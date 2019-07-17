EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  13503  251
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2106) Путін (10166) Росія (18961)

 Всі партнери України проти навіть того, щоб я дзвонив Путіну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери були проти його дзвінка президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це він сказав в інтерв'ю, показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі, скажемо так, партнери України проти навіть того, щоб я зателефонував Путіну. Я вирішив зателефонувати Путіну, тому що це питання, перш за все, України, питання наших громадян. Тому ми маємо дякувати нашим західним партнерам, дякувати всім за підтримку, але повинні мати також свою думку", - наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що його "всі лякали цією розмовою" з Путіним. "Але говорив я про наших людей. І чого лякатися і боятися, якщо правда на твоєму боці?" - наголосив він.

Читайте також: Для команди Зеленського розмови з Путіним - це не табу, - Пристайко

"Знаєте, в чому річ, і чому воно дуже складне (питання припинення війни на Донбасі - Ред)? Тому що всі говорять: не дай Бог, якщо будуть прямі переговори з Росією, то знімуться санкції. Я, чесно кажучи, цієї моделі не розумію. Я був упевнений, що санкції впроваджуються не через мою розмову з президентом Російської Федерації, а санкції впроваджуються через те, що в нас забрали Крим і підтримують тимчасово окуповані території (Донбасу - Ред)", - сказав він.

Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше в Офісі українського президента заявили, що ключовим у в розмові було питання про звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року. У Кремлі заявили, що це була перша розмова Зеленського і Путіна "з ініціативи української сторони".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138115
 
   
 Топ коментарі
 
Всі були проти, але Зєля подзвонив.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Він показав що готовий на будь які умови, і якщо раніше санкції можна було обміняти на повернення хоч частини севернітету, то тепер вони дійсно нічого не варті.
 показати весь коментар
 
 
умные и опытные западные партнеры после общения с тобой четко поняли, что ты наркоман, глупый, недалекий и безграмотный гопник, что с тобой (зеленой соплей) лучше не иметь дел и, главное, что тебе безразлична Украина, ее народ и твое место - это клоун на арене цирка
 показати весь коментар
 
 
"Пока зелена шмаркля хамить чиновникам, Голос "саджає" дерева у липні, Порошенко, Геращенко та інші ЄСовці у Стразбурзі п..дять свнсбк. Знову.
А ще у Стразбурзі є Медведчук, який працює на росію.
Угу, надскладний вибір. Клоуни, вороги, державники. Навіть так складно обрати що аж неможу."Константин Нескоромный
Зовнішня політика-півбіди, а от що робити зі здоровенною дірою в бюджеті ? Бюджет не виконується(вся дрібнота тікає в тінь,тільки п"яти блищать) ,інвестори тікають (дави,Вова,Арселор),з МВФ переговори просрані (хоча б з кінця осені стартувати),облігацій навипускали під нехилі відсотки( з чого віддавати ?),зате все,що забране в Бєні,повертається через суди,ще й з відсотками,ще й всі потоки перенаправляються(У вугільному секторі відбулася "зачистка": команду Ігоря Кононенка замінили люди, яких пов'язують з Ігорем Коломойським, а деякі держпідприємства вже переключилися на роботу з групою "Приват") .Дай бог до зими протягнути,далі-жопа.
 показати весь коментар
 
 
это после звонка Х#йлу последний решил вообще не париться и уже всех жителей Донецкой и Луганской областей переписать себе в холопы, пушечное мясо и возможных пособников международному терроризму?
 показати весь коментар
 
 
Партнеры понимают что такое путин, а ты грубо насрал на их мнение. теперь они не будут помогать тебе.
 показати весь коментар
 
 
Он позвонил. Сказочный дятел. Пуйло оккупировал часть территории Украины, из-за него погибли тысячи украинских граждан. С Пуйлом не о чем говорить, давно уже аналитики пришли к выводу, что оно паталогически лживое и недоговороспособное. Этим звонком клоун предал всех погибших за Украину из-за агрессии Мордора. Или дальше все будет по Оруэллу - "Война это мир", "Ложь это правда", "Свобода это рабство". Зелень что, решила восстанавливать "братские отношения" и накинуть Украине на шею "братское ярмо"? Это назывется капитуляцией.
 показати весь коментар
 
