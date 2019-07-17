EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  4246  191
Все про:законопроект (696) Зеленський (2106) конфіскація (258)

 Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання

Президент України Володимир Зеленський 16 липня вніс до Верховної Ради законопроект №10461 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів".

Як передає Цензор.НЕТ, текст законопроекту опубліковано на сайті ВРУ.

У пояснювальній записці зазначено, що законопроект направлено для відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також для "введення інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів [чиновників]".

"Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за придбання [чиновником] активів, вартість яких більш ніж на 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (204 тис. грн) перевищує його законні доходи", - йдеться в пояснювальній записці.

Також проект пропонує законодавчо врегулювати процедуру конфіскації незаконних активів.

Читайте також: Рябошапка про люстрацію: поки Рада ухвалить цей закон, ми реалізуємо багато ініціатив і підемо на заслужений відпочинок

"У зв'язку з цим передбачається введення в Цивільному кодексі України окремої підстави для припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, і межа вартості таких активів (вартість, яка у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб)", - йдеться в записці.

Розгляд справ про визнання необґрунтованими активів і їх стягнення пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду, право звернення до суду - Національному антикорупційному бюро після узгодження зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

"Ухвалення проекту закону дозволить запровадити правові підстави для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у незаконному збагаченні, а також для стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - додали автори законопроекту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138096
 
 
 Топ коментарі
 
Начнут с Коломойского, я полагаю?
 показати весь коментар
 
ну да бєню та ахмєтку трусити сцикотно Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за их приобретение - Цензор.НЕТ 8571
 показати весь коментар
 
Настоящие патриоты против таких законов! Слава незаконному обогащению!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Будки не построил, а уже конфисковать хочет!!!
 показати весь коментар
 
 
Строить будки не входит в обязанности президента. Это Свинарчук путал бизнес с должностью президента, вот его будки и будут конфисковывать.
 показати весь коментар
 
 
Хммм...какой...интересный законопроект!.А он Бени не касается? А Ринатика? А самого Зеленского? Поправьте меня дальше...
 показати весь коментар
 
 
Почему не касается? Разве в этом законопроекте есть исключения для Бени, Ринатика или Зеленского?
 показати весь коментар
 
Так полюбий уже ответил мы на пленарные сесси не ходили а тут не пленарное не не будет
 показати весь коментар
 
Деловой Китай .
Казнь коррупционеров.



Учимся у Китайцев борьбой.

Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 6611
 показати весь коментар
 
 
Добре, ЗЁбіку. Дуже добре!
Особливо з огляду на те, що Закон зворотньої сили не має.
Отже почне працювати саме проти "нової ЗЁманди".
 показати весь коментар
 
 
Це свідчить про те, що Зеленський не боїться, а значить, ні в чому такому, що підпадає під дію цього закону, не робив.
 показати весь коментар
 
Закон зворотньої сили не має.
Отже БАЙДУЖЕ ХТО ЩО РОБИВ.
А те що ЗЁбіки нароблять (під себе) - жодних сумнівів навіть у них самих не викликає. Тому вони і поквапились з виборами до ВР. Так поквапились, що аж урізали ВР строк "життя" на 8 місяців і тиждень.
 показати весь коментар
 
 
Ти сам зрозумів, що написав? Я ні. Що у цьому законі "ЗЁбіки" можуть зробити під себе?
 показати весь коментар
 
Значення крапок, ком, тире тощо вивчи
 показати весь коментар
 
Мав на увазі Раду нового, 9-го скликання
 показати весь коментар
 
А шо тут понимать это и есть люстрация.Начнут с рады остальные разбегутся.
 показати весь коментар
 
" Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за их приобретение "

Таки отожмут Рошен у мародера Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 9963
 показати весь коментар
 
 
Зе-тыпил, Рошен совершенно ЗАКОНЕН и платит ВСЕ налоги!
В отличии от твоего ЗЕ-нарика.
 показати весь коментар
 
