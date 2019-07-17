 На переговорах стосовно Донбасу в Мінську домовилися про припинення вогню після півночі 21 липня, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
Вона зазначила: "Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО, визнаючи позитивний вплив практики підтвердження відданості режиму припинення вогню, зазначаючи важливість забезпечення миру та спокою для населення, а також виходячи з раніше досягнутих угод та зобов'язань сторін:
- підтверджує свою повну відданість всеосяжну, сталому та безстроковому припиненню вогню, з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом;
- повторно заявляють про свою загальну і тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей;
- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.
Завершено розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Домовлено, що найближчим часом відбудеться одночасний, синхронний демонтаж фортифікаційних споруд, який розпочнеться зі знесення споруди НЗФ ОРЛО на мосту, а також відбудеться деполітизація - будуть прибрані символи квазіугруповань. Українська сторона в найкоротші строки готова забезпечити свою частину ремонту мосту.
В соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням безперебійного енерго- та водопостачання, яких потребують мирні жителі по обидва боки лінії зіткнення - ці питання так само потребують вирішення безпекових питань.
Є позитивні зрушення у забезпеченні сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу".
А когда мародер 19 раз объявлял - была перемога.
Порох на колени перед Уйлом вставать НЕ ОБЕЩАЛ.
И мир "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" тем более НЕ ОБЕЩАЛ!
Так, порохоботе? LOL
А чем будет заниматься в это время Уйло - договорились?
Ти диви, який вуйко Путін добрий.
Сайдик и все ОБСЕ рады! Но помните, ОБСЕ в Грузии работало с 1991 года, в 2008 году комиссары ЕС дружно предали грузинов., сообщив, что не знают, кто в кого стреляет. В Чечне ОБСЕ провело выборы, выбрали Масхадова, потом его убили, что сделали европееецы? Правильно, забили.
ибо отех хватает от силы часов на 10-12 и то... не всегда
***
перемирие длиться ровно столько, сколько надо, чтобы перезарядить оружие
и рассеялся дым от последнего выстрела...
Ну что ж посмотрим........
Пусть делает как умеет и ищет пути как это делать, чтобы чиновники по судам не бегали и их не антинародные суды с врагами судьями на места за кучи долларовой бумаги не возвращали.То есть если это сделать на их языке, то по пацанячи бегать по судам как-то не камильфо.
Или лучше оставить как все было всегда? Тотальную коррупцию в тотально коррупционном государстве с тотальнокоррупционными чиновниками и их защитниками судами?Государство в таком виде есть полный враг народа. И возможно зёля еще хочет это сменить или хочет что-то сделать.Мешать не надо, как и не надо ломать его настрой это еще делать, поржать иногда можно, даже нужно, а так пусть делает как умеет, ведь он не лживый профессиональный лживый политик как тимошенко, которая знает как охмурять своих пенсов правильно.Он не из системы лживых политиканов, для этого он туда какбы и пришел и обломать ему желание что-то сделать тоже как-то не стоит. Пусть экспромтит.Ему можно.Можно позволить даже убить несколько чиновников в прямом эфире монтировкой по голове.
Чиновники должны быть все заменены, начиная со среднего звена, потом нижнего и только потом высшего под ноль-чтобы сломать коррупионную систему вертикали по заносу мешков снизу наверх. Как было с полицией. Если хоть один не будет говорить слава украине и не мычать на украинском и не поклонится погибшим воинам, тут же закапать но с другой стороны кладбища.
Антимонопольное бюро разогнать под ноль. Эти ****** только получают от картельных сговоров по поднятию цен. А то как зё заехал, так цены полезли на все вверх иногда в разы.
Все кто поднимает цены должны предоставить обществу прозрачную бухгалтерию для изучения. Если есть а он 100% картельный сговор по поднятию цен, то резать пополам и перепродавать части новым участникам рынка.
Если антимонопольное бюро не будут снова работать, то разделить их на разные бюро, которые должны проверять всех кто подымает цены, особенно когда доллар падает относительно гривны. Например все мобильные компании нужно разделить на 2 части.Они не приносят в экономику как бизнес ничего(не говоря о важности связи),только вымывают из экономики капитал, продавая чужие телефоны. Это компании не приносящие в экономику, а только вымываюшие из всей экономики украины. МТС под видом водафона должен полностью поменять оборудование с кремлевскими закладками для прослушивания всех украинцев.
И пусть парубий соберет раду и не выпендривается и примет по антикоррупионному суду.