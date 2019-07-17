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 Політика України
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 Домовилися готувати до взаємного звільнення підтверджених осіб у форматі 69 на 208, - Оліфер про переговори ТКГ у Мінську

На переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися почати підготовку до взаємного звільнення підтверджених осіб, утримуваних в ОРДЛО і які перебувають в установах пенітенціарної системи України.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"У гуманітарній підгрупі підтверджено місце перебування 69 наших громадян, яких ми хочемо звільнити. В установах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона.

Домовилися в найкоротші терміни провести роботу у двох паралельних напрямках: юридичне очищення і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб і подальше підтвердження утримуваних осіб", - написала Оліфер.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138128
 
 
 Топ коментарі
 
Кремль требует на обмен отдать соратников Януковича. мусоров убивавших на Майдане, шпионов-диверсандов и прочих ублюдков не имеющих к "ополчению" Донбасса никакого отношения.
В то же время Кремль не собирается отдавать нам политических заключенных, которым насильственно присвоено "гражданство" Рашки.
Вот такое кремлевское "всех на всех".
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Вот украинец трех кацапов стоит. Слава Украине! Героям слава !
Интресно , ЗЕЛЯ ПАРАД ОТМЕНИЛ , чтобы не кричать " слава Украине!"?
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Вот украинец трех кацапов стоит. Слава Украине! Героям слава !
Интресно , ЗЕЛЯ ПАРАД ОТМЕНИЛ , чтобы не кричать " слава Украине!"?
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а я вот что думаю по поводу пленных. освобождать их нужно только через международное давление благотворительные организации и сми. никаких договорняков на обмены. как бы цинично это не звучало. по той простой причине что с открытой границей россия может набрать столько заложников сколько захочет в любой день. не говоря уже о крымских татарах которые там живут. и договрняки эти только подталкивают ***** это делать. ведь как приятно когда все тебя упрашивают вернуть пленных... а ****** и враги Украины вроде зеленского и медведчука пиарятся на этом.
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У вас в греции врачей штоли нет, судя по второму предложению! Ветка о другом!
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Кремль требует на обмен отдать соратников Януковича. мусоров убивавших на Майдане, шпионов-диверсандов и прочих ублюдков не имеющих к "ополчению" Донбасса никакого отношения.
В то же время Кремль не собирается отдавать нам политических заключенных, которым насильственно присвоено "гражданство" Рашки.
Вот такое кремлевское "всех на всех".
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А чи є в списках кримські татари, яких останнім часом арештували?
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Не хвилюйся. Скоро вони повернуться щоб приєднатися до слуг народа.
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в эти 69 "подтвержденных" входят моряки?
а в 208 тех...входит вышинский?
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Тоесть Ху*ло освободит своих 208 а мы только 69? Да и то подозреваю что в ети 69 входят моряки которых Ху*ло должен и так освободить по решению международного трибунала. А остальных на кого менять будем? Ето и есть перемога? Только всех на всех. Иначе ето тупо измена.
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69 на 208 ето не взаимный обмен. Ето 1 к 3 в пользу Ху*ла. К тому же подозреваю что нам опять отдадут уголовников и дезертиров с перебежчиками а мы отдадим все козыри.
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Домовилися готувати до взаємного звільнення підтверджених осіб у форматі 69 на 208, - Оліфер про переговори ТКГ у Мінську - Цензор.НЕТ 478
«Путинский военторг» подогнал на Донбасс тонны топлива и 150 т товаров военного назначения, - опять будет захват военнопленных с обеих сторон и опять обмен.
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а может давайте не будем менять. пусть наши сидят дальше. а почему разница такая. обьясняю для тупых. потому что путину его заключоные ему и нафиг не надо . а вот нам наши надо. вот они и играются с количеством.
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а давайте будем...***** будет набирать заложников а мы менят и так бесконечно. плюс еще он их вербует как савченко
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Не можна так йому писати, бо він прихильник Зе.
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Я ТАК понимаю что все остальные по барабану а вот водилу с тягача бука и нач пво снежного вытащить понадобилось срочно пока их не успели допросить прокуроры с нидерландов
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Так и есть походу. Свидетелей по БУК, Вышинского и еще ключевых росийских фигур отдадим, а нам дадут моряков, которых и так должны были отдать и перебежчиков которые недавно на машине сами заехали на вражескую территорию и сдались.
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а я вот что думаю по поводу пленных. освобождать их нужно только через международное давление благотворительные организации и сми. никаких договорняков на обмены. как бы цинично это не звучало. по той простой причине что с открытой границей россия может набрать столько заложников сколько захочет в любой день. не говоря уже о крымских татарах которые там живут. а пленных они еще и вербуют как савченко. и договрняки эти только подталкивают ***** это делать. ведь как приятно когда все тебя упрашивают вернуть пленных... а ****** и враги Украины вроде зеленского и медведчука пиарятся на этом.
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Простая арифметика. Завтра ети нами отпущеные 208 росийских боевиков опять возьмут оружие и убьют наших 208 людей так как сейчас на фронте потери примерно 1 к 1. В итоге мы освобождаем 69 наших неизвестно кого, половина которых полюбому будет уголовники и дизертиры, а теряем 208.
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Тобто відомо про 150 наших, а нам віддають лише 69. Це все, що треба знати про ці домовленості.
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нужно в конституцию внести поправочку - запретить балотироватся проросийским депутатам, иначе заложников будет больше, мы все станем заложниками ...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДомовилися готувати до взаємного звільнення підтверджених осіб у форматі 69 на 208, - Оліфер про переговори ТКГ у Мінську
 
 
 
 
 
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