 
Це не капітуляція.Це ніж у спину українському народу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ничего плохого нет в том, что Украина будет "думать своей головой". Ведь и так всем понятно, что Украину используют как рычаг против России. Пусть уважают мнение самой Украины!
 показати весь коментар
 
 
Ой дурак... с чего ты решил, что будучи в политике 2 месяца, без какого либо опыта, можешь иметь свое мнение, да еще отличное от всех партнеров которые все этт годы помогали нам выжить???
Вот уж точно что дурак, хуже врага.
 показати весь коментар
 
 
на мой взгляд, 20-летняя импотентность западных партнеров по распознаванию угрозы путинизма и ее нейтрализации куда более очевидны чем ошибки роста Зеленского.

А для пуйла такие звонки с еще невербованным им собеседником - стресс, способный споровоцировать системные просчеты ботоксного.

Хоть Зеленский и неопытен в протоколах и не производит впечатления гения политики, но судить его на этой стадии на основе бредоносного порохоботства, как вы - это по сути нанесение вреда Украине.
 показати весь коментар
 
Заработал деньги на раисе и не завербованный???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохоботи так ваш соєвий хазяїн ***** часто по телехвону наярівал і шо?
 показати весь коментар
 
 
*******! После этих наяриваний твое ***** на недели пропадал и Михрютка ходил с пижженой рожей...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ПНХ чмо соєве!
 показати весь коментар
 
 
тебе колись в сраку абідєлі казєл опущений тому на тебе неможливо обідєтся по сьому останній раз кажу ПНХ тварюка!
 показати весь коментар
 
Всі кацапи паляться на тому, що починають міркувати про опущену всраку...
Це ваша скрєпа...Гєнєтіка...Зайва хромосома...
Кацап...***** боярки, запий квасом, нюхни партянку і-баїнькі...
 показати весь коментар
 
 
Все партнеры были против, но ты взбрыкнулся и решил поступить по-своему. И чего ты добился, гаденыш? Похоже ты, зебилонутое существо, так и не поняло, что ты не на съемочной площадке сватов, где сценарий можно изменить в любой момент или переиграть не удавшийся эпизод.
.
 показати весь коментар
 
 
они знали о результатах без звонка
а тебе пиар до выборов нужен
и весь результат
 показати весь коментар
 
 
Позвонил Путину, договорились о выдаче российских паспортов по всему Донбассу. Ещё раз позвонит - договорятся о выдачи российских паспортов по всей Украине, а после третьего звонка начнут изымать у всех украинские паспорта. Продуктивно.
 показати весь коментар
 
 
А мне понравилось, как х*ло младшее всё больше и больше повторяет риторику х*ла старшего.
Когда ботоксное чмо называет кого-то «нашими западными партнёрами», то обычно речь идет о неприкрытой вражде к ним.
Вот и младшенький вместо «наши западные союзники» стал говорить «наши западные партнёры».
Любит этот малорос клише российской пропаганды повторять.
 показати весь коментар
 
 
А в каких СОЮЗАХ состоит Украина с западными партнёрами, чтобы называть их союзниками де юре?

Может Зе как раз точно употребляет слова (что неожиданно даже для меня), в то
время как чекистское пуйло преднамеренно деформирует и выхолащивает их смысл и содержание, что русня делает на протяжеении всей своей имперской истории.
 показати весь коментар
 
Дымократы насоветуют-им Украина,как буфер-вал из земли,да трупов для ценовой политики,лишь бы труба работала,да по туннелям эшелоны шли.
А "Все"-понятие относительное и только "Свое мнение"-правильньій подход.Зеленский прав,впрочемь,как и Волкер! https://censor.net.ua/news/3123868/volker_podderjal_jelanie_zelenskogo_provesti_pryamoyi_dialog_s_putinym_eto_pravilno_a_ne_ploho
 показати весь коментар
 
