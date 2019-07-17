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 Політика України
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Все про:Донбас (12533) перемир'я (384) Оліфер (160)

 На переговорах стосовно Донбасу в Мінську домовилися про припинення вогню після півночі 21 липня, - Оліфер

Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України за участю представників незаконних збройних формувань погодила припинення вогню на Донбасі після півночі 21 липня 2019 за київським часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначила: "Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО, визнаючи позитивний вплив практики підтвердження відданості режиму припинення вогню, зазначаючи важливість забезпечення миру та спокою для населення, а також виходячи з раніше досягнутих угод та зобов'язань сторін:

- підтверджує свою повну відданість всеосяжну, сталому та безстроковому припиненню вогню, з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом;

- повторно заявляють про свою загальну і тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей;

- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.

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Завершено розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Домовлено, що найближчим часом відбудеться одночасний, синхронний демонтаж фортифікаційних споруд, який розпочнеться зі знесення споруди НЗФ ОРЛО на мосту, а також відбудеться деполітизація - будуть прибрані символи квазіугруповань. Українська сторона в найкоротші строки готова забезпечити свою частину ремонту мосту.

В соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням безперебійного енерго- та водопостачання, яких потребують мирні жителі по обидва боки лінії зіткнення - ці питання так само потребують вирішення безпекових питань.

Є позитивні зрушення у забезпеченні сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138118
 
 
 Топ коментарі
 
Порохоботы сейчас расскажут, что эта капитуляцыя.
А когда мародер 19 раз объявлял - была перемога.
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Договорились о прекращении огня Украиной.
А чем будет заниматься в это время Уйло - договорились?
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Дебальцево... По Минским соглашениям, подконтрольно должно быть Украине... Или это другие Минские, о твердой приверженности которым мы сообщаем?
Сайдик и все ОБСЕ рады! Но помните, ОБСЕ в Грузии работало с 1991 года, в 2008 году комиссары ЕС дружно предали грузинов., сообщив, что не знают, кто в кого стреляет. В Чечне ОБСЕ провело выборы, выбрали Масхадова, потом его убили, что сделали европееецы? Правильно, забили.
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Порохоботы сейчас расскажут, что эта капитуляцыя.
А когда мародер 19 раз объявлял - была перемога.
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Тут есть отличие, раньше было "бессрочное прекращение огня" и "тишина", а сейчас очень важный пункт - деполитизация символики. Вроде так незаметно и корректно написан, но он очень важен
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Договорняк - Украина возвращает территории под свой флаг, с Московии снимают санкции за Донбасс.
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шо за "деполизация"?..сожгут власовские тряпки на пл Членина в Донецке???
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Нет, речь идёт по всей видимости о тех тряпках, что на мосту
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Что Кучма и его Дарка при Пете,. что Кучма и его Дарка при Зеле... Ничего не поменялось, разве что действительно наши войска развели.
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Ну да, чем больше рабокацапские ********** и продажные хрякотроли ругают ЗЕ, тем больше я убеждаюсь, что он все делает правильно.
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Ну ты и сравнил, ЗЕ-тыпил.
Порох на колени перед Уйлом вставать НЕ ОБЕЩАЛ.
И мир "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" тем более НЕ ОБЕЩАЛ!
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забула, кучмівська курва, додати, що вогонь, як і раніше, буде припинено тільки з нашого боку На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер - Цензор.НЕТ 4264
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Кто-нибудь считает, это которое по порядку? На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер - Цензор.НЕТ 3861
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При Порошенке такого не было!!!

