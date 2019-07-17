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 За кордоном
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Все про:громадянство (563) Луганщина (1778) Путін (10123) Росія (18961) Донецька область (2278)

 Росія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей. ДОКУМЕНТ

Глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

Відповідний указ опубліковано на порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ. Раніше спрощена схема отримання російського громадянства поширювалася тільки на жителів окупованих територій.

"Внести... такі зміни: з підпункту "в" пункту 1 слова "окремих районів" виключити", - сказано в документі.

Таким чином, згідно з новою редакцією указу, право звернутися із заявою про прийом у громадянство РФ у спрощеному порядку надається "громадянам України та особам без громадянства, які мають дозвіл на тимчасове проживання в РФ, вид на проживання в РФ, посвідчення біженця, посвідчення про надання тимчасового притулку на території РФ або свідоцтво учасника держпрограми зі сприяння добровільному переселенню в РФ співвітчизників, що проживають за кордоном, які постійно проживали на територіях Донецької та Луганської областей України станом на 7 квітня 2014 року і 27 квітня 2014 року відповідно, а також їхнім дітям, зокрема усиновленим, подружжю і батькам".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Паспорт ЕрЕф - заборона: жити в світі, вільно думати і говорити", - білборди, які закликають не отримувати громадянство РФ, з'явилися неподалік КПВВ на Донеччині. ФОТОрепортаж

Цей указ набирає чинності з дня його підписання, 17 липня.

Нагадуємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Росія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей 01
Росія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138091
 
 
 Топ коментарі
 
чим більше ватних гнид виїде, тим краще для України
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главное, шоп наш "главчёрт" не начал раздавать украинское гражданство кацапам, а то оно грозилось!
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Чим далі в ліс, тим більше видно що путькіну пофік всі договори...
садити медведчука, а ще краще безглузде самогубство...і так чоловік сто...
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Фуфік кличе всіх в "радную говень". Цей день настав.
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главное, шоп наш "главчёрт" не начал раздавать украинское гражданство кацапам, а то оно грозилось!
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Все, кто получает рос. гражданство должны покинуть законную территорию Украины.
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Да по моему этой новости уже 3-4 года.
Рашка уже что то такое уже принимала....... И не раз. Только сбежавшие в рашку все равно гражданство не получили.....
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Только сбежавшие в рашку все равно гражданство не получили.....

Есть которые и получили,но зарплата такая как и здесь, в лучшем случае. Как говорят - шыло на мыло...
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в последствии , всех , кто получил гражданство паРашки , лишать Украинского гражданства с принудительной высылкой в паРашу.
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Он их там не хочет видеть, он хочет что бы эти продажные твари жили в Украине и гадили
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чим більше ватних гнид виїде, тим краще для України
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ага, выедут они! когда это кацапы выезжали самостоятельно?
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Зря радуетесь. Ведь выйдут они вместе с миллионами гектар земли.
И это уже вопрос решенный, эти земли 100% уже никогда не вернутся к Украине. Огромная территория на которой почти все жители имеют гражданство ********* - это уже никак не Украина.
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мова йде про вату на неокупованих територіях
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Ведь выйдут они вместе с миллионами гектар земли.

А то в РФ земли мало - людей нет, вот в чем беда!
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Чтобы получить гражданство расии, надо иметь вид на жительство в расии, а для этого надо переехать с Украины в расию. Так пускай и едут.
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Пусть едут, но гражданства как их лишить? Если не лишить то это большая беда для Украины.
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Если иметь информационный доступ к реестру граждан рф и политическую волю, то это чисто технический, и вполне решаемый, вопрос.
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Кто этому уроду позволяет выступать от имени Украины \


