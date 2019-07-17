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 Політика України
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 Ми робимо все, щоб санкції проти Росії були не тільки збережені, а й посилені, - Порошенко в Страсбурзі

Сьогодні у новообраному Європарламенті пройшла перша зустріч групи "Друзі України" і команди п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це Порошенко розповів у коментарі для журналістів.

"У ці дні відбувається перша зустріч Європарламенту, обирається керівництво. Ми мали унікальну зустріч, коли вперше зібралися група друзів України. Майже 30 депутатів Європарламенту – це безпрецедентна велика група – всі взяли активну участь, незважаючи на те, що зустріч тривала майже 2 години. Це – свідчення інтересу, який Європарламент проявляє до України", – переконаний Петро Порошенко.

Він зазначив, що надзвичайно важливо зберегти той тренд, який був започаткований у Європейському парламенті попереднього скликання.

"Серед учасників групи друзів були 4 колишніх прем’єр-міністри , 3 колишніх міністра закордонних справ, були представлені різні партійні групи", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

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"На зовнішньому фронті маємо виступати єдиною командою. Як я і обіцяв, я буду робити все для того, аби захистити інтереси України. Завтра ми будемо брати участь в засіданні Європарламенту, де буде обговорюватися резолюція Європарламенту по Україні. З одного боку це демонструє, що Україна залишається високо в порядку денному ЄП. Чутки, які Росія розпускає про те, що Європа нібито втомилася від України – це точно неправда. Треба працювати і тримати Україну високо в порядку денному", – переконаний Петро Порошенко.

Він повідомив, що українська делегація звернулася до євродепутатів із кількома пропозиціями щодо завтрашньої резолюції.

"Ми звернулися з проханням до депутатів ЄП, аби в Резолюції обов’язково були присутні декілька позицій. Це збереження – а у випадку невиконання Мінських угод і посилення санкцій проти Росії. Аби в жодному разі не повторити той негативний досвід, який продемонструвала ПАРЄ. Це було тверде і наполегливе звернення. Друга позиція – заклик до безумовного і негайного виконання, без будь-яких додаткових умов рішення наказу Міжнародного трибуналу в Гамбурзі щодо звільнення 24 українських моряків і кораблів, які незаконно утримуються в Росії. Ми наголосили, аби це кваліфікувалося як акт агресії Російської Федерації проти України у Керченській протоці і Азовському морі.

Ми також звернулись з проханням, аби Росія оприлюднила перелік політв’язнів, які незаконно утримуються як в РФ, так і на незаконно окупованій території Донбасу і в Криму. А у випадку невиконання наказу трибуналу ООН – щоб була розглянута можливість запровадження Азовського пакету санкцій", – наголосив Петро Порошенко.

Він зазначив, що це саме та робота, яку й має сьогодні проводити Україна на всіх міжнародних майданчиках.

Ми робимо все, щоб санкції проти Росії були не тільки збережені, а й посилені, - Порошенко в Страсбурзі 01
Ми робимо все, щоб санкції проти Росії були не тільки збережені, а й посилені, - Порошенко в Страсбурзі 02
Ми робимо все, щоб санкції проти Росії були не тільки збережені, а й посилені, - Порошенко в Страсбурзі 03
Ми робимо все, щоб санкції проти Росії були не тільки збережені, а й посилені, - Порошенко в Страсбурзі 04
Ми робимо все, щоб санкції проти Росії були не тільки збережені, а й посилені, - Порошенко в Страсбурзі 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138113
 
