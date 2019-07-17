 Росія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей. ДОКУМЕНТ

Відповідний указ опубліковано на порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ. Раніше спрощена схема отримання російського громадянства поширювалася тільки на жителів окупованих територій.
"Внести... такі зміни: з підпункту "в" пункту 1 слова "окремих районів" виключити", - сказано в документі.
Таким чином, згідно з новою редакцією указу, право звернутися із заявою про прийом у громадянство РФ у спрощеному порядку надається "громадянам України та особам без громадянства, які мають дозвіл на тимчасове проживання в РФ, вид на проживання в РФ, посвідчення біженця, посвідчення про надання тимчасового притулку на території РФ або свідоцтво учасника держпрограми зі сприяння добровільному переселенню в РФ співвітчизників, що проживають за кордоном, які постійно проживали на територіях Донецької та Луганської областей України станом на 7 квітня 2014 року і 27 квітня 2014 року відповідно, а також їхнім дітям, зокрема усиновленим, подружжю і батькам".
Цей указ набирає чинності з дня його підписання, 17 липня.
Нагадуємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Рашка уже что то такое уже принимала....... И не раз. Только сбежавшие в рашку все равно гражданство не получили.....
Есть которые и получили,но зарплата такая как и здесь, в лучшем случае. Как говорят - шыло на мыло...
И это уже вопрос решенный, эти земли 100% уже никогда не вернутся к Украине. Огромная территория на которой почти все жители имеют гражданство ********* - это уже никак не Украина.
А то в РФ земли мало - людей нет, вот в чем беда!
Светлана @kis_svetlana 2 ч.2 часа назад
"Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию на Донбассе" Это реальная сдача интересов Украины . Конфликт на Донбассе-внутренний, но переговоры с Москвой!, Крым-Украина, но Москва не желает говорить!Санкции вредят торговле!
садити медведчука, а ще краще безглузде самогубство...і так чоловік сто...
Это явный признак "русского мира" Я в 2014 и году с "апалченцами"на сайте воевал - ни одного нецензурного слова в их сторону,а на мои доводы в 80%-мат на мате...
Можете не сомневаться - это русский патриот.
А.Луганский.
Ві всех здесь учите такие как Ві люди занудніе до беспамятства и гордіе своим как они считают интеллектом слезь с трибуні оратор если кроме запятых нечем ответить и еще прошу у нас тут закон языковый вступил в силу
Так шо шановне панство Вчитель
прошу Ваш шановний усі зауваження та пропозиції на рідній мові ( а не на язіке если Ві такой патриот).
להתראות уважаемій мурза.
Запад и восток кличут до себе
Запад и восток кличут до себе
Та да.Юли, Пети, допкины, гепа, бойки, Мертветчуки... Народ разбегается от такой власти.
Ху*ло в очередной раз спалилось- назвало даты начала оккупации парашей Донецкой и Луганской области. Теперь можно и медальки штамповать, как за Крымняш:
проходимцы и мошенники,да а нормальный человек 10 раз подумает...
Всем, кто желает гражданство РФ, надо просто переехать в Россию и получить там вид на жительство. Я не понимаю, почему в дыныры еще кто-то живет при такой халяве
Все-в Расию-матушку с вещами, и навсегда.
Путину респект за этот указ)
разом із зе ?