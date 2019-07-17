 Яценюк: Путін хоче танцювати на могилах європейських надій

Про це написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму блозі на Цензор.НЕТ.
Арсеній Яценюк нагадав, що сьогодні, саме в річницю трагедії MH17, "Медведчук представив у Страсбурзі план Путіна щодо України і Європи".
Суть цього плану Росії, підкреслив Арсеній Яценюк - "все лягає на Україну": "Жертви, злочини російських військових і бойовиків, вбивства, зґвалтування, тортури. Все, що було знищено чи вивезено до Росії. За це має заплатити Україна".
За планом Путіна, озвученим Медведчуком, "Україна не має і не може мати самостійного майбутнього": "Все вирішуватиме Москва. Так хоче Кремль. У нього така версія історії. Тут немає Українців. Не було. Не повинно".
Згідно з планом Кремля, "щоб якось зберегтися, Україна має бути максимально розділена": "Вони пропонують автономію для Донбасу. Навіщо? Бо автономія для Донбасу - це повтор сценарію, який вони вже провернули в Криму".
Тим часом, підкреслив Арсеній Яценюк, сам Крим виводиться Росією за дужки: "Крим, говорить Москва, належить Росії. Іншого варіанту не буде".
Європа, згідно з планом Путіна, має заплатити Москві "за підтримку ідеології" примирення", плюс - Північний потік-2": "Будете платити завжди, говорить Путін. Європо, продовжуй в цьому дусі, - по суті, говорить він європейським слухачам. Запрошуй медведчуків, допускай російських парламентаріїв до парламентської асамблеї Ради Європи, кидай за ґрати українців. І уважно стеж за новинами: скоро ми прийдемо до твоїх наступних територій - Польщі, Угорщини, країн Балтії".
"Європо, каже Путін у день роковин MH17, ти заплатиш за все, навіть за розвал Радянського Союзу. Ти втомилася, Європо. Розраховуєш, що прийшов час для того, щоб перевести подих, порозумітися, домовитися. А Путін так не думає. Приймайте його в гості. Він хоче танцювати на могилах європейських надій. Саме це в Страсбурзі сказав сьогодні Медведчук", - підкреслив Арсеній Яценюк.
До того ж, нагадав він, сьогодні з Москви прийшла ще новина: "Путін видав указ про спрощений режим надання громадянства своїм жертвам з Донбасу".
Мета Путіна і його посланців - не мир, написав Арсеній Яценюк: "Їхня мета - війна проти нас".
"П'ять років Медведчука оберігали в Україні як безальтернативного посередника. Дооберігалися. Сьогодні він виставив свій рахунок", - підкреслив лідер "Народного фронту".
"Москва не вірить сльозам. Москва хоче крові. Але ми зупинимо їх і цього разу", - написав Арсеній Яценюк.
если чекисты потеряют власть, их ждет турма с конфискацией, пожизненное и т.п.
потому что начудили много, и сейчас, и раньше по ходу к власти, и в совке. А оно ж все в архивах
поэтому будут стоять до немогу, а идей у них никаких, одна пропаганда
(с) курінний отаман Очевиденко
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А ми ж вірили, що Моржова Хмизда за мир-дружбу-жуйку, і раптом такий пердімонокль.
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То что эта ...... подготовила какое то г...о для Украины - не сомневаюсь. Но предпочитаю знать подробности из первоисточника, а не от заангажированных с той или другой стороны "коментаторов"
Самурай Яценюк.
Он весь построен на весьма спорных "соц. опросах" Центра «Социальный мониторинг»,
Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.
Весь детально прочитать еще не успел, но в принципе достаточно посмотреть самые первые графики неких "соц опросов", чтобы понять к чему дальше будут клонить. - Именно к тому о чем пишет Яценюк