 
Теж думаю, що різниця у віці не є перепоною, щоб Вовіку не розмовляти з путєним. Поперше не такий Вовік вже і молодий та зелений. На його вік досвіду у ділових стосунках у Вовіка побільше, ніж у якогось кар'єрного діпломата. Наприклад Вовік вдреагував на заяву Макрона про його готовність до прямих перемовин з лугандонами. Він спокійно заперечив, що лугандони не є суб'єктами, а є повністю керованими з кремля. Хоч Макрон загорнув цю пілюлю у дуже дружню атмосферу Вовік її не проковтнув. А подруге молодий вік має так само переваги, як і недоліки. І ще невідомо - чого у Вовіка більше. Як на мене, то Вовік пуйла порве, якщо вони будуть спілкуватись під камери.
 показати весь коментар
 
 
Никогда не сомневался в неадекватности поклонников зеленского. Этот пост яркое тому подтверждение.
 показати весь коментар
 
 
Пан Анатолій. Думаю, що пану треба додати до свого імені псевдо "адекватний". Бо видно ж, що пан - адекватний, все нормально
 показати весь коментар
 
Є у мене знайомі (не бідні), начебто були адекватними людьми, нещодавно спілкуючись з ними зачепили політику і від них проскочила така фраза: "А шо? якшо шось піде не так, так хоч посміємось", кажу: "Так у вас діти, онуки вже...А якщо у нас в області буде так як на Донбасі, вам буде смішно?" і все тиша.
 показати весь коментар
 
Вовік скорше порве собі ліву ніздрю , коли коксову дорожку тягтиме .
 показати весь коментар
 
 
Отак. Нюхнув коксу і створив найбільш успішний стартап у Східній Європі. Може і нам спробувати? Нє? Всі партнери України проти навіть того, щоб я дзвонив Путіну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2800 Всі партнери України проти навіть того, щоб я дзвонив Путіну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3873
 показати весь коментар
 
Зловонный дух бездушной духоты
Гнилой, фокстротной, пошлой, кокаинной.
Изобретя особый жанр кретинный,
Он смех низвел на степень срамоты.

Глупцы от срама надрывают животы
И слезы льют, смотря как этот шут картинно
Жестикулирует из пустоты.

Все в мимике его красноречиво:
В ней глубина бездонного обрыва,
Куда летит Страна на всех парах....
 показати весь коментар
 
зеля, ты конечно герой и даже х у йлу звонишь! так а где результат, шо от твоего унижающе просящего (так кацапы в своих зми пишут) звонка поменялось? путлеровцы стрелять перестали? или рашисты крым деокупировалм? или наши моряки уже дома? а может 13 тыс наших пацанов воскресли? тебе не кажеться зеля что...... ладно дальше не буду, сами додумайте!!!
 показати весь коментар
 
 
продемонстрировав пуйлу уверенность в себе, Зеленский, вполне возможно, нанес первый удар по самомнению и имперской самоуверенности пуйла, а это - та самая водичка, которая камень точит, в отличии от западной импотентной полоумной чемберленовщины по отношению к пуйлу и русне.
 показати весь коментар
 
 
Володя, ты полный идиот. Все предвыборное время ты молчал, чтобы люди не поняли, что ты круглый дурак
 показати весь коментар
 
 
правильно , а нахера ему наганять понты для ваты, мол пыня такой важный
 показати весь коментар
 
Не послал бы петя моряков ради своего военного положения и не было бы головнй боли по их освобождению. Думаю, что моряки будут проходить как свидетели в деле на ГШ и бывшего главнокомандющего.
 показати весь коментар
 
Вам со скабеевой один отдел тексты пишет?
 показати весь коментар
 
 
Ха, ха !
Бо знають, що ти тупеньке і нікчемне.
путя тебе ковтне і не помітить Всі партнери України проти навіть того, щоб я дзвонив Путіну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9896
 показати весь коментар
 
молодець, пан преЗедент!!!
а соєві собаки нехай луснуть... недовго залишилося
 показати весь коментар
 
І що воно сказало, домовилось про новорічні корпоративи?
 показати весь коментар
 
"Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. "
Да потому что, Вова, западные партнеры уже имели с тобой честь общаться и поняли, что ты в этих делах такой дубовый, что лучше тебе этого не делать. Но ты не только дубовый, ты еще и упрямый и на сколько ты там успел наговорить - одному Богу известно.
 показати весь коментар
 
з таким темпом на початку жовтня Зе отримає шнобелівську премію.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВсі партнери України проти навіть того, щоб я дзвонив Путіну, - Зеленський
 
 
 
 
 
 вгору