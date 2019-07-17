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 Політика України, Суспільство, За кордоном
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Все про:Азовське море (1132) МЗС (1821) моряки (653) Росія (18961)

 МЗС: Рішення суду в Москві про продовження арешту 24 українських моряків загострює суперечку між Росією та Україною

Міністерство закордонних справ України протестує у зв'язку з рішенням суду в Москві про продовження терміну утримання під вартою 24 українських моряків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест проти рішення Московського суду про продовження незаконного утримання за ґратами до 24 жовтня 2019 року 24 українських військовослужбовців, які були захоплені Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада 2018 року. (...) Нинішнє рішення Московського суду є черговим порушенням Росією міжнародного права і ще більше загострює суперечку між Росією та Україною", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що утримання Росією під вартою 24 українських військовослужбовців і трьох військово-морських суден є грубим і триваючим порушенням суверенного імунітету, яким користуються як судна, так і військовослужбовці відповідно до Конвенції ООН з морського права і звичайним міжнародним правом.

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У МЗС нагадали, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права (ITLOS) наказав негайно і безумовно звільнити три українські військово-морські судна і 24 членів їхніх екіпажів. Невиконання зобов'язання Росією щодо негайного звільнення суден і військовослужбовців є порушенням цього наказу та Конвенції ООН з морського права.

У заяві також зазначено, що Україна висловлює подяку своїм міжнародним партнерам за їхню солідарність в її боротьбі за звільнення українських військовослужбовців і військово-морських суден.

Нагадаємо, 17 липня Лефортовський суд Москви залишив під вартою до 24 і 26 жовтня 2019 року 24 українських моряків, заарештованих у районі Керченської протоки восени 2018 року.

25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138082
 
 
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А наш суд у відповідь вишинського відпустить...
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Пуйло приказало ЗЕнаполеончику молчать о сибтом боинге и вине России - тогда может и разрешит Метверчуку привезли чуток пленных на встречающего их ЗЕ к выборам
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Ща Главзебил, Главстерху звякнет - порешают.
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А нічого було придуркові чугункіну влаштовувати шоу. Вже наші моряки були б дома.
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Пля, у вас, у зебилов, какой-то собственный код глупости... кто такой чугункин, и какое отношение он имеет к освобождению украинских моряков, захваченных в плен *********** пиратами???
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Що ви переводите фокус уваги! У вас вкрали та загарбали частину території держави, ведуть проти вас війну, а ви розказуєте що рішення по військовополонених веде до загострення відносин. а якщо їх відпустять, то все праблем не . мишібратья
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Та ни в коем случае...никогда ни сейчас, ни в будущем, ни в шутку, ни всерьез кацап не будет мне братом...разве что в кошмарном сне...
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Який нахрін "спор"?
Московія захопила наші кораблі і моряків. Це піратство а не спір.
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