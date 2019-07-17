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 Уряд Великої Британії виділяє 100 тисяч фунтів на створення спеціального суду у справі про трагедію з малайзійським Боїнгом

Уряд Великої Британії виділяє 100 тисяч фунтів стерлінгів на створення спеціального кримінального суду в Гаазі для притягнення до відповідальності винних в авіакатастрофі рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.

Про це йдеться в заяві голови британського МЗС Джеремі Ганта, яка опублікована на сайті уряду країни, передає Цензор.НЕТ.

"Я підтримую зусилля Міжнародної слідчої групи і голландських органів для забезпечення правосуддя для тих, хто загинув. Саме тому ми виділяємо фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів для створення спеціального кримінального суду в Гаазі, щоб допомогти родичам і друзям загиблих отримати відповіді і притягти зловмисників до відповідальності за цей жахливий злочин", - сказав він.

Хант також зазначив, що Велика Британія продовжує підтримувати заклики Австралії та Нідерландів про взяття Росією відповідальності на рівні держави за аварію літака MH17.

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За його словами, настав час, щоб Москва нарешті почала повністю співпрацювати зі слідчою групою відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138102
 
   
 Топ коментарі
 
русский, твоя страна-помойка в этом деле имеет статус обвиняемого. Ваши "доказательства" будет озвучивать ваша защита в суде.
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Давно назрело и перезрело. Фактов вагон.
Правительство Великобритании выделяет 100 тысяч фунтов на создание специального суда по делу о трагедии с малайзийским Боингом - Цензор.НЕТ 2491
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Если кацапы признают ответственность за сбитый МН-17, это автоматически обозначает (и значит уже будет документально подтверждено), что они своими войсками нарушили границу Украины и начали войну...
Они этого никогда не признают.
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Скидываешься на 100 тыс. - и у тебя свой уголовный суд в Гааге.
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и положит хйлопукін х й как раньше на все клал
кто мешает США и Англии ввести реальное ємбарго и развалить РФ как Рейган развалил СССР
значит врут ани все
никто ничего хйлостану делать не будет
только озабоченности да прочие театральніе вистави
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Давно назрело и перезрело. Фактов вагон.
Правительство Великобритании выделяет 100 тысяч фунтов на создание специального суда по делу о трагедии с малайзийским Боингом - Цензор.НЕТ 2491
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Малорос, недорос и недонос мог бы тоже поучавствать....
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в украинских не лучше
Геноцидят всех славян
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За 100 штук пуйла повязать? Гы! Ну вы тогда дебилы...
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Если кацапы признают ответственность за сбитый МН-17, это автоматически обозначает (и значит уже будет документально подтверждено), что они своими войсками нарушили границу Украины и начали войну...
Они этого никогда не признают.
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так..звичайно...тоді буде виглядати, як вторгнення і захоплення..і не яка "гібридна" і не "гражданская"..
але і так всі знають і докази є--але ім сцикуни..так як було з Грузією--обеспокоенность
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с корпорацией боинг не хотят судиться за то, что 2 самолета самоуничтожились? Или че там негры и малайцы какие-то... Выжидали пока Россия не представит какие свои доказательства и осмелели... зря...
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русский, твоя страна-помойка в этом деле имеет статус обвиняемого. Ваши "доказательства" будет озвучивать ваша защита в суде.
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Ты сам то где родился? Детство тяжелое было, поэтому такой гневный?
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русмартышка за свою страну-помойку обиделась?
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В Мире есть только одна страна-помойка, русский. Это вонючая дыра между Украиной и США, населенная дикими племенами русни. У вас еще фюрер - *****.
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молодцы, они хоть что-то делают, в отличии от некоторых...
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Правительство Великобритании выделяет 100 тысяч фунтов стерлингов на создание специального уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.Источник: https://censor.net.ua/n3138102

Надо пострадавшим странам скинутся МОССАДу и вопрос будет решен,,,
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да, эти вопрос решают без "важного" мнения остальных
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Та ***** себя так заохранялО Шо просто так к нему не добраться. Там двойников больше десятка. Сидят себе ******** по городам куда ***** обычно ездит и если нужно куклу показать то вылазят на свет Божий. А МОССАД и без денег зашкварил это уЙО***ще которое уже достало весь мир.
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Українцям варто скинутись на будівництво нової тюрми Шпандау для рашистських злочинців.
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Лише справжнє розслідування може встановити справжніх злочинців, які скоїли цей злочин.
Хоча і так всі їх знають. Просто не настав ще час для їхнього суду. Але він не за горами.
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Свої вологі мрії, андруша смицький - залиш при собі..
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В 1988 году США сбили в территориальных водах Ирана "Боинг" с 290 пассажирами. Самолет провел в воздухе, после взлета, 7 минут Капитан корабля сказа, что он подумал, что самолет военный. . После того были суды, т. к. США оказывались признать свою вину. Позже, американцы заплатили Ирану, 130 млн долларов компенсации.
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100 тыс. для Великобритании это меньше копейки. Ну они и скряги.
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Пусть сразу выделят и создавателей этого суда.
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все одно не назвуть,того хто самий головний в кремлі--100 відсотків..
якщо і назвуть висших чинів---то тільки назвуть то тільки опеседковану причетність
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУряд Великої Британії виділяє 100 тисяч фунтів на створення спеціального суду у справі про трагедію з малайзійським Боїнгом
 
 
 
 
 
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