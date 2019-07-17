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 Політика України, Фоторепортаж
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 У Києві пенсіонер займався розповсюдженням агітаційних матеріалів з політичною антирекламою, - Нацполіція. ФОТО

У Києві поліція вилучила агітаційні матеріали з образами на адресу кандидатів у народні депутати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві пенсіонер займався розповсюдженням агітаційних матеріалів з політичною антирекламою, - Нацполіція 01

"У столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Спаська невідомий роздає газети з образами на адресу кандидатів у народні депутати.

Правоохоронці поспілкувалися з людиною, на яку вказали свідки. Правопорушником виявився житель столиці, 1952 року народження. Він добровільно віддав співробітникам поліції друковані матеріали після того, як йому роз'яснили норми ч. 10 ст. 74 (Обмеження щодо ведення передвиборчої агітації) Закону України "Про вибори народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Проти Дубинського зі "Слуги народу" агітували в Київській області, поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На пенсіонера склали адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітація в день проведення референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138121
 
 
 Топ коментарі
 
Привітаємо зебілів.
Зробили це разом. Скоро і януковочу заплатите...В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6546
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Судячи з контексту явно по слугах урода пройшлись)
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О, угрозами и стукачеством промышлять начали. Верной дорогой идете товарищи!
У Києві пенсіонер займався розповсюдженням агітаційних матеріалів з політичною антирекламою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9797
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Судячи з контексту явно по слугах урода пройшлись)
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Барбра Стрейзанд, у-у-у-у

А если серьезно, то это копирка кацапских законов: критикуешь - арест за критику власти
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И это антиреклама?
Не смешите людей и немедленно освободите пенсионера!
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схоже країна стрімко перетворюється в Мордор...
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тут это... они не могут не смешить. они - клоуны...
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Привітаємо зебілів.
Зробили це разом. Скоро і януковочу заплатите...В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6546
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Привітай порошенківських дебілів,бо в них Петро провів чудову судову реформу...хоча ти один із них)
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А хто ж це був? 😁 Хто чорта поминав?
Невже зепрезедент? І поліція зразково-показова тут як тут...
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использование черного пиара для поднятия рейтинга еще никто не отменял...
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А чего надписи замазали - как же свобода слова, или вы уже в Говени?
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Свобода слова для правдивого слова, а не лживого.
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ЕСЛИ ТОЧНЕЕ: НЕ ЦЕНЗОР, А ПеТЕКАНТРОПЫ НА ЦЕНЗОРЕ. И НЕ ТОЛЬКО НА ЦЕНЗОРЕ.
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Правоохранители пообщались с человеком, на которого указали свидетели. Источник: https://censor.net.ua/n3138121
Вже сьогодні викладав. Але тут буде дуже доречно...
В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1076
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Карочє, ждем "чесних" виборів. Авакян вже готовий)
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Баканов
Я насчет этого черта..... В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2784

Вот как я прочел..
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А в агитационих видеороликах по ТВ нет антиреклами? Нашли кого для устрашения наказать, прихвостни слуг, не известно кого.
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Був Зек, а тепер Зе. Апогей примитивизма.
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В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция. ФОТО На пенсионера составили административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.Источник: https://censor.net.ua/n3138121

