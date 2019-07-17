 Візит глави угорського МЗС Сійярто на Закарпатті в розпал виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України, - Климпуш-Цинцадзе

ро це на своїй сторінці в Фейсбук заявила віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ.
"Це грубе порушення українського законодавства, яке прямо забороняє участь іноземців у передвиборчій агітації, зокрема в публічних заходах. Візит відбувся, незважаючи на наполегливі рекомендації МЗС України утриматися від таких кроків до завершення парламентських виборів.
Угорська влада продемонструвала зневагу до України як партнера, до її суверенітету і законів. Добрий сусід, яким Угорщина постійно представляє себе на міжнародних майданчиках, так не поводиться", - написала чиновниця.
Климпуш-Цинцадзе констатувала, що всі спроби України налагодити діалог з Угорщиною, ґрунтуючись на взаєморозумінні та повазі, наштовхувалися фактично на мову ультиматумів.
щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по
сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки
напролом. Нема чого з ними панькатися.
тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його
як лясну!
А венгров естественно нужно жестко послать, тк они наступили на наши жизненые интересы!!! А они важнее всего!!!
Слава Украине! Слава Киевской Руси!!!
Нету. Тогда зачем об этом кричать громкими и пустыми словами в тысячный раз?
Кстати, поэтому в итоге уже никто из политиков на Западе даже не обращает внимания, что там хотят сказать из Украины...