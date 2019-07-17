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 Політика України
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Все про:заборона (587) Київ (6280) Крим (7183) Борисова Дана (1)

 Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва. ФОТО

Російська телеведуча Дана Борисова, яка в 2017 році була в окупованому Криму і назвала півострів "російським", приїхала до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.

Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва 01

Як написала російська телеведуча у своєму Instagram, вона прибула до Києва поїздом, проблем із прикордонною службою та митницею України у неї не було.

"До речі, про зустріч із прикордонниками і митницею. Вони заходили двічі - о пів на третю ночі і о пів на сьому ранку, ставили, звичайно, запитання і трохи потрусили речі. Але впустили до Києва спокійно, тихо і мирно. Так що всі сюди. Ми за мир і дружбу", - написала Борисова.

Під час прогулянки Києвом росіянка опублікувала в соцмережі відео Михайлівського собору, назвавши його "Києво-Печерською Лаврою".

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Борисова також повідомила, що в Україні бере участь у зйомках шоу "пацанки" для російського телеканалу "П'ятниця", в якому виступила наставницею і розповідатиме дівчатам, як позбутися алкогольної та наркотичної залежності. Раніше повідомлялося, що в 2017 році Борисова проходила лікування від наркозалежності в окупованому Криму.

"Сьогодні причастилася і сповідалася у своїй улюбленій церкві на Самуї. Наступного тижня буду вже в Росії, в Криму, - в таборі #НАС, в якому зустрічі зі мною чекають сотні людей", - писала Борисова. Пізніше цей пост був видалений із соцмереж російської телеведучої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138126
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто при Зе можна порушувати закони України і дозволяти в'їжджати росіянам, які порушували кордони України?
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диалог приехала налаживать, очевидно. ЗЕмышебратья...
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Зелебни!
Как вам, пробник?!...
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"так что все сюда" - тупое кацапье зовёт своих рогатых зверей в Украину
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Хахаха, мои поздравления! Зебилы, вы это сделали вместе!
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ага, не мине і року, як до нас заявиться фуйло з дружнім візитом.
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Таких нужно арестовывать и менять на наших заложников. Демократия должна трансформироваться во время агрессии диктаторского террористической режима ***** и действовать его методами.
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Родственники наших военнопленных думают что если они в Мацкве постоят на коленях перед Ху*лом то он отпустит пленных. Реальных же вариантов освобождения своих родных они не воспринимают. Чечены например только похищениями росийских солдат и освобождали своих заложников.
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Все норм. Они за мир и дружбу. В войне между Украиной и московией победили вонючие хохлы.
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"бліже... іщо бліже!!"
це НАША війна, і ми її ще не програли (О. Забужко)
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Дана - Так что все сюда. Мы за мир и дружбу Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 1873 .
Источник: https://censor.net.ua/n3138126
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При недоросі вся срань посунула сюди. Зебіки, ви зробили це разом.
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Пусть бы эта су*ище нарушила закон о пересечении границы в Германии. Но назначение диспетчеров в Николаев гораздо важнее чем какой то там имидж Украины в мире,да зебилы?
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Ну теперь можно, теперь зачастят, зебилы разрешают.
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Она выступала в "Квартале"...
У неё-контромарочка!...
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судя по количеству авто с российскими номерами, которые ездят по киеву в последние месяцы, у меня создается впечатление что зеленая блевота отменила санкции в отношении русских. за последние 5 лет я не видел столько русских номеров, как за последний месяц
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чекаємо на 9 травня 2020 на нічні косметички на чолі з херургом.
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це майбутні тітушки і горлопани, які будуть кричати: "путен....спасі руSSкій мір"!!
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Нет ничего удивительного...зебобики у власти...лейтенант с сбу...все закономерно...все так как и должно было быть...винторогий скот теперь зебобикам брат...
