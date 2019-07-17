 Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.
Як написала російська телеведуча у своєму Instagram, вона прибула до Києва поїздом, проблем із прикордонною службою та митницею України у неї не було.
"До речі, про зустріч із прикордонниками і митницею. Вони заходили двічі - о пів на третю ночі і о пів на сьому ранку, ставили, звичайно, запитання і трохи потрусили речі. Але впустили до Києва спокійно, тихо і мирно. Так що всі сюди. Ми за мир і дружбу", - написала Борисова.
Під час прогулянки Києвом росіянка опублікувала в соцмережі відео Михайлівського собору, назвавши його "Києво-Печерською Лаврою".
Борисова також повідомила, що в Україні бере участь у зйомках шоу "пацанки" для російського телеканалу "П'ятниця", в якому виступила наставницею і розповідатиме дівчатам, як позбутися алкогольної та наркотичної залежності. Раніше повідомлялося, що в 2017 році Борисова проходила лікування від наркозалежності в окупованому Криму.
"Сьогодні причастилася і сповідалася у своїй улюбленій церкві на Самуї. Наступного тижня буду вже в Росії, в Криму, - в таборі #НАС, в якому зустрічі зі мною чекають сотні людей", - писала Борисова. Пізніше цей пост був видалений із соцмереж російської телеведучої.
це НАША війна, і ми її ще не програли (О. Забужко)
Источник: https://censor.net.ua/n3138126
У неё-контромарочка!...
ВАС СПИСОЧЕК УЖЕ ОФОРМЛЕН И ДОПОЛНЯЕТСЯ
ВЫ ВСЕРЬЕЗ РАССЧИТЫВАЕТЕ ТАКИМИ КОММЕНТАМИ ПОДНЯТЬ ЖАЛКИЕ 5% ПЕТЬКИ?
а що голова прикордонників України знову став литвин середній?!
войныгибридной торговли не перекрыл границы и не ввел визовый режим для окупантов.
Тепер при шмарклі об Неньку можна вже витирати ноги? Вона ж як дешева підстаркувата акторка з дешевого німецького порно. Так, хАхли? Так, ЗеБіли?
Зеля , сукин ты сын , может ты Баканову соизволишь позвонить , пусть разберётся с этим . ? Сделай же хоть одно млять, доброе дело .!! .
Пастрєлять і поржать ані тєпєрь смогут прямо на Подолє і на Крєщатікє!))
Так і ЗеБіли думали, що вибирають Голобородько, а вибрали українофобську паскуду, блазня, зелену шмарклю.
Тєпєря можна і дружить - мір, дружба, жвачка, рассєя добрая, разрєшаєт.
А Крим такі рассєйскій! Викусілі, хАхлатиє?
Или эту одноклеточную амебу пустили для разогрева, так сказать начали с малого, посмотреть реакцию общества... дать привыкнуть к визитам кацапов, а там по нарастающей!??
А незабаром вам, хАхли, кацапи будуть плювати та харкати прямо в лице і під ноги та сцяти прямо під стелою Небесній Сотні, ЗеБілам все рівно, вони дозволяють, вони за мір, а їх більшість.
Вся рассєя в гості к вам, в малоросскій фєдєральний округ, всє хАхли под шконкой будут!
До конца года в Украине запланирована еще масса концертов российских исполнителей, многие из которых не скрывают, что продолжают выступать в Крыму после его аннексии.
Так, на 11 ноября в Киеве запланирован концерт артиста Басты, который в интервью прямо признавался, что продолжает ездить с концертами в Крым." Корреспондент.net, 7 ноября 2016,
До конца сезона должно хватить
Кто знает?