   
 Топ коментарі
 
Скиньте Пете на вайбер в Страсбург повестку в ГБР.
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Петя-брехунець всі п'ять років своєї нікчемної каденції ніжно пестив та плекав вільну економічну зону "Крим" - це все, що нам потрібно знати про бажання петі посилити санкції проти кацапні.. Просто петя панічно втік сьогодні від допиту в ДБР в Страсбург - і вже звідти проголошує полум'яні промови, котрі жодним чином не були підкріплені петіними справами протягом його каденції..
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та это я так, погорячился)) просто пока порох милуется перед камерами в Страсбурге, другой гамнюк активно ведёт анти-украинскую компанию.
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А смешарики делают все,чтобы их сняли.ПАСЕ уже есть.1-0 - в пользу новенького.
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шо вообще этот лидер панамских патриотов там забыл ?
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на зебілів (не всіх, лише з достатнім ІQ) знову нападає понос, коли вони починають розуміти, як їх наіпав беня зі своїм Г+Г, всучивши їм клована... Саме тому вони обсирають Порошенка, коли він і надалі, вже будучи "екс", захищає інтереси України, на цей раз в Європі. Клован-зебіл на це не здатний; і зебіли дають собі в цьому звіт.
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Ну по бездействию команды Зе к медведчуку анекдот
Страшный БЕНДЕРовец✌‏ @Realuran 4 ч.4 часа назад

Анекдот: - Идет Медведчук по Киеву в парадной форме ФСБ, на груди орден "герой Малароссии" - На встречу ему идут Зеленский и Трамп - Тр - это кто? - Зе - это Медведчук, кум путина, агент ФСБ! - Тр - Так а чего ж вы его не арестуете? - Зе - не можем, у нас тупо нема повноважень!
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Кто пустил обосранную пьяную свинью в Европарламент?
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Чувак живёт в виртуальном мире, в стране Рошении.
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Скільки ты маєш з бізнесу в росєє падло
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За гроші держбюджету Росії, на її замовлення, зняв фільм "Свати", і ще там має трішечки, падло...
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будет в европе тусить в надежде что получит "неприкасаемость" ?
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Прибежала к Тошнотворному Порош(ен)ку его Дупа и орёт: «Порох, ёпт, шо за дела?! Скока можна? Ты не тем занят - фантазируешь как Ив Гандон. На ку-куй тебе сдались эти санкции, реваншисты и прочая байда? Мало того, шо отхватила знатнейший пендель на президентских выборах и не успела очухаться, так уже ломится новый здоровенский пендель на очередных внеочередных выборах. От не выдержу, лусну и развалюсь на полужопия. Закинь нахрен тех реваншистов с санкциями да беги-решай дуподемпферные гаджеты и договаривайся с дупореабилитологами. А то и пёрднуть будет нечем».
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Порошенко -надія України на краще майбутнє- без війни ,в ЄС і НАТО.
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Та пиши уже прямо -хачу рибёнка от святова Петра Ми робимо все, щоб санкції проти Росії були не тільки збережені, а й посилені, - Порошенко в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 8305
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они там в Страсбурге хоть кошельки проверили. а этот друг- самозванец- скомуниздит по привычке
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Порошенко прав в том что предлагает усилить санкции против России?
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Мародер поехал туда, куда его никто не приглашал: ни Европарламент, ни группа по связям с Украиной; поехал просто по своей инициативе, чтобы не приходить на допрос в ДБР. Партия его имени, переобувшаяся в какую-то солидарность выступает соучастником оффшорного злочинца, активно выгораживая босса незаконными методами (Черновол и Югик). Лидер ПЕСов, думаю, получит по сусалам и будет судим.
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Порошенко прав в том что предлагает усилить санкции против России?
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Торнадо сорвал крышу у экс-президента, он верит, что по прежнему что-то значит.
Ждем диагноза консилиума психиатров.
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Достойный , умный человек Порошенко настоящий европейский политик . Украинцы, как вы могли выбрать в такой ответственный для страны момент себе такого гнусавого недалекого (тупого) маломерка- президента???.Задолбал всех со своей булавой, а сейчас и дня не проходит чтобы оно чего- нибудь не утворило. Отвратительное зрелище... Его уровень 95-ый квартал, не выше.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи робимо все, щоб санкції проти Росії були не тільки збережені, а й посилені, - Порошенко в Страсбурзі
 
 
 
 
 
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