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А,что вы хотите от рядового запаса баканова?Если уже это бл...во приперлось,то ждите остальных тварей - скабееву,соловьева,норкина,киселева.Я правильно все понял пан ХЕРАНТ?
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Ах***ть. АуууУ!!! СБУ, у нас есть вообще то граница и законы? Или вы сигаретных верблюдов все ловите. Вот ето наглость. Кто там хочет своих родственников из росийского плена освободить? Есть шанс. Не ловите гав, ловите обменный фонд.
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Ви хотіли призначення від Зе. Тепер це вирішує Баканов. Звертайтеся до нього.
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Типо при Парашенка кацапские прихвостни не ездили по Киеву. Что один что второй предатели. Да и народ у нас тупой и доверчивый.
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Ми говоримо про Зе. Тому ваші стрибки вбік доводять вашу зебільну суть.
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ТА ВЫ, ПСЫ, ТОКА О ЗЕ И ГОВОРИТЕ - ДРУГОЕ ЗАКАЗЧИК НЕ ЗАКАЗЫВАЕТ
ВАС СПИСОЧЕК УЖЕ ОФОРМЛЕН И ДОПОЛНЯЕТСЯ
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а че классная тетка,из Крыма !боялась небось,а зря теперь всем можна всех прастим и наградим приезжайте все у нас прозрачный офис президента можете посмотреть
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зачем она здесь? украинцы сроссиянам не рады..
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ПеТЕКАНТРОПЫ ПОД ЛЮБОЙ НОВОСТЬЮ ИДУТ В НАСТУПЛЕНИЕ. ХОТЬ СНЕГ, ХОТЬ ЖАРА - ВИНОВАТ "ЗЕ" Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 8428
ВЫ ВСЕРЬЕЗ РАССЧИТЫВАЕТЕ ТАКИМИ КОММЕНТАМИ ПОДНЯТЬ ЖАЛКИЕ 5% ПЕТЬКИ? Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 8428
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а че капсом орешь?шариков все таки дал потомство Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 7707
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НУ ДА - В ВИДЕ ТЕБЯ И ПАРТИИ "ПЁС" Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 8795
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ЧИ ТЕБЕ, ШАРИКОВ, ВЫДАЛИ БАНХАММЕР? Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 9890
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Ваш петька уже в печенках сидит,! многие ненавидят примитивного Зе просто за то что он есть, даже не за то что это существо стало президентом, а за то что его слишком много последние годы, много пошлости, безвкусицы и откровенного вырождения, которын концентрируются вокруг этой никчемной фигуры.
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ОЙ, А РАССКАЖИ НАМ О СВОЕМ ВЕЛИЧИИ И ДОСТИЖЕНИЯХ! Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 4799 А ТО ОДНИ ТОЛЬКО "НИКЧЕМНЫЕ ФИГУРЫ" ВОКРУГ Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 2800
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все...все пропало...барісова вже тут...скоро дабранравови та інші гопники з "сватів" підтягнуться...і гуімплена-царьова зі собою прихватять...
а що голова прикордонників України знову став литвин середній?!
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Козломордые за мир и дружбу. ЗЕбилы тоже за мир и дружбу. Всё хорошо, кроме того шо територии Украины куда то пропали и возвращаца не собираюца... Но ЗЕбилам малороссам .такая "дружба" нравица...
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Расскажи ето своему Порохосвину который за 5 лет войны гибридной торговли не перекрыл границы и не ввел визовый режим для окупантов. Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 6764
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Скоро российские Депутаты российской Думы будут сидеть в президиуме Рады.
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кокса подвезут колумбийского и погнали дороги ,дороги
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новінскій, шуфричі, бойки, добкіни...та інша руSSка мерзота...медведчуки готуються...
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В свете приезда этой наркоманкименя интересует мнениемукраинских певцов,групп,певиц.Вы понимаете,что это пробный шар и вслед за этой паскудой потянутся другие,те которые не давали вам выхода на большую сцену,те которые кормили толпу тупой попсой,которые держали вас за бездарей.Вы понимаете,что если сегодня прлмолчите,то завтра опять вернетесь петь в кабаки и забегаловки?Или рассчитываете на рос.рынок?Смотрите не ошибитесь.НА ДОНБАССЕ ДОЛБНИ также думали,что они в россию водут,в результате россия вошла в них по самые васельки.
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кацапська шльондра навіть не другого, третього гатунку, яку навіть в самій паРаші якщо хтось згадає, то можливо кожен сотий, після порушення закону пропущена в Україну?
Тепер при шмарклі об Неньку можна вже витирати ноги? Вона ж як дешева підстаркувата акторка з дешевого німецького порно. Так, хАхли? Так, ЗеБіли?
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Даже не знаю что и сказать ,, это просто звезец , полный .. Ещё и фоткается на фоне Майдана ,, словно насмехается .

