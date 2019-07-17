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 Суспільство
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Все про:вступна кампанія (78) Луганщина (1778)

 Майже 240 абітурієнтів з Луганської області подали документи на вступ до вишів через освітні центри

До Освітніх центрів "Донбас-Україна" в Луганській області, через які вступники з окупованих територій можуть подати документи на вступ до українських вишів, за консультацією звернулись більш як 560 осіб. Майже 240 з них – подали документи.

Про це повідомила Тетяна Поскрякова, начальник відділу професійної освіти та науки Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні в області працює 9 Освітніх центрів "Донбас-Україна", до яких уже звернулись за консультацією 562 особи. 238 - подали документи через ОЦ по Луганській області, 54 з них - абітурієнти з непідконтрольних територій - подали документи із тимчасовою довідкою", - розповіла вона.

У свою чергу, керівник Фонду "Відкрита політика" Ірина Жданова розповіла про інформаційну кампанію та роботу "гарячої лінії" для абітурієнтів, яка працює вже 4-й рік за підтримки ЮНІСЕФ та USAID: "Гаряча лінія Фонду "Відкрита політика" за ці роки прийняла понад 30 тисяч дзвінків. З них близько 5 000 дзвінків – з не контрольованих урядом України районів (НПУТ) Донецької і Луганської областей, територій вздовж "лінії розмежування". За період із січня по червень 2019 року було прийнято понад 3329 дзвінків, з них 823 – звернення з НПУТ, "лінії розмежування"".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138127
 
 
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Жалко детей...
Они стали жертвами своих совкодрочерных ватных родителей-бабушек...
Детям нужно помогать...
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Тоесть Украина таки признает справки об образовании выписаные Гиркиным и разными Моторолами?
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На заметку двоешнику. Если не сдал ЗНО выезжай на окупированную территорию и у купи у Гиркина справку об образовании. Тебе еще и льготы в Украинских ВУЗах дадут.
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Я думаю, треба їх на загальних підставах приймати в наші заклади, єдиний приорітет - забезпечення койкою в общазі...
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В лугандоні їх 5 років вчили ненавидіти Україну, а ви давайте їм вищу освіту.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМайже 240 абітурієнтів з Луганської області подали документи на вступ до вишів через освітні центри
 
 
 
 
 
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