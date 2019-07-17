 Домовилися готувати до взаємного звільнення підтверджених осіб у форматі 69 на 208, - Оліфер про переговори ТКГ у Мінську

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"У гуманітарній підгрупі підтверджено місце перебування 69 наших громадян, яких ми хочемо звільнити. В установах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона.

Домовилися в найкоротші терміни провести роботу у двох паралельних напрямках: юридичне очищення і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб і подальше підтвердження утримуваних осіб", - написала Оліфер.

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