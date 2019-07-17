 Яценюк: Путін хоче танцювати на могилах європейських надій

Про це написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк нагадав, що сьогодні, саме в річницю трагедії MH17, "Медведчук представив у Страсбурзі план Путіна щодо України і Європи".

Суть цього плану Росії, підкреслив Арсеній Яценюк - "все лягає на Україну": "Жертви, злочини російських військових і бойовиків, вбивства, зґвалтування, тортури. Все, що було знищено чи вивезено до Росії. За це має заплатити Україна".

За планом Путіна, озвученим Медведчуком, "Україна не має і не може мати самостійного майбутнього": "Все вирішуватиме Москва. Так хоче Кремль. У нього така версія історії. Тут немає Українців. Не було. Не повинно".

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Згідно з планом Кремля, "щоб якось зберегтися, Україна має бути максимально розділена": "Вони пропонують автономію для Донбасу. Навіщо? Бо автономія для Донбасу - це повтор сценарію, який вони вже провернули в Криму".

Тим часом, підкреслив Арсеній Яценюк, сам Крим виводиться Росією за дужки: "Крим, говорить Москва, належить Росії. Іншого варіанту не буде".

Європа, згідно з планом Путіна, має заплатити Москві "за підтримку ідеології" примирення", плюс - Північний потік-2": "Будете платити завжди, говорить Путін. Європо, продовжуй в цьому дусі, - по суті, говорить він європейським слухачам. Запрошуй медведчуків, допускай російських парламентаріїв до парламентської асамблеї Ради Європи, кидай за ґрати українців. І уважно стеж за новинами: скоро ми прийдемо до твоїх наступних територій - Польщі, Угорщини, країн Балтії".

"Європо, каже Путін у день роковин MH17, ти заплатиш за все, навіть за розвал Радянського Союзу. Ти втомилася, Європо. Розраховуєш, що прийшов час для того, щоб перевести подих, порозумітися, домовитися. А Путін так не думає. Приймайте його в гості. Він хоче танцювати на могилах європейських надій. Саме це в Страсбурзі сказав сьогодні Медведчук", - підкреслив Арсеній Яценюк.

До того ж, нагадав він, сьогодні з Москви прийшла ще новина: "Путін видав указ про спрощений режим надання громадянства своїм жертвам з Донбасу".

Мета Путіна і його посланців - не мир, написав Арсеній Яценюк: "Їхня мета - війна проти нас".

"П'ять років Медведчука оберігали в Україні як безальтернативного посередника. Дооберігалися. Сьогодні він виставив свій рахунок", - підкреслив лідер "Народного фронту".

"Москва не вірить сльозам. Москва хоче крові. Але ми зупинимо їх і цього разу", - написав Арсеній Яценюк.