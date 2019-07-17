 У Києві пенсіонер займався розповсюдженням агітаційних матеріалів з політичною антирекламою, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Спаська невідомий роздає газети з образами на адресу кандидатів у народні депутати.

Правоохоронці поспілкувалися з людиною, на яку вказали свідки. Правопорушником виявився житель столиці, 1952 року народження. Він добровільно віддав співробітникам поліції друковані матеріали після того, як йому роз'яснили норми ч. 10 ст. 74 (Обмеження щодо ведення передвиборчої агітації) Закону України "Про вибори народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

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На пенсіонера склали адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітація в день проведення референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.