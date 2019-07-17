 Затримано жителя Харкова, який продавав перероблені пістолети, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Упродовж чотирьох місяців правоохоронці задокументували 4 факти продажу.

Поліцейські вилучили у зловмисника три одиниці вогнепальної зброї і 23 тис. гривень, отриманих за збут. Його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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