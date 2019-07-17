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Все про:Нацполіція (7842) розслідування (1521) вбивство (1842) звільнення (583)

 12 поліцейських притягнули до відповідальності, шістьох - звільнили у зв'язку з розслідуванням вбивства 5-річного Кирила Тлявова

За результатами перевірки в рамках справи про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому до відповідальності притягнули 12 поліцейських, шістьох керівників районного відділу поліції звільнили.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ще шістьох керівників управління превентивної діяльності притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

"Зараз на заміщення вакантних посад у Переяславі-Хмельницькому відділі поліції оголошено конкурс серед діючого поліцейського резерву", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138090
 
   
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Щойно читав статтю про те, що поліція одразу почала неупереджене розслідування. Хто ж бреше?
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Вбивство дитини буде безкарним,до цього все і йде.
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Безкарність породжує злочин. Поліцаї забили бітою водія ваза в Кропивницькому.
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Интересно о чем думали эти мусора,когда проводили (а вернее не проводили) следственные действия в рамках этого уголовного дела.У меня мурашки по коже бегут,когда я вижу фотографию убитого мальчика.Вечером каждый мусорок пришел к себе домой,поцеловал своих детей,но об этом ребенке даже не вспомнил.Что это?Профессиональная деформация или их отбирают в эти структуры по принципу отсутствия совести?Гондоны развалили дело не начав его,не выполнив все необходимые юридические процедуры,чтобы коллеги-убийцы смогли отпетлять от ответственности по формальным причинам.Слов нет - просто ******.
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Цензор.НЕТНовиниПодії12 поліцейських притягнули до відповідальності, шістьох - звільнили у зв'язку з розслідуванням вбивства 5-річного Кирила Тлявова
 
 
 
 
 
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