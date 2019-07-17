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 Політика України
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 Яценюк: Путін хоче танцювати на могилах європейських надій

"Мета Путіна і його посланців - не мир. Їхня мета - війна проти нас. Москва не вірить у сльози. Москва хоче крові. Але ми зупинимо їх і цього разу".

Про це написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк нагадав, що сьогодні, саме в річницю трагедії MH17, "Медведчук представив у Страсбурзі план Путіна щодо України і Європи".

Суть цього плану Росії, підкреслив Арсеній Яценюк - "все лягає на Україну": "Жертви, злочини російських військових і бойовиків, вбивства, зґвалтування, тортури. Все, що було знищено чи вивезено до Росії. За це має заплатити Україна".

За планом Путіна, озвученим Медведчуком, "Україна не має і не може мати самостійного майбутнього": "Все вирішуватиме Москва. Так хоче Кремль. У нього така версія історії. Тут немає Українців. Не було. Не повинно".

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Згідно з планом Кремля, "щоб якось зберегтися, Україна має бути максимально розділена": "Вони пропонують автономію для Донбасу. Навіщо? Бо автономія для Донбасу - це повтор сценарію, який вони вже провернули в Криму".

Тим часом, підкреслив Арсеній Яценюк, сам Крим виводиться Росією за дужки: "Крим, говорить Москва, належить Росії. Іншого варіанту не буде".

Європа, згідно з планом Путіна, має заплатити Москві "за підтримку ідеології" примирення", плюс - Північний потік-2": "Будете платити завжди, говорить Путін. Європо, продовжуй в цьому дусі, - по суті, говорить він європейським слухачам. Запрошуй медведчуків, допускай російських парламентаріїв до парламентської асамблеї Ради Європи, кидай за ґрати українців. І уважно стеж за новинами: скоро ми прийдемо до твоїх наступних територій - Польщі, Угорщини, країн Балтії".

"Європо, каже Путін у день роковин MH17, ти заплатиш за все, навіть за розвал Радянського Союзу. Ти втомилася, Європо. Розраховуєш, що прийшов час для того, щоб перевести подих, порозумітися, домовитися. А Путін так не думає. Приймайте його в гості. Він хоче танцювати на могилах європейських надій. Саме це в Страсбурзі сказав сьогодні Медведчук", - підкреслив Арсеній Яценюк.

До того ж, нагадав він, сьогодні з Москви прийшла ще новина: "Путін видав указ про спрощений режим надання громадянства своїм жертвам з Донбасу".

Мета Путіна і його посланців - не мир, написав Арсеній Яценюк: "Їхня мета - війна проти нас".

"П'ять років Медведчука оберігали в Україні як безальтернативного посередника. Дооберігалися. Сьогодні він виставив свій рахунок", - підкреслив лідер "Народного фронту".

"Москва не вірить сльозам. Москва хоче крові. Але ми зупинимо їх і цього разу", - написав Арсеній Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138120
 
   
 Топ коментарі
 
Так ты дострой свой заборчик, и все буде ок))
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То йди будуй паркан, а не триндиш.
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Мастер словесности, как петя, и больше ничего.
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Так ты дострой свой заборчик, и все буде ок))
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Войну заканчивают, а Порошенко, Яценюк и компания зарабатывали миллиарды на крови. Не хотят терять кровавые доходы, боятся правды, боятся суда.
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хорошо заканчивают! обстрелы усилились, число убитых и раненых за последние 2 месяца возросло.
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Мастер словесности, как петя, и больше ничего.
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Нет, еще и такой же ворюга. Это при нём и с его согласия Гонтарева гробила курс и банки. Это при нём и с его согласия Яресько так "реструктуризировала" наши долги, что кровавыми слезами заплачем, а до 2040-го года дополнительно выплатим кредиторам 33 млрд. долларов (это минимум).
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сеня, все проще
если чекисты потеряют власть, их ждет турма с конфискацией, пожизненное и т.п.
потому что начудили много, и сейчас, и раньше по ходу к власти, и в совке. А оно ж все в архивах
поэтому будут стоять до немогу, а идей у них никаких, одна пропаганда
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И это говорит вороватая гнида танцевавшая на тех кто погиб на Майдане !!! Ну и тварь ...
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Путін хоче танцювати на могилах європейських надій

(с) курінний отаман Очевиденко
...
А ми ж вірили, що Моржова Хмизда за мир-дружбу-жуйку, і раптом такий пердімонокль.
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Що це порохочмошне розщебеталося, мабуть перед виборами
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Петро його з'їв, а ти кажеш порохочмошне... Яценюк: Путин хочет танцевать на могилах европейских надежд - Цензор.НЕТ 7126
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А где этот план можно почитать?
То что эта ...... подготовила какое то г...о для Украины - не сомневаюсь. Но предпочитаю знать подробности из первоисточника, а не от заангажированных с той или другой стороны "коментаторов"
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Ещё один ярый защитник Украины выискался. А когда премьер воевал и разворовывать страну то почему то думал о своём кармане, а не о стране.
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А мне понравилось, как Кролик сказал, что ***** хочет танцевать на могилах европейских надежд. Если вникнуть в сказанное, то, как говорится, не убрать и не добавить.
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Так то оно так,но как только вне власти все говорят правильные вещи,а при власти только воровство
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Пуйло не танцює, танцюють 70% зебілів, - пуйло наярює на баяні, а сопля акомпонує на роялі
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От таких высказываний веет Японией

Самурай Яценюк.
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Нашел этот "План".
Он весь построен на весьма спорных "соц. опросах" Центра «Социальный мониторинг»,
Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.

Весь детально прочитать еще не успел, но в принципе достаточно посмотреть самые первые графики неких "соц опросов", чтобы понять к чему дальше будут клонить. - Именно к тому о чем пишет Яценюк
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Допоки українці не почнуть голосувати за українців не буде в Україні миру.
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я знову ж, в 2947-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Сеня столько рассказал о Путине, что можно подумать что они живут в одном доме! Яценюк: Путін хоче танцювати на могилах європейських надій - Цензор.НЕТ 3747
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давно хотел спросить Сеню - а шо там подводный поезд в Китай ?
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петя сидит в запасных, если зе кинет всех
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