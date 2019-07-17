 Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання

Як передає Цензор.НЕТ, текст законопроекту опубліковано на сайті ВРУ.
У пояснювальній записці зазначено, що законопроект направлено для відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також для "введення інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів [чиновників]".
"Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за придбання [чиновником] активів, вартість яких більш ніж на 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (204 тис. грн) перевищує його законні доходи", - йдеться в пояснювальній записці.
Також проект пропонує законодавчо врегулювати процедуру конфіскації незаконних активів.
"У зв'язку з цим передбачається введення в Цивільному кодексі України окремої підстави для припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, і межа вартості таких активів (вартість, яка у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб)", - йдеться в записці.
Розгляд справ про визнання необґрунтованими активів і їх стягнення пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду, право звернення до суду - Національному антикорупційному бюро після узгодження зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.
"Ухвалення проекту закону дозволить запровадити правові підстави для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у незаконному збагаченні, а також для стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - додали автори законопроекту.
Казнь коррупционеров.
Учимся у Китайцев борьбой.
Особливо з огляду на те, що Закон зворотньої сили не має.
Отже почне працювати саме проти "нової ЗЁманди".
Отже БАЙДУЖЕ ХТО ЩО РОБИВ.
А те що ЗЁбіки нароблять (під себе) - жодних сумнівів навіть у них самих не викликає. Тому вони і поквапились з виборами до ВР. Так поквапились, що аж урізали ВР строк "життя" на 8 місяців і тиждень.
Таки отожмут Рошен у мародера
В отличии от твоего ЗЕ-нарика.
Хотілось би подивитися на тих викладачів... Вони, можливо, такі ж...
КВН важней учебы.
Завершаться вибори до ВР і через рару місяців буде остаточно видно: Зе просто дорвався до корита влади та грошей, як у випадку з Порошенко, чи насправді буде в цій країні врешті решт щось змінюватись на краще.
Порохосрань и тут будет против.
Почему Вы не баните откровенные фото и картинки позорящие нашего
ПРЕЗИДЕНТА , выбранного 74 % голосов Украинских Граждан ?
N UA 7395a7cc для примера ;
или Ю. Бутусов уже успел переобуться
Сам распустил Раду, теперь законопроекты подает.
Стучись
зеленый попугайдятел, может откроют.
Хіба-що залишили "на десерт"...
А Бени КАЛОмойские нажили ВСЁ честным трудом?
Как вы думаете, неужели песики не взвоют? Это же беспредел по их мнению!
Говорят, раз в 100 лет и палка стреляет... Неужели дождемся?
если это не пиар.перед выборами
-Цікаво. може, хто зголоситься, чи хто знає викладачів, які вчили його конституційному праву? І основам депжавного будівництва? (зрада, истерика)
-Закони для нього не писані. Головне, що йому хочеться ШОУ (зрада, истерика)
-Соевые читают регламент ВР, а зебилы в это время пускают слюни (зрада)
-Да они через жен или родственников все узаконят, закон не будет работать даже если его примут. (фсе нитак)
...
(таку фантастику верзе, наче оцей французький письменник)