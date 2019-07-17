 У Києві пенсіонер займався розповсюдженням агітаційних матеріалів з політичною антирекламою, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"У столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Спаська невідомий роздає газети з образами на адресу кандидатів у народні депутати.
Правоохоронці поспілкувалися з людиною, на яку вказали свідки. Правопорушником виявився житель столиці, 1952 року народження. Він добровільно віддав співробітникам поліції друковані матеріали після того, як йому роз'яснили норми ч. 10 ст. 74 (Обмеження щодо ведення передвиборчої агітації) Закону України "Про вибори народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.
На пенсіонера склали адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітація в день проведення референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
А если серьезно, то это копирка кацапских законов: критикуешь - арест за критику власти
Не смешите людей и немедленно освободите пенсионера!
Зробили це разом. Скоро і януковочу заплатите...
Невже зепрезедент? І поліція зразково-показова тут як тут...
Вже сьогодні викладав. Але тут буде дуже доречно...
Я насчет этого черта.....
Вот как я прочел..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто йдеться про день проведення референдуму. Зебіли! Якщо ви так ігоноруєте закони України, то кидайте цього пенсіонера у фільтраційний табір Портнова.
Видео - ШОКОЛАД «Рошен» горит и воняет пластмассой
Ти ще не бачив, як сало горить
Допуск до виборів Мертвечуківців нагадує пропуск колони Гіркіна зі Слов'янська в Донецьк!
Если заехать в украину, то окажется, что тут одни заправки на каждом углу и больше ничего.
1. Заправки
2.Игровые заведения
3. Охранные компании по охране имущества коррупционеров от людей.Чтобы не воровали ворованное.
4.Аптеки.
Это все отрицательные бизнеса, которые требуют роста кредитов от международных ростовщиков. Единственный шанс что-то положительное производить на экспорт кроме жратвы, чтото высокотехнологичное, то это новое оружие для самозащиты для экспорта.
У этих 4 видов "бизнесов" так много участников, чтобы их всех содержать нужно создавать картельные сговоры и постоянно поднимать цены.Транспорт тоже картельный на все 100. Так что зеленский должен все это рубить под ноль делением и распродажей половинок.Укрзализныцю разделить на 2 части или вернуть государству. Она и так под одним из бюджетных олигархов, который доходы себе на яхты, а долги предприятия записывает на государство- тоесть с приватизации только вред и никаких инвестиций.
Так что с таким раскладом у украины нет будущего, кроме вечного набора кредитов и в конце без армии ждет рабство от какого-то агрессора, который не сможет напасть на такого экономического карлика без армии.
В связи с торговой войной трампа и китая, с китая идет большой исход IT корпораций-apple,amazon,hp,dell.... Изза тотальной экссбушной простушивающей все телефоны рейдерской мафии они в украину никаким боком не зайдут. Так что если зё не начнет это менять украину ждет кредитный конец.Все чиновники должны быть сменены и упразднены. Весь сегодняшний политический бомонд уходит в оппозицию и за поддержки украины они имеют право на правильноговорения для поднятия своих рейтингов, а вражеские проекты должны быть уничтожены без прав на правильноговорение- тоесть такой великий правильноговорильщик как рабинович должен быть казнен,он не имеет права на правильноговорение на зомбоящик для 73% ухажрущего быдла.Предатель тимошенко должна улететь из кормушки и ее должники разнесут сами на запчасти.
Утешает одно, по всем этим случаям идет разработка и накопление материала. Виновные будут наказаны, если они конечно под юрисдикцией Украины.
Контрабанда против этого детский лепет.
Самого большого вреда украине, кроме олигархической мафии ворования бюджета, приносят экссбушные рейдерские группировки с депутатами-паравозами в вр(покупают места через мажоритарку), которые никогда не ходят в раду.А занимаются прослушкой, подсматриванием с задействованием всего сбушного инструмента для нахождения любых денежных потоков больше 50 000 $. Тоесть если прослушка телефонов по ключевым словам или наружка или внутрёжка или оборот документов или сбушники в налоговой или любая другая ихняя фишка поймала потоки более 50000$, такое предприяитие при помощи подготовки юридических документов и депутатов-паравозов в вр будет отрейдено и перепродано. Это самое токсичное что может быть в украине - оно просто не дает украине развиваться и косит все под ноль до уровня уганды в африке-сжигает все ростки IT и других компаний, только богуслаев с путинской крышей по моторам к миль вертолетам смог устоять в украине от них до 2013года - все остальное похерено, а они только здрастовали и с тех времен рейдерство только цвело(сколько было попыток угнать южмаш, антонов давно на лопатках и дрыгается в конвульсиях и тд).В этих воровских организмах существует и карательные механизмы,которые уничтожают всех, кто сможет приблизится к этим группировкам по лекалам кгб-автоаварии с летальным исходом или сердечная недостаточность или такое к чему не прикопаешься будет максимально выглядеть природне. Для детектирования сбушных очень скрытных организованных группировок придется запрашивать спецслужбы англии, франции, сша.
Иными словами, когда вам обещают говорящие головы в зомбоящике достаток и что-то там развитие это все профанация и пицдеwь изначально, так как они даже не понимают изза чего украина самая нищая и громкие слова IT, инкубаторы это все куйня постная - они все будут скошены сбушными мафиями под ноль. И ничего в принципе в украине невозможно,не говоря о тотальной их лжи, только деградация в демократических условиях.
Тоесть НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ-как бы они не чесали по ушам, даже если бы реально хотели. Все будет как прежде - скатывание к африке.
Антикоррупционный суд нужно срочно принимать.
вазелин очень плохо кончит. или Украина умрет