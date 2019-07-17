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 Суспільство
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Все про:хабар (2676) Держгеокадастр (57)

 Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих

На початку липня оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпровської місцевої прокуратури № 3 задокументували корупційну діяльність керівництва Держгеокадастру Новомосковського району.

За виготовлення землевпорядної документації з відновлення меж 4-х земельних ділянок, учасники корупційної схеми вимагали неправомірну вигоду в розмірі 9 тисяч доларів США, яку мав передати посередник, а ще 10 тисяч гривень - на картковий рахунок заступника районного Держгеокадастру, пише Информатор.

На даний момент вирішується питання про пред'явлення підозри за ч. 3, ст. 368 КК України. Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляється на сторінці Департамента захисту економіки Національної поліції України.

Як повідомляє ГО "Антикорупційна правозахисна рада", згідно з інформацією з єдиного реєстру юридичних осіб України, начальником Управління Держгеокадастру в Новомосковському районі є Омельницька Олеся Дмитрівна, а її заступник - Білий Максим Ігорович.

За інформацією правоохоронців, така корупційна діяльність могла мати системний характер. Поліція шукає можливих потерпілих від "роботи" згаданих чиновників. Якщо ви володієте будь-якою інформацією з цього приводу, просимо повідомити на гарячу лінію Управління захисту економіки: (067) 520-77-00 або (067) 565 - 66 - 14.

Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих 01
Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих 02
Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих 03
Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138068
 
 
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Начальника Госгеокадастра Новомосковского района и ее заместителя задержали на взятке: полиция ищет пострадавших

В данном случае наиболее пострадавшие - начальника Госгеокадастра и ее заместитель.
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задержали на взятке: полиция ищет пострадавших...

Це просто перл! Якесь ноу-хау...
Ідіотів, які бажають отримати судимість за ст.369 ККУ, за давання неправомірної вигоди, просим сообщить на горячую линию Управления защиты экономики: (067) 520-77-00 или (067) 565 - 66 - 14
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В том госгеокадастре всех сразу скопом можно закрывать - все оформление через них только и все за бабло
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