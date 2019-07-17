 Домовилися готувати до взаємного звільнення підтверджених осіб у форматі 69 на 208, - Оліфер про переговори ТКГ у Мінську

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.
"У гуманітарній підгрупі підтверджено місце перебування 69 наших громадян, яких ми хочемо звільнити. В установах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона.
Домовилися в найкоротші терміни провести роботу у двох паралельних напрямках: юридичне очищення і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб і подальше підтвердження утримуваних осіб", - написала Оліфер.
Интресно , ЗЕЛЯ ПАРАД ОТМЕНИЛ , чтобы не кричать " слава Украине!"?
В то же время Кремль не собирается отдавать нам политических заключенных, которым насильственно присвоено "гражданство" Рашки.
Вот такое кремлевское "всех на всех".
а в 208 тех...входит вышинский?
«Путинский военторг» подогнал на Донбасс тонны топлива и 150 т товаров военного назначения, - опять будет захват военнопленных с обеих сторон и опять обмен.