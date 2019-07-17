 В Україні необхідно встановити екологічні пости, - "Екопатруль"

"Ми вирішили як громадське формування, як люди, які займаються правопорушеннями, тому що ми працюємо в полях. Ми не можемо потім з правоохоронними органами нічого зробити, тому що у нас немає даних, ми не можемо нараховувати збитки. Ми хочемо це об'єднати на єдиному ресурсі разом з іншими суб'єктами екологічного моніторингу та надати можливість громадськості використовувати ці дані", - говорить Тетяна Лампика, голова громадського формування "Екопатруль", - повідомляє 112.

Зараз підприємства, які займаються моніторингом екологічної ситуації, роблять це виключно з власної ініціативи, заявили на круглому столі.

Як повідомлялося раніше, під час візиту президента Зеленського в Кривий Ріг екологічні активісти звернули його увагу на проблеми екології.