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 Політика України, За кордоном
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Все про:адвокат (630) моряки (653) вирок (534)

 Вирок військовополоненим українським морякам можна очікувати в жовтні-листопаді, - адвокат Новіков

Справу українських полонених моряків можуть направити до суду в серпні, а вирок їм можна очікувати уже восени. Вже після цього їх ймовірно звільнять.

Про це Громадському заявив адвокат Ілля Новіков, який захищає командира катера "Бердянськ" Романа Мокряка, інформує Цензор.НЕТ.

"Серпень — справа в суді, вересень — початок процесу, жовтень, листопад — вирок. Це, звісно, моя прикидка, все може затягнутися, але поки оцінюю терміни так", — сказав він.

Адвокат зазначив, що не розраховує на обмін моряків на головреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують в Україні у держзраді, але наголосив, що побічно ці процеси можуть впливати одне на одного, оскільки йдуть паралельно в часі.

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На думку Новікова, основний сценарій звільнення моряків — після вироку.

"Росія розуміє, що це проблема і її треба вирішувати якнайшвидше. Після Трибуналу вони різко пришвидшили слідство і закінчили його менш ніж за 2 місяці. Так чи інакше моряків скоро віддадуть, але можливо не так швидко, як ми хочемо", — сказав адвокат.

Нагадаємо, 17 липня Лефортовський суд Москви залишив під вартою до 24 і 26 жовтня 2019 року 24 українських моряків, заарештованих у районі Керченської протоки восени 2018 року.

25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138135
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто до виборів моряків не звільнять Приговор военнопленным украинским морякам можно ожидать в октябре-ноябре, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8380
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Военнопленных нельзя судить за участие в военных действиях, если только они не совершали военных преступлений и не нарушали нормы международного гуманитарного права.
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Пусть зебелька еще раз позвонит в .... Рельсу 🙁
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Тобто до виборів моряків не звільнять Приговор военнопленным украинским морякам можно ожидать в октябре-ноябре, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8380
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К сожалению, Вы абсолютно правы. А Зеля осенью должен выглядеть примерно так:

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Або у фейсбуці та інстаграмі написати Вирок військовополоненим українським морякам можна очікувати в жовтні-листопаді, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 79
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Пусть зебелька еще раз позвонит в .... Рельсу 🙁
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Какой суд, какой приговор, **нулись такое писать вообще ???
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Давайте хотя бы наших пехотинцев освобождайте которые еще с 14 года сидят да Сенцова с Балухом. А за моряков нужно ООН раскручивать на новые санкции к *********.
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Так вы же признали Сенцова и Балуха политзаключенными.
Значит признали юрисдикцию параши над ними.
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Военнопленных нельзя судить за участие в военных действиях, если только они не совершали военных преступлений и не нарушали нормы международного гуманитарного права.
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так в рашке их и не судят как военнопленных. Их по уголовке судят.
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Так рашка все время валит кучи на международное право.
Пусть ей санкции за нарушение Женевской конвенции введут.
Тем более это обязанность подписантов этой коевенции принуждать нарушителя к ее соблюдению.
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За это время их просто забудут как обычно в подобных случаях бывало, пройдут выборы, столько интересного произойдет а тут какие-то моряки набившие всем оскомину...Так и будет!
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Імпотенти в керівництві країною вже задовбали! Ще одного безяйцевого космополіта замість "діабєтіка" обрали зелєбобіки.. З ****** потрібно не розмовляти, а відсилати повідомлення типу "не звільните протягом трьох днів знищимо одну з вишок Бойко". А це означає що пів Криму будуть на використаному туалетному папері готувати собі вранішню каву... Бонусом, ну щоб швидше дійло! без будь яких пояснень і попереджень, арештовувати кожного дня кацапських посіпак в Україні разом з їх активами і пассивами. І вже давно ті наші 57 спецназів мають почати діяти на території противника. Ну на *** нам диверсанти які не проводять диверсій під час війни?! Там же просто апофеоз безгосподарності і "підштовхувати падаючого" техногенними диверсіями і вибухами на військових складах ********** потребує мінімальних зусиль. А то бла, бла, бла, але досі навіть візовий режим з ворогом не введено. І саме це є видимим для всього світу фактом який переконує світ що ніякої війни з *********** не має! Нормальна країна навіть уявити собі не може відсутність візового режиму з ворожою країною під час війни і виплату пенсій на окуповані території!...
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