 Заява міністра оборони Канади свідчить про те, що нашим союзникам набридає українська політика безглуздості, - експерт Джанашия

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав експерт з питань національної безпеки та оборони Українського інституту майбутнього Іраклій Джанашия.

"Про це неодноразово говорилося нашими волонтерами, солдатами і деякими політиками, але до цього не прислухалися і називали брехнею. А тепер про це відкрито заявляє міністр оборони Канади, і сказати, що він бреше, вже не вийде. Звичайно, Міноборони спробує це зам'яти. Але ця заява дуже серйозна. Нам про це говорять уже чужі політики. Це показує, що союзникам набридає політика безглуздості. Ми просимо, а нічого в результаті не робимо. Ми беремо тепловізори, аптечки і зберігаємо їх на складах замість того, щоб роздавати військовослужбовцям. Зрозуміло, що мотивація військовослужбовців через це падає. Навіть ходять чутки, що ми це продаємо, і навіть в Росію.

І це одна з причин, чому деякі країни затримують нам допомогу. Це одна з причин того, чому США передало Україні 250 джавеллінів, а після цього співпраця заглохла. В основному ці джавелліни припадають пилом на складах, а на святкові івенти їх іноді дістають. По ідеї ці джавелліни мають концентруватися в одній бригаді", - сказав він.

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Джанашия підкреслив, що Саджан також заявив, що замість артикуляції поточних потреб щодо екіпіровки Україні потрібно зосередитися на побудові власних оборонних інститутів.

"Технічно заява була такого типу: якщо Україна збере щось там, а щось тут, і порозпихає потроху в різні бригади, то від цього нічого не покращиться. Канада хоче допомогти, тому просить Україну розробити адекватний план допомоги.

За словами експерта, такий план має розробити Міноборони.

Нагадаємо, міністр оборони Канади Харджит Саджан заявив, що отримане від міжнародних союзників військове обладнання часом простоює в Україні на складах.