Так, порохоботе? LOL
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Договорились о прекращении огня Украиной.
А чем будет заниматься в это время Уйло - договорились?
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Посмотрим, если правда. Нравится пункт про "деполитизацию", то есть по сути, реинтеграция земли в Украину... Если это все действительно будет так, то это будет большая победа.
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Поживем увидим! Только вот полное выполнение «Минска» не возможно в принципе! Так что либо врут все как всегда, либо договорились сделать очередное ПМР.
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І власне опівночі перед виборами? Не 22, не 19?
Ти диви, який вуйко Путін добрий.
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Это означает, что Россия на долго в Донбассе. Да , здравствует Приднестровья - 2 !
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Дебальцево... По Минским соглашениям, подконтрольно должно быть Украине... Или это другие Минские, о твердой приверженности которым мы сообщаем?
Сайдик и все ОБСЕ рады! Но помните, ОБСЕ в Грузии работало с 1991 года, в 2008 году комиссары ЕС дружно предали грузинов., сообщив, что не знают, кто в кого стреляет. В Чечне ОБСЕ провело выборы, выбрали Масхадова, потом его убили, что сделали европееецы? Правильно, забили.
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более того..шлендра Тальявини объявила Грузию в непропроциональном применении сылы!, КАрл!!, русские точками у шмаляли по Гори, а их обвинили в приминении силы!!
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Это таки достижение новой команды. Интересно сколько на этот раз будут не стрелять? Кстати смотрел дыркина, так он плакался, что ряды террористов редеют как роса на солнце, а пополнения слёзы. Так кому выгодно перемирие - нам или таки террористам, чтоб пополнится? Вот в чём вопрос?
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России . Она будет на Донбассе , и с неё ещё и санкции снимут
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Кучма с олифер стараются ***** угодить - фули крыша всех постсоветских казнокрадов и олигархов-паразитов.
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Зебилы , это победа , только не ваша , путина . Вы получили Приднестровье- 2 , а с путина снимут санкции
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Подождите еще несколько постов, и напишите снова. Спасибо!
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А что ты сделал для раненых? А ты хоть раз смотрел вдовам в глаза?
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Ты к кому обращаешься зебилы? Их тут нема. Сегодня видел под магазином зе-агитаторов, так вокруг них одни бабушки и копошились-суетились-шубуршали причём стаями и косяками.
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А что ж ты не кричал когда Петрушка то хлебное то сентябрьское то рождественское перемирие устраивал а теперь вопишь твой хозяин это гавно начал мутить заткнул бы рот
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Ага, тоже самое. Но есть примерно 15 процентов надежды.
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5 ... не более ))))
ибо отех хватает от силы часов на 10-12 и то... не всегда
***
перемирие длиться ровно столько, сколько надо, чтобы перезарядить оружие
и рассеялся дым от последнего выстрела...
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Надо просто заставить подписать перемирие Яроша и другие отряды!
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Зебилы , в телефоном разговоре Путин и Зеля о чем говорили ? О том что Зеля сливает сначала Донбас , а потом и Украину в целом
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Порося з ними 300 разів домовлявся,паскуда,Зеля таке саме падло.
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Уже миллион раз дАгАваривались, а толку? С кацапней договариваться все равно, что...
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Особенно, если договаривается насквозь лживый враг Украины кучма.
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то есть, как всегда в одностороннем порядке, подставим своих солдат.... дошло же в последнее время на эту туфту не вестись....
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Мир любой ценой, означает лишь мир за счёт Украины. Превратят огонь и встанет вопрос о выборах при открытой границе под контролем слепой и глухой ОБСЕ. И что после этого получим.??? Мальдивский Хряк постарался. Теперь и Зеля в это говно с разгону летит.
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Что, опять? А что со старым прекращением огня?
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Наша пісня гарна нова, починаєм іі знову. С кацамі ватними домовлятись себе не поважать, вони немають ні совісті, ні честі.
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Договорились о «прекращении огня».........
Ну что ж посмотрим........
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Мне болььше всего понравилось, что прекращение огня с "деполитизацией" тупин подкрепил указом о холопизации Донбасса с раздачей куриных паспортов. Отличное начало для перемирия, не правда ли?
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прекращение огня возможно только пойдя на уступки куйлу, иначе зачем он этот огонь затевал, значит зеля уже договорился удовлетворить куйло во всех хотелках.
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То что зёля там чиновников кашмарит на их же языке есть как минимум не хуже, а почти всегда лучше - будут больше его бояться, так как он если ничем не отличается от них самих, то возможно даже и выше них.
Пусть делает как умеет и ищет пути как это делать, чтобы чиновники по судам не бегали и их не антинародные суды с врагами судьями на места за кучи долларовой бумаги не возвращали.То есть если это сделать на их языке, то по пацанячи бегать по судам как-то не камильфо.
Или лучше оставить как все было всегда? Тотальную коррупцию в тотально коррупционном государстве с тотальнокоррупционными чиновниками и их защитниками судами?Государство в таком виде есть полный враг народа. И возможно зёля еще хочет это сменить или хочет что-то сделать.Мешать не надо, как и не надо ломать его настрой это еще делать, поржать иногда можно, даже нужно, а так пусть делает как умеет, ведь он не лживый профессиональный лживый политик как тимошенко, которая знает как охмурять своих пенсов правильно.Он не из системы лживых политиканов, для этого он туда какбы и пришел и обломать ему желание что-то сделать тоже как-то не стоит. Пусть экспромтит.Ему можно.Можно позволить даже убить несколько чиновников в прямом эфире монтировкой по голове.

Чиновники должны быть все заменены, начиная со среднего звена, потом нижнего и только потом высшего под ноль-чтобы сломать коррупионную систему вертикали по заносу мешков снизу наверх. Как было с полицией. Если хоть один не будет говорить слава украине и не мычать на украинском и не поклонится погибшим воинам, тут же закапать но с другой стороны кладбища.

Антимонопольное бюро разогнать под ноль. Эти ****** только получают от картельных сговоров по поднятию цен. А то как зё заехал, так цены полезли на все вверх иногда в разы.
Все кто поднимает цены должны предоставить обществу прозрачную бухгалтерию для изучения. Если есть а он 100% картельный сговор по поднятию цен, то резать пополам и перепродавать части новым участникам рынка.
Если антимонопольное бюро не будут снова работать, то разделить их на разные бюро, которые должны проверять всех кто подымает цены, особенно когда доллар падает относительно гривны. Например все мобильные компании нужно разделить на 2 части.Они не приносят в экономику как бизнес ничего(не говоря о важности связи),только вымывают из экономики капитал, продавая чужие телефоны. Это компании не приносящие в экономику, а только вымываюшие из всей экономики украины. МТС под видом водафона должен полностью поменять оборудование с кремлевскими закладками для прослушивания всех украинцев.
И пусть парубий соберет раду и не выпендривается и примет по антикоррупионному суду.
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Ой, сколько уже было договоров, а толку то от них никакого,одни слова и всё.
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Опять с брехунами о чем-то договариваются
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа переговорах стосовно Донбасу в Мінську домовилися про припинення вогню після півночі 21 липня, - Оліфер
 
 
 
 
 
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