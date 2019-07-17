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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровщина (571) екологія (438)

 В Україні необхідно встановити екологічні пости, - "Екопатруль"

В Україні необхідно встановити екологічні пости, які відстежуватимуть стан екології. До такого висновку прийшли активісти та екологічна спільнота в Дніпрі під час круглого столу з питань захисту довкілля.

"Ми вирішили як громадське формування, як люди, які займаються правопорушеннями, тому що ми працюємо в полях. Ми не можемо потім з правоохоронними органами нічого зробити, тому що у нас немає даних, ми не можемо нараховувати збитки. Ми хочемо це об'єднати на єдиному ресурсі разом з іншими суб'єктами екологічного моніторингу та надати можливість громадськості використовувати ці дані", - говорить Тетяна Лампика, голова громадського формування "Екопатруль", - повідомляє 112.

Зараз підприємства, які займаються моніторингом екологічної ситуації, роблять це виключно з власної ініціативи, заявили на круглому столі.

Як повідомлялося раніше, під час візиту президента Зеленського в Кривий Ріг екологічні активісти звернули його увагу на проблеми екології.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138072
 
 
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От всех благих инициатив власти...кошелек у народа становится все худее
А маетки панов все больше
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"Экопатруль" это понял и рвется в бой, естественно за экологию.
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Вы хотели сказать кормушки для чиновников?
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Значить так, будемо берегти екологію. Ось тобі любий народе велосипед, на а я на теслу перейду.
В Украине необходимо установить экологические посты, - "Экопатруль" - Цензор.НЕТ 4426
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экологические посты нужны, потомуша некому деньги собирать.
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Еще одни дармоеды выискались, бл...ь. С лапотой и на поля.
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