 
На пианино играть пипиской легче чем делать конфеты с мировым брендом.
 показати весь коментар
 
 
Да они через жен или родственников все узаконят, закон не будет работать даже если его примут. Только ловля на горячем и реальные сроки могут навести порядки, но на это нужна крепкая воля.
 показати весь коментар
 
Цікаво. може, хто зголоситься, чи хто знає викладачів, які вчили його конституційному праву? І основам депжавного будівництва?
Хотілось би подивитися на тих викладачів... Вони, можливо, такі ж...
 показати весь коментар
 
 
Та ни где он не вчився.
КВН важней учебы.
 показати весь коментар
 
та я би хотів подивитися на викладачів, які ставили оцінки в залікову...
 показати весь коментар
 
Он не способен к обучению, только кривляться над другими под аплодисменты
 показати весь коментар
 
На 200 тысяч больше дохода? Не примут. Для чиновника 200 тысяч это разок на шоппинг сходить
 показати весь коментар
 
Щось мені підсказує, що це все закінчиться, як і у випадку з сивочолим гетьманом...
Завершаться вибори до ВР і через рару місяців буде остаточно видно: Зе просто дорвався до корита влади та грошей, як у випадку з Порошенко, чи насправді буде в цій країні врешті решт щось змінюватись на краще.
 показати весь коментар
 
Дайте угадаю.
Порохосрань и тут будет против.
 показати весь коментар
 
 
Обожаю свининку, сочную на шампуре с помидорчиком с маринованными грибочками. Вкуснятина! Да и холодную водочку, да на природе, супер. А ты дурак и хам Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 3681
 показати весь коментар
 
 
АДмины Ю.Бутусова .
Почему Вы не баните откровенные фото и картинки позорящие нашего
ПРЕЗИДЕНТА , выбранного 74 % голосов Украинских Граждан ?
N UA 7395a7cc для примера ;
или Ю. Бутусов уже успел переобуться Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 3381


 показати весь коментар
 
 
Тебе за поребрик, там на карлуху кто молится, кто рукоблудит
 показати весь коментар
 
 
Фотожаби на Порошенко теж не банили свого часу.
 показати весь коментар
 
 
Хутина тоже жабили,так он потом когда стал диктатором, то...
 показати весь коментар
 
кацапа, у тебе в слове Президент несколько ошибок. Правильно писать нужно: припиЗедент.
 показати весь коментар
 
 
Это кто Голобородько или Зеленский? Я помню по фильму Президент был серьёзней,наверное так и надо в кино,ведь его смотрят миллионы
 показати весь коментар
 
ВОВА- если не кому подсказать, так скажу- ОСТАНОВИСЬ. Нет уже ВРУ. Обиратели народа (только так можно назвать за последние два месяца работы- зарплаты, содержание самой ВР) давно заняты своими проблемами ,выборами.
 показати весь коментар
 
 
пук!пук!что не сделаешь что бы поднять рейтинг Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 966
 показати весь коментар
 
 
Агов, нема часу читати вісі коменти. Як там порохоботи ? Вже стали горою за все те, що нажито їхніми кумирами непосильним трудом? Вже волали, , що це реванш? Що Україна цього не витримає? Про наркомана згадували?))) Тобто, все як завжди?
 показати весь коментар
 
 
а шо закон у вас уже принят?ну и как?знебужиння пройшло?
 показати весь коментар
 
 
чего вы тут обсуждаете уважаемая?закон?он что принят? речь о том для чего он вноситься на рассмотрения в Раду после закрытия сессии за три дня до выборов?раньше или позже ну никак нельзя?на внеочередную сессию?думай-те
 показати весь коментар
 
 
Оно зебильное, там если лоботомию провести, так ещё и поумнеет)
 показати весь коментар
 
 
У него мосх есть вообще?
Сам распустил Раду, теперь законопроекты подает.
Стучись зеленый попугай дятел, может откроют.
 показати весь коментар
 
