 Ми робимо все, щоб санкції проти Росії були не тільки збережені, а й посилені, - Порошенко в Страсбурзі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це Порошенко розповів у коментарі для журналістів.

"У ці дні відбувається перша зустріч Європарламенту, обирається керівництво. Ми мали унікальну зустріч, коли вперше зібралися група друзів України. Майже 30 депутатів Європарламенту – це безпрецедентна велика група – всі взяли активну участь, незважаючи на те, що зустріч тривала майже 2 години. Це – свідчення інтересу, який Європарламент проявляє до України", – переконаний Петро Порошенко.

Він зазначив, що надзвичайно важливо зберегти той тренд, який був започаткований у Європейському парламенті попереднього скликання.

"Серед учасників групи друзів були 4 колишніх прем’єр-міністри , 3 колишніх міністра закордонних справ, були представлені різні партійні групи", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

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"На зовнішньому фронті маємо виступати єдиною командою. Як я і обіцяв, я буду робити все для того, аби захистити інтереси України. Завтра ми будемо брати участь в засіданні Європарламенту, де буде обговорюватися резолюція Європарламенту по Україні. З одного боку це демонструє, що Україна залишається високо в порядку денному ЄП. Чутки, які Росія розпускає про те, що Європа нібито втомилася від України – це точно неправда. Треба працювати і тримати Україну високо в порядку денному", – переконаний Петро Порошенко.

Він повідомив, що українська делегація звернулася до євродепутатів із кількома пропозиціями щодо завтрашньої резолюції.

"Ми звернулися з проханням до депутатів ЄП, аби в Резолюції обов’язково були присутні декілька позицій. Це збереження – а у випадку невиконання Мінських угод і посилення санкцій проти Росії. Аби в жодному разі не повторити той негативний досвід, який продемонструвала ПАРЄ. Це було тверде і наполегливе звернення. Друга позиція – заклик до безумовного і негайного виконання, без будь-яких додаткових умов рішення наказу Міжнародного трибуналу в Гамбурзі щодо звільнення 24 українських моряків і кораблів, які незаконно утримуються в Росії. Ми наголосили, аби це кваліфікувалося як акт агресії Російської Федерації проти України у Керченській протоці і Азовському морі.

Ми також звернулись з проханням, аби Росія оприлюднила перелік політв’язнів, які незаконно утримуються як в РФ, так і на незаконно окупованій території Донбасу і в Криму. А у випадку невиконання наказу трибуналу ООН – щоб була розглянута можливість запровадження Азовського пакету санкцій", – наголосив Петро Порошенко.

Він зазначив, що це саме та робота, яку й має сьогодні проводити Україна на всіх міжнародних майданчиках.