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто йдеться про день проведення референдуму. Зебіли! Якщо ви так ігоноруєте закони України, то кидайте цього пенсіонера у фільтраційний табір Портнова.
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Я навів цитату цієї статті Цензора. Прокоментуйте законність штрафу для цього пенсіонера.
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А если бы с цитатой великого ЗЕ " Украина - порноактриса " это как бы считалось ?
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Капєц , аваковці вже самі трактують Закон . Адже в ст.74 ч.10 мова іде про заборону розповсюдження недостовірних та наклепницьких матеріалів про кандидата , або партію , якщо недостовірний і наклепницький характер встановлено судом . Судом , але не Аваковим ! Бєня добре відгукнувся про рюкзака . Ідемо до бєнєполіцейської Держави ? Поліція на службі олігархів .
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Рабинович в овечье шкуре ВИДЕОСоветский суд приговорил Рабиновича в 1982 г. приговорен Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет
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В 80-х Рабинович обманул легендарную летчицу, за что получил 14 лет тюрьмы. Сообщается, якобы Вадим Рабинович узнал, что на одном из предприятий начался выпуск дефицитного линолеума повышенного качества. Войдя в доверие к своей землячке (Рабинович также из Харькова) - Валентине Гризодубовой, он убедил ее в том, что хочет реконструировать дом-музей семьи Гризодубовых в Харькове. Пожилая женщина выбила под это бесплатное выделение стройматериалов, включая линолеум, на миллионы рублей. Практически вся партия исчезла. А точнее - была продана Рабиновичем на черном рынке. Узнав об этом, Валентина Гризодубова написала заявление в милицию и Рабиновича, по информации издания, арестовали. Правда, через некоторое время выпустили. По одной из версий - после вмешательства КГБ. Но Рабинович вскоре попался на спекуляциях товарами. После чего, при активном участии Гризодубовой, дело в отношении его миллионных хищений стройматериалов, выделенных на музей семьи летчицы, наконец дошло до суда. Рабинович получил 14 лет тюрьмы. Хотя весь срок он не отсидел, а вышел в 1990 году. После Вадим Рабинович преподнес в дар государству Израиль 700-килограммовый золотой семисвечник. Чуть позже за это площадь в Иерусалиме назвали именем украинского Рабиновича.
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Лол...ты даже не догадываешься во что он превращается после того как пройдет через прямую кишку...
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А хто заставляє купувати? Я з 2014 його не купую і досі живий, а для дітей і жінки є інші виробники...
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Не знаю, взагалі до солодкого байдуже ставлюсь...
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А перед так званою "олімпіадою-80" гамериканці заводили в мацкву джинси, заражені сифілісом. Але диверсія не видбулася і я знаю чому: спекулянти акуратно розрізали джинси на дві половинки, кожну половинку заварили у поліетиленовий пакет і продавали лохам.
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а китайцы завозили ковры на которых в темноте начинал светится гроб с Маудзедуном
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Ура. Скільки років пройшло, як ти закінчив школу - і до тебе дойшло, що вся органіка горить. Ну як кажуть, краще пізніше, чим ніколи.
Ти ще не бачив, як сало горить У Києві пенсіонер займався розповсюдженням агітаційних матеріалів з політичною антирекламою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1891
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CD диски с фильмом " Сваты " тоже горят и воняют пласмассой
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Когда кандидаты с экранов телевизоров несут пургу - это норм, да? Бабка уже на премьерское кресло нацелилась, жопоблок на мир с мордовией, зе снова кого-то хочет сделать вместе, а тут не понравилось? Интересная градация закона, перед которым все равны, но некоторые таки ровнее...
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Скоро в Украине закон об оскорблении власти примут?
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сразу после введения санкций Западом...
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Ну так вектор направления движения очевиден.
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Відколи це справжні українці прогиналися перед насяльниками? Ти, кацапчику, фантазуй, та межі своїх фантазій знай.
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У Києві пенсіонер займався розповсюдженням агітаційних матеріалів з політичною антирекламою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3772 Дев'єть з половиноⓂ️‏ @IvanGonta72