 
А то помешает принять этот закон новому составу Рады?
 показати весь коментар
 
 
Зебилоид, регламент ВР прочитать не судьба, там же не про сватов и картинок нет
 показати весь коментар
 
 
лох не должен догадаться,мозговой штурм выручит Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 2836
 показати весь коментар
 
 
Соевые дебилы думают что если эта Рада не примет то закон уже недействительный, да там законопроекты могут сколько угодно ждать рассмотрения.
 показати весь коментар
 
А не подскажите, почему Зе не подписал поданный им и принятой ВР закон про ВСК и импичмент президента? Надо полагать шо закон таки вступил в силу? Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 8792 15 дней давно прошли, а статью 94 Конституции Украины ни кто не отменял.
 показати весь коментар
 
 
Але ще не опублікували...
Хіба-що залишили "на десерт"...
 показати весь коментар
 
за оскорбления в бан пойдешь,и второе последний раз в такой спешке януковощ раду собирал даже ночью во время Майдана
 показати весь коментар
 
Соевые читают регламент ВР, а зебилы в это время пускают слюни, шо с них возьмёшь? Зебилы!
 показати весь коментар
 
Надо полагать что по этому законопроекту от Зе конфискуют у всех олигархов, в том числе и у Коломойского ВСЁ, что нажито ими "непосильным трудом, начиная с 1991 года и по сей день? Ну и у кравчуков, кучм, ющенков, януковичей, кернесов, вилкулов, рабиновичей, тимошенок, порошенков, гриценков, кузьмуков, стеценков, затынаек, антонцов, бижанов... Я просто не хочу тратить 7 суток на перечисление всех "героев" с 1991 года.
 показати весь коментар
 
 
А перечисленные мною разве не занимали государственные должности? Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 3731
А Бени КАЛОмойские нажили ВСЁ честным трудом? Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 5129
 показати весь коментар
 
 
Вы тока вчитайтесь: "...относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Как вы думаете, неужели песики не взвоют? Это же беспредел по их мнению!
 показати весь коментар
 
 
Зебилоид, сразу видно, что если тебе сделать лоботомию, то то только на пользу)))
 показати весь коментар
 
 
Закони для нього не писані. Головне, що йому хочеться ШОУ
 показати весь коментар
 
 
Ну какой же молодец Зеленский!
Говорят, раз в 100 лет и палка стреляет... Неужели дождемся?
 показати весь коментар
 
І у яке місце той дрючок йому стрельне?
 показати весь коментар
 
 
паххаха это у беНи будет забирать!?ну ок.скоро будет новый парламент..мы увидим как он это принимать будет.
если это не пиар.перед выборами
 показати весь коментар
 
 
Зебільня тішиться... Через місяць ви про ці закони будете згадувати як про лісапет зеленського. От тільки буде пізно.
 показати весь коментар
 
 
Ой что же это деется, зрада, зрада зрадницкая, ущимляются канституционные права чиновникав, наших мальчикав толстоморденьких, риванш, риванш, аж плакать хочитца, . *****************, я правильно говорю?
 показати весь коментар
 
 
Видишь ли, зебилоид, мы, порохоботы, спокойны как удав. Ведь если нас после 21-го не будет, а закон раньше не примут, то распространяться он будет только на "новые" лица старых доп рыгоаналов,типа разумкова
 показати весь коментар
 
 
Да ну? А это что?
-Цікаво. може, хто зголоситься, чи хто знає викладачів, які вчили його конституційному праву? І основам депжавного будівництва? (зрада, истерика)

-Закони для нього не писані. Головне, що йому хочеться ШОУ (зрада, истерика)

-Соевые читают регламент ВР, а зебилы в это время пускают слюни (зрада)

-Да они через жен или родственников все узаконят, закон не будет работать даже если его примут. (фсе нитак)
 показати весь коментар
 
Хрін знає вкотре пересвідчуюся, що президент - рідкісний Гандон
...
(таку фантастику верзе, наче оцей французький письменник)
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання
 
 
 
 
 
 вгору