Зеля , сукин ты сын , может ты Баканову соизволишь позвонить , пусть разберётся с этим . ? Сделай же хоть одно млять, доброе дело .!! Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 3402 .
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Ничего страшного, он еще позвонит Баканову по поводу этой чертовки...
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Нда. Не сказать, что это капец какая важная новость, но от таких новостей просто херово на душе...
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ждьом парєчєнкова і охлабистіна, хАхли? А що такова?
Пастрєлять і поржать ані тєпєрь смогут прямо на Подолє і на Крєщатікє!))
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Такими темпами до этого не так уж и далеко.
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Зеленский же поменял командующего погранвойсками, теперь концепция изменилась - "мир и дружба", "улыбки и счастье", на павших украинских воинов - насрать, назад - в империю!
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Все сюда????? Накуй!Накуй!!! Все в твій рідний Мухосранск! І то галопом курва!
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Она носитель утраченных технологий СССР, угроза естественному порядку вещей (с)


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Причём здесь Зеленский? Это ребёнок по сравнению с реальной угрозой - экс-наркоманкой ДАНОЙ БОРИСОВОЙ!
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сірОжа, такі ідіоти, як ти, не бачуть різниці між актором, який може і часто є недалеким придурком та сволотою.

Так і ЗеБіли думали, що вибирають Голобородько, а вибрали українофобську паскуду, блазня, зелену шмарклю.
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Канонадой ватных пуканов удовлетворён. Вату плющит от любой картинки из американских фильмов, даже безобидной Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 34 Лапти не любят Голливуд Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 34
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Есть люди, которые настолько уважают удмуртов, что всерьёз считают, что среди них не может быть дураков Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 2277
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Вы так спрашиваете, как будто это взаимоисключающие понятия.
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зебланы вы это сделали вместе!
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опять косяк штейна. или это он заразился мыролюбством и тамжынашимлюдизмом от свиновальца?
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Так что, при зеле можно теперь всем врагам Украины, нарушать нашу границу???
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лучше отдайте пару областей китайцам и дружите потом с ними
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Нормально. Ватна шмара приїхали в Україну зніматися для расєянського серіалу. Просто супер
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Завдання блазня зробити так щоб боротися за країну просто не хотілося.
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фиксация прибылей: отжал что-то - дружба (с чистого листа) - отжал - дружба (вы что, обиделись?)...
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Сколько там вас, хАхли, покрошілі? Тисяч 15? І дальше продолжім, сглотнітє.

Тєпєря можна і дружить - мір, дружба, жвачка, рассєя добрая, разрєшаєт.

А Крим такі рассєйскій! Викусілі, хАхлатиє?
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Интересно почему ее так беспрепятственно пропустили?
Или эту одноклеточную амебу пустили для разогрева, так сказать начали с малого, посмотреть реакцию общества... дать привыкнуть к визитам кацапов, а там по нарастающей!??
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100 відсотків.

А незабаром вам, хАхли, кацапи будуть плювати та харкати прямо в лице і під ноги та сцяти прямо під стелою Небесній Сотні, ЗеБілам все рівно, вони дозволяють, вони за мір, а їх більшість.

Вся рассєя в гості к вам, в малоросскій фєдєральний округ, всє хАхли под шконкой будут!
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Друзья ЗЕ подтягивпются? Шо за х..ня происходит
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Нажаль,московити не бояться українців.Тому і ведуть себе в Україні,як в дома.
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Ачётакова,мижеадіннарот... правильно, де(зе)біли?
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Наш врахх в рошен і сінарчуках!!!!!!!! А єто наші зе свати і браття зе бізян!!!!!!!!
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порохососам для проветривания памяти _______"...
До конца года в Украине запланирована еще масса концертов российских исполнителей, многие из которых не скрывают, что продолжают выступать в Крыму после его аннексии.
Так, на 11 ноября в Киеве запланирован концерт артиста Басты, который в интервью прямо признавался, что продолжает ездить с концертами в Крым." Корреспондент.net, 7 ноября 2016,
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Вчера сбросились на снайперскую винтовку и патрони
До конца сезона должно хватить
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Где поймать єту ********** сосалку
Кто знает?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосійська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва. ФОТО
 
 
 
 
 
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