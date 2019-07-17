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 Затримано жителя Харкова, який продавав перероблені пістолети, - Нацполіція. ФОТО

17 липня співробітники поліції затримали 27-річного харків'янина, який збував вогнепальну зброю іноземного виробництва, перероблену під нарізну вогнепальну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримано жителя Харкова, який продавав перероблені пістолети, - Нацполіція 01

Упродовж чотирьох місяців правоохоронці задокументували 4 факти продажу.

Поліцейські вилучили у зловмисника три одиниці вогнепальної зброї і 23 тис. гривень, отриманих за збут. Його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Затримано жителя Харкова, який продавав перероблені пістолети, - Нацполіція 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138101
 
 
 Топ коментарі
 
не забувай Павло!!!В украінців від природи золоті руки.Тому вони і користуються шаленим попитом там де треба кваліфіковані працівники.Інша річ що не завжди вони використовують свій природній дар на добрі справи,але то вже інше питання
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Самому можно переделать за пару часов ,в интернете полно видео на эту тему а Кулибина надо устроить на оружейный завод ,пусть работает !!! Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8270
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У всех нормальные же надписи на бронниках и жилетках, и только одному чуток не свезло

Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2560
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У всех нормальные же надписи на бронниках и жилетках, и только одному чуток не свезло

Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2560
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Самому можно переделать за пару часов ,в интернете полно видео на эту тему а Кулибина надо устроить на оружейный завод ,пусть работает !!! Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8270
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ну не знаю, похоже что пистоли из серии - получи затвором в лоб после переделки
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да,стволы говно ,дешёвые турецкие пугачи и риск получить травму после выстрела конечно есть ,но умелые руки творят иногда чудеса ..
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его и устроят,лет на пять минимум.БУДЕТ из алюминиевых ложек холодное оружие делать Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 310
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Ну ты блин и наивный ,если у него денюжка есть то цена вопроса пару штук баксов и уже никто никуда не идёт ... Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6134
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Нихрена не понял в статье? Он гладкоствол нарезал? Нереально, в домашних то условиях, бред
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Ну мне кажется, качественно сделать невозможно. Это же оружейная сталь
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не забувай Павло!!!В украінців від природи золоті руки.Тому вони і користуються шаленим попитом там де треба кваліфіковані працівники.Інша річ що не завжди вони використовують свій природній дар на добрі справи,але то вже інше питання
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так берется жеж для разовых операций, для менее 100 метров, а вообще лохи, купить качественный 3д принтер и ваять стволы, правда пружины и магазины где взять, но с другой стороны вальнул три секунды ствол разобрал пружину и магазин в карман
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Это стартовые пистолеты. По ходу менял ствол.
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Сложность в том, как найти мин. 50 000 долларов для покупки станка и как его привезти в страну, поскольку все они только импортного производства
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Да ну не гоните, долбежные станки массово выпускались в СССР и их полно в продаже, думаю за пару штук баксов можно найти очень даже в хорошем состоянии.
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дорн никто не отменял)). специалист почти на коленке может нарезать, вернее пробить, почти качественно. но это - вряд-ли. за такую цену вам предложат поделие из ЦАМа а-ля огнестрел, почти как у взрослых пацанов.
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из одной винтовки трехлинейки получится 4-5 пистолетных стволов 7.62 с готовой нарезкой
в свое время так делали стволы для ТТ
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Так делали стволы для Нагана. Для ТТ вряд ли - там прилив в районе серьги и он не приварен, а цельный.
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зараз у китайців можна за 50 т гр. купити нормальний станок.Трошки над ним попрацювати і вуаля.Інша річ на хіба?????Зараз і так зброі вистачає
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А Рюкзакова за незаконну роздачу "нагородних" стволів коли притягнуть? Хто знає за які такі "геройські" заслуги перед Україною, отримали нагородні стволи Гандон (це я порівнюю його з француз, письменником) Геращенко, Звезданутий і Шкуряк...
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я тоже подумываю наградить себя наградным пистолетом или пулеметом.оно както спокойней на душе будет
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Не заморачивайся! Награди себя охотничьим карабином с хорошей оптикой и поверь твоя жизнь приобретет более глубокий смысл.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗатримано жителя Харкова, який продавав перероблені пістолети, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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