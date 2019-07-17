 Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання

Як передає Цензор.НЕТ, текст законопроекту опубліковано на сайті ВРУ.

У пояснювальній записці зазначено, що законопроект направлено для відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також для "введення інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів [чиновників]".

"Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за придбання [чиновником] активів, вартість яких більш ніж на 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (204 тис. грн) перевищує його законні доходи", - йдеться в пояснювальній записці.

Також проект пропонує законодавчо врегулювати процедуру конфіскації незаконних активів.

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"У зв'язку з цим передбачається введення в Цивільному кодексі України окремої підстави для припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, і межа вартості таких активів (вартість, яка у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб)", - йдеться в записці.

Розгляд справ про визнання необґрунтованими активів і їх стягнення пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду, право звернення до суду - Національному антикорупційному бюро після узгодження зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

"Ухвалення проекту закону дозволить запровадити правові підстави для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у незаконному збагаченні, а також для стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - додали автори законопроекту.