 Всі партнери України проти навіть того, щоб я дзвонив Путіну, - Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю, показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Усі, скажемо так, партнери України проти навіть того, щоб я зателефонував Путіну. Я вирішив зателефонувати Путіну, тому що це питання, перш за все, України, питання наших громадян. Тому ми маємо дякувати нашим західним партнерам, дякувати всім за підтримку, але повинні мати також свою думку", - наголосив Зеленський.
Президент України зазначив, що його "всі лякали цією розмовою" з Путіним. "Але говорив я про наших людей. І чого лякатися і боятися, якщо правда на твоєму боці?" - наголосив він.
"Знаєте, в чому річ, і чому воно дуже складне (питання припинення війни на Донбасі - Ред)? Тому що всі говорять: не дай Бог, якщо будуть прямі переговори з Росією, то знімуться санкції. Я, чесно кажучи, цієї моделі не розумію. Я був упевнений, що санкції впроваджуються не через мою розмову з президентом Російської Федерації, а санкції впроваджуються через те, що в нас забрали Крим і підтримують тимчасово окуповані території (Донбасу - Ред)", - сказав він.
Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше в Офісі українського президента заявили, що ключовим у в розмові було питання про звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року. У Кремлі заявили, що це була перша розмова Зеленського і Путіна "з ініціативи української сторони".
А ще у Стразбурзі є Медведчук, який працює на росію.
Угу, надскладний вибір. Клоуни, вороги, державники. Навіть так складно обрати що аж неможу."Константин Нескоромный
Зовнішня політика-півбіди, а от що робити зі здоровенною дірою в бюджеті ? Бюджет не виконується(вся дрібнота тікає в тінь,тільки п"яти блищать) ,інвестори тікають (дави,Вова,Арселор),з МВФ переговори просрані (хоча б з кінця осені стартувати),облігацій навипускали під нехилі відсотки( з чого віддавати ?),зате все,що забране в Бєні,повертається через суди,ще й з відсотками,ще й всі потоки перенаправляються(У вугільному секторі відбулася "зачистка": команду Ігоря Кононенка замінили люди, яких пов'язують з Ігорем Коломойським, а деякі держпідприємства вже переключилися на роботу з групою "Приват") .Дай бог до зими протягнути,далі-жопа.
Вот уж точно что дурак, хуже врага.
А для пуйла такие звонки с еще невербованным им собеседником - стресс, способный споровоцировать системные просчеты ботоксного.
Хоть Зеленский и неопытен в протоколах и не производит впечатления гения политики, но судить его на этой стадии на основе бредоносного порохоботства, как вы - это по сути нанесение вреда Украине.
Ты шо, обиделось?
Це ваша скрєпа...Гєнєтіка...Зайва хромосома...
Кацап...***** боярки, запий квасом, нюхни партянку і-баїнькі...
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а тебе пиар до выборов нужен
и весь результат
Когда ботоксное чмо называет кого-то «нашими западными партнёрами», то обычно речь идет о неприкрытой вражде к ним.
Вот и младшенький вместо «наши западные союзники» стал говорить «наши западные партнёры».
Любит этот малорос клише российской пропаганды повторять.
Может Зе как раз точно употребляет слова (что неожиданно даже для меня), в то
время как чекистское пуйло преднамеренно деформирует и выхолащивает их смысл и содержание, что русня делает на протяжеении всей своей имперской истории.
А "Все"-понятие относительное и только "Свое мнение"-правильньій подход.Зеленский прав,впрочемь,как и Волкер! https://censor.net.ua/news/3123868/volker_podderjal_jelanie_zelenskogo_provesti_pryamoyi_dialog_s_putinym_eto_pravilno_a_ne_ploho
это для зели
Гнилой, фокстротной, пошлой, кокаинной.
Изобретя особый жанр кретинный,
Он смех низвел на степень срамоты.
Глупцы от срама надрывают животы
И слезы льют, смотря как этот шут картинно
Жестикулирует из пустоты.
Все в мимике его красноречиво:
В ней глубина бездонного обрыва,
Куда летит Страна на всех парах....
Бо знають, що ти тупеньке і нікчемне.
путя тебе ковтне і не помітить
а соєві собаки нехай луснуть... недовго залишилося
Да потому что, Вова, западные партнеры уже имели с тобой честь общаться и поняли, что ты в этих делах такой дубовый, что лучше тебе этого не делать. Но ты не только дубовый, ты еще и упрямый и на сколько ты там успел наговорить - одному Богу известно.