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 Політика України
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Все про:Угорщина (478) Закарпаття (778) Климпуш-Цинцадзе (293)

 Візит глави угорського МЗС Сійярто на Закарпатті в розпал виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України, - Климпуш-Цинцадзе

Приїзд на Закарпаття делегації з Угорщини і глави угорського МЗС Петера Сійярто у розпал гарячої виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України.

ро це на своїй сторінці в Фейсбук заявила віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Це грубе порушення українського законодавства, яке прямо забороняє участь іноземців у передвиборчій агітації, зокрема в публічних заходах. Візит відбувся, незважаючи на наполегливі рекомендації МЗС України утриматися від таких кроків до завершення парламентських виборів.

Угорська влада продемонструвала зневагу до України як партнера, до її суверенітету і законів. Добрий сусід, яким Угорщина постійно представляє себе на міжнародних майданчиках, так не поводиться", - написала чиновниця.

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Климпуш-Цинцадзе констатувала, що всі спроби України налагодити діалог з Угорщиною, ґрунтуючись на взаєморозумінні та повазі, наштовхувалися фактично на мову ультиматумів.

Візит глави угорського МЗС Сійярто на Закарпатті в розпал виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України, - Климпуш-Цинцадзе 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138070
 
   
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- Цього б тільки бракувало, - розпалився Водічка, - щоб якийсь мадяр кидав нам
щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по
сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки
напролом. Нема чого з ними панькатися.
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- Зоставити тебе самого? - здивувався Водічка. - Погано ти знаєш мадярів. Я
тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його
як лясну!
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Ну так что? Запретили въезд, или утёрлись?
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Эта Климпуш только разглагольствует. Зачем констатировать факт вмешательства в выборы, если государство ничего не делает в этом плане? В США могло быть такое? Нет. А у нас что власти нет? Почему в Украину лазят все кому ни попадя? Почему пустили этого скандального сепара Сиярто в Закарпатье? Вы что совсем там без мозгов? Мало того,что за 5 лет не ввели визовый режим в оккупированной стране, так еще и сепаратистов сюда пускаете вести пропаганду. Тьфу, дебилы.
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У нас что,погранцов нема,или они есть ,когда мама с ребёнком летит на отдых и нету какой-то справки?
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Еще раз напишу! Являясь последовательным идеологическим Порохоботом, мне нравится позиция Венгрии!!! Мы должны взять себе это на заметку! Мне нравится позиция Польши!!! Свои интересы нужно отстаивать!!! Самое дорогое, что у нас есть это Украина!!! А интересы Европы, ЕС, Мира во всем МИРЕ, и тем более России это двадцатое! ДА!!! Мы должны считаться с подчеркиваю с "сегодняшним" раскладом!!!! Но, мы должны понимать , что все проблемы мира не стоят одной маленькой проблемы Украины!!!!
А венгров естественно нужно жестко послать, тк они наступили на наши жизненые интересы!!! А они важнее всего!!!
Слава Украине! Слава Киевской Руси!!!
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Если это грубое нарушение украинского законодательства и покушение на суверенитет, где официальная нота с последствиями?
Нету. Тогда зачем об этом кричать громкими и пустыми словами в тысячный раз?
Кстати, поэтому в итоге уже никто из политиков на Западе даже не обращает внимания, что там хотят сказать из Украины...
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Бред какой-то. Не страна,а проходной двор.
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Аби не ЄС ці шакали напали б теж на Україну разом з путлером.... вони мріють відхопити шмат теж, мерзота! Тільки їм не висточає мізків доперти що вони можуть бути наступні.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВізит глави угорського МЗС Сійярто на Закарпатті в розпал виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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