Светлана‏ @kis_svetlana 2 ч.2 часа назад

"Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию на Донбассе" Это реальная сдача интересов Украины . Конфликт на Донбассе-внутренний, но переговоры с Москвой!, Крым-Украина, но Москва не желает говорить!Санкции вредят торговле!
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там кстати и Петя находится со своей шайкой.
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Вони там разом,це одна банда.
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а зеленАя сопля в это время по Украине ездит.пиарится перед выборами...этот упырь закончит плохо.и хуже я6ыка
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Чим далі в ліс, тим більше видно що путькіну пофік всі договори...
садити медведчука, а ще краще безглузде самогубство...і так чоловік сто...
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Бажано із гладкоствольної зброї 12-го калібру. Дробом. Ні одна експеритиза не определить - ото самогубство. Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 1365
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Главное - не забыть все гильзы собрать.
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По гільзах нічого не визначать, якщо ви їх звичайно ретельно не обмацали перед заряджанням голими руками.
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Запросто. Боек и екстрактор/ежектор оставляют на гильзе уникальные для каждого ствола следы.
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Для цього треба відстріляти всі гладкостволи в Україні... Ну хоча б легальні...
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Зрозумило. Но чем иметь ствол, который могут привязать к злодеянию, лучше не полениться и собрать гильзы. На всякий случай.
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А где зеленая сопля?!чего молчит упырина?!
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ДЛБ Вы там как раз пара кирзачей ПЕтушок золотая ручка и Медветчюк сладкая пара гавнюков а Зе причем поясните свой спич
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Верно. Клоун вообще не при делах. Обращаться надо к Богдану, а лучше сразу - к Бене.
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А вам пора обращаться к шоколадному доктору за зарплатой и еще кое чем
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Вы себя хорошо чувствуете? Прием лекарств не пропустили сегодня?
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А вы наверно с клизмы сорвались осторожно своим дерьмом все здесь все загадите
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русский, почему у вас всегда все сползает на дерьмо и прочие гадости? Вы без этого просто не умеете?
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русский, почему у вас всегда все сползает на дерьмо и прочие гадости?

Это явный признак "русского мира" Я в 2014 и году с "апалченцами"на сайте воевал - ни одного нецензурного слова в их сторону,а на мои доводы в 80%-мат на мате...
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Если пишут Вам про жопы,про *уи, дерьмо и рот
Можете не сомневаться - это русский патриот.
А.Луганский.
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Макс, тебе вже вдруге за сьогодні призначили порохоботом.
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У меня даже персональный зебобик завелся. Таскается за мною по цензору, гавкает. Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 1557
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А що таке, а де прапор чи ВИ в еміграції та лайном все рівно усіх заляпали та Вам як тому танцюристу все шари заважають
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Да с порохоупоротіми бесполезно спілкуватися особенно когда мурза то полніе тормоза а вот методичка по граматике школе и запятім очень знакома методичка зашла ему в гені и шоколад как наркотик отобрал здоровую часть мозга остались одни рефлекторніе движения кто проти ПаП тот враг печалка
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Давайте, я Вам поясню....Я критикую любую власть, а в особенности - ту, за которую голосовал. Никогда я не пою дифирамбы власти, т.к. власть - это нанятые мною посредством голосования наемные работники. И если они правильно выполняют свою работу, то никаких восторгов они не заслуживают - станете Вы облизывать нанятого Вами работника, который выполняет работу, на которую его наняли за деньги, обозначенные в контракте? Поэтому вот этих личностей, лично преданных Пэдре, Рыжему, ***** или клоуну, я считаю холопами, пережитками средневековья.
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АГА и уже понял что если туп как дерево то будеш баобабом 1000 лет и не исправить
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Ну шо поделать...будь баобабом, раз такой тупой Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 201
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Вы школу закончили? Просто потрясающая безграмотность
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Да учитель Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 3599
Ві всех здесь учите такие как Ві люди занудніе до беспамятства и гордіе своим как они считают интеллектом слезь с трибуні оратор если кроме запятых нечем ответить и еще прошу у нас тут закон языковый вступил в силу
Так шо шановне панство Вчитель

прошу Ваш шановний усі зауваження та пропозиції на рідній мові ( а не на язіке если Ві такой патриот).
להתראות уважаемій мурза.
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Довыпендривалась наша власть
Запад и восток кличут до себе
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Довыпендривалась наша власть
Запад и восток кличут до себе

Та да.Юли, Пети, допкины, гепа, бойки, Мертветчуки... Народ разбегается от такой власти.
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Это для предателей паспорта - 5 колоны. Хай у.буют - баба з возу.
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Це добре,нехай забере всіх кацапів до ровії,звідки їх і завезли до України,тільки треба зі всієї України.
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Нужно лишать украинского гражданства тех ктополучил российское ,с запретом проживания на территории Украины
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"...постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно".