Допуск до виборів Мертвечуківців нагадує пропуск колони Гіркіна зі Слов'янська в Донецьк!
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Знайшли на кому відігратись - на пенсіонері, на більше наша поліція не здатна фізично, хіба ще бабок з пучками зелені поганяти та сотню-другу пріусів побити...
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Так как в украине процветают одни отрицательные для экономики бизнеса изза поднятия цен.
Если заехать в украину, то окажется, что тут одни заправки на каждом углу и больше ничего.
1. Заправки
2.Игровые заведения
3. Охранные компании по охране имущества коррупционеров от людей.Чтобы не воровали ворованное.
4.Аптеки.
Это все отрицательные бизнеса, которые требуют роста кредитов от международных ростовщиков. Единственный шанс что-то положительное производить на экспорт кроме жратвы, чтото высокотехнологичное, то это новое оружие для самозащиты для экспорта.
У этих 4 видов "бизнесов" так много участников, чтобы их всех содержать нужно создавать картельные сговоры и постоянно поднимать цены.Транспорт тоже картельный на все 100. Так что зеленский должен все это рубить под ноль делением и распродажей половинок.Укрзализныцю разделить на 2 части или вернуть государству. Она и так под одним из бюджетных олигархов, который доходы себе на яхты, а долги предприятия записывает на государство- тоесть с приватизации только вред и никаких инвестиций.
Так что с таким раскладом у украины нет будущего, кроме вечного набора кредитов и в конце без армии ждет рабство от какого-то агрессора, который не сможет напасть на такого экономического карлика без армии.
В связи с торговой войной трампа и китая, с китая идет большой исход IT корпораций-apple,amazon,hp,dell.... Изза тотальной экссбушной простушивающей все телефоны рейдерской мафии они в украину никаким боком не зайдут. Так что если зё не начнет это менять украину ждет кредитный конец.Все чиновники должны быть сменены и упразднены. Весь сегодняшний политический бомонд уходит в оппозицию и за поддержки украины они имеют право на правильноговорения для поднятия своих рейтингов, а вражеские проекты должны быть уничтожены без прав на правильноговорение- тоесть такой великий правильноговорильщик как рабинович должен быть казнен,он не имеет права на правильноговорение на зомбоящик для 73% ухажрущего быдла.Предатель тимошенко должна улететь из кормушки и ее должники разнесут сами на запчасти.
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На страницах сайта ЦЕНЗОР все время оскорбляют действующего Президента, и ничего.
Утешает одно, по всем этим случаям идет разработка и накопление материала. Виновные будут наказаны, если они конечно под юрисдикцией Украины.
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Рейдерство - самый вредительская деятельность.

Контрабанда против этого детский лепет.
Самого большого вреда украине, кроме олигархической мафии ворования бюджета, приносят экссбушные рейдерские группировки с депутатами-паравозами в вр(покупают места через мажоритарку), которые никогда не ходят в раду.А занимаются прослушкой, подсматриванием с задействованием всего сбушного инструмента для нахождения любых денежных потоков больше 50 000 $. Тоесть если прослушка телефонов по ключевым словам или наружка или внутрёжка или оборот документов или сбушники в налоговой или любая другая ихняя фишка поймала потоки более 50000$, такое предприяитие при помощи подготовки юридических документов и депутатов-паравозов в вр будет отрейдено и перепродано. Это самое токсичное что может быть в украине - оно просто не дает украине развиваться и косит все под ноль до уровня уганды в африке-сжигает все ростки IT и других компаний, только богуслаев с путинской крышей по моторам к миль вертолетам смог устоять в украине от них до 2013года - все остальное похерено, а они только здрастовали и с тех времен рейдерство только цвело(сколько было попыток угнать южмаш, антонов давно на лопатках и дрыгается в конвульсиях и тд).В этих воровских организмах существует и карательные механизмы,которые уничтожают всех, кто сможет приблизится к этим группировкам по лекалам кгб-автоаварии с летальным исходом или сердечная недостаточность или такое к чему не прикопаешься будет максимально выглядеть природне. Для детектирования сбушных очень скрытных организованных группировок придется запрашивать спецслужбы англии, франции, сша.
Иными словами, когда вам обещают говорящие головы в зомбоящике достаток и что-то там развитие это все профанация и пицдеwь изначально, так как они даже не понимают изза чего украина самая нищая и громкие слова IT, инкубаторы это все куйня постная - они все будут скошены сбушными мафиями под ноль. И ничего в принципе в украине невозможно,не говоря о тотальной их лжи, только деградация в демократических условиях.
Тоесть НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ-как бы они не чесали по ушам, даже если бы реально хотели. Все будет как прежде - скатывание к африке.
Антикоррупционный суд нужно срочно принимать.
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5 лет ссуки запорєбриковые говнокартинки тут свои пил ли и орали про зраду и хунту, а сейчас главред сего зедерьмократического ресурса зассал против зебени так откровенно, что к проституткам на окружной больше уважения, нежели к нему.
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даже янык так себя не вел
вазелин очень плохо кончит. или Украина умрет
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Києві пенсіонер займався розповсюдженням агітаційних матеріалів з політичною антирекламою, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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