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 Зустріч помічників лідерів "Нормандської четвірки" позитивно позначилася на роботі контактної групи в Мінську, - Сайдік

Зустріч у нормандському форматі з врегулювання ситуації на Донбасі на рівні помічників лідерів, яка відбулася 12 липня, позитивно позначилася на роботі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це після переговорів у Мінську 17 липня заявив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Минулої п'ятниці в Парижі відбулася зустріч помічників лідерів "Нормандської четвірки". На ній обговорювалися подальші дії в рамках нормандського формату і в ТКГ. Ця зустріч надала значний імпульс нинішнім засіданням ТКГ і її робочих груп", - сказав Сайдік.

Він висловив упевненість, що зустріч у Парижі "матиме позитивний вплив на майбутню роботу загалом".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138131
 
 
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Страну готовили к здаче последние 5 лет. Петя сделал невозможное, революцию превратив в реванш. Ху*ло стоя аплодирует Пете.
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Я так думаю что Ху*ло очень доволен что войну называют *ситуацией* и капитуляцию Украины называют *урегулированием*.
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Тепер є вибір, але говориш про Парашенка. Тому твої слова є лицемірними.
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Вам народный президент Зеленский сказал что нужно любой ценой перестать стрелять даже ради одной спасенной жизни украинца
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Встреча помощников лидеров "Нормандской четверки" позитивно сказалась на работе контактной группы в Минске, - Сайдик

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Тобто всі інші зустрічі були негативними, як світлини. При цьому Сайдик не говорив про цей позитив і тому я зробив висновок, що цих лідерів обробили фіксажем Зустріч помічників лідерів "Нормандської четвірки" позитивно позначилася на роботі контактної групи в Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 8111
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗустріч помічників лідерів "Нормандської четвірки" позитивно позначилася на роботі контактної групи в Мінську, - Сайдік
 
 
 
 
 
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