Ху*ло в очередной раз спалилось- назвало даты начала оккупации парашей Донецкой и Луганской области. Теперь можно и медальки штамповать, как за Крымняш:

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Вот повезло же лугандонам. Быстей берите гражданства и домой на историческую. Там зарплаты по 100 тыщ. И работать не надо. Но украинский паспорт нужно обязательно здать
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Неужели дружно отвалят?

проходимцы и мошенники,да а нормальный человек 10 раз подумает...
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23 года жил в Арде, благодарен маме, что вытащила из этой МАРДВА - КЛОАКИ. НЕ НАВИЖУ ЧМОШНОЧУРОК!
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бутылку с горла осушил - гражданин!)))
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Ну так отличный указ. Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 5726
Всем, кто желает гражданство РФ, надо просто переехать в Россию и получить там вид на жительство. Я не понимаю, почему в дыныры еще кто-то живет при такой халяве Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 5914
Все-в Расию-матушку с вещами, и навсегда.
Путину респект за этот указ)
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в Украине прописать- граждане Украины ,получившие гражданство страны-оккупанта согласно пунктов указаных окупантом ,для получения гражданства рабсеи .автоматически лишаются украинского гражданства с пожизненной депортацией
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а че это за разделение 7\27 апреля? 20 дней москалям заделалась большая разница между истинным домбабвийцем и опущенным лугандонцем? или это даты когда кацапы начали (закончили) этнические чистки, вероятно по уровню айкью?
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А вони можуть до себе забрати зебілів
разом із зе ?
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Вата массово начнет покидать дома в Дон и луг областях? Я тут живу. Посмотрим. Но очень вряд ли. Они там на хер никому не нужны.
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Блін Олег, треба казати що там все чудово і кожному дають по хатинці .
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Вот и все !!! Кремль в одностороннем порядке похе@рил Минские соглашения и несёт полную ответственность за дальнейшие события. И плевать на то, что они не признают свою вину, для осуждения есть достаточно большая доказательная база.
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а как же они будут обстреливать своих граждан на территории, подконтрольной Украине? Сами обстреляют и сами будут их защищать. Схема накатана : взорвали высотки - зашли в Чечню, Ромка Кадыркин лично убивал русских пацанов - получил "героя россии", Шаманов сравнял с землей Шатой вместе с жителями - призывает десантников не воевать против своих мирных граждан. ПРИКОЛЬНО
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ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ НА ЭТО ИСТОТО-ХАРЮ.ЧМЫРЬ, ПЛЯТЬ, ЧМЫРЬ.
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совок давно понял, шо украинцы, костяк экономики. их и совали туда, где что-то без всяких человеческих условий жизни, какую то очередную совхерню построить или поднять надо. дальний восток, нехть сибири,....... пришли другие времена. крути верти, а теперь там остались в основном старые выехавшие при том же совке украинские кадры и их орусненные детки, классически сидящие на бояре. приток свежей, не выросшей в рашке украинской крови явно упал. без притока украинских мигрантов в высокотехнологичные и технологичные отрасли рашка не имеет будущего. средняя азия удовлетворяет потребности только в рабском труде сферы обслуживания. но то шо украинцы - отличные врачи, инженеры, служащие, строители,.... поняла теперь и европа. понятно, шо у неё перетянуть одеяло миграции на себя - 100 шансы и в этом деле за ней будущее. ***** решил довольствоваться малым лугандоновским гавном, в надежде шо хоть эти полуолканы будут хоть какими то подтяжками для спадающих штанов руцкой экономики)))) ага щас! там ещё те трудяги, которые европу кормить не захотели но и для рашки альма матер не станут )))))
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А что на это скажет президент Украины Зеленский? Такая раздача паспортов - это очередной акт агрессии со стороны России, мы же, в лучшем случае, услышим от Зеленского, Богдана, Разумкова невнятное мычание о том, что надо провести местный референдум, добавить туда ещё русского языка и штук сто памятников Жукову...
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***** всі ті озабоченності мав на увазі... Цей плішивий карлік знає шо нічого йому не буде ,Європа тупо сцить паРашу та ***** , така є курва правда..
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Це дуже добре. По суті донбас - ярмо на шиї України. Якби не вони, то опоблок навіть до ВР не потрапили. Саме на донбасі знаходиться найбільше етнічних росіян. Чим більше їх переїде до рашки - тим краще.
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І цих окацаплених "граждан" збираються приєднати до України на правах автономії? Вони розповзуться по всій Україні і пуйло прийде їх захищати?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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