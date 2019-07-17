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Все про:зневага (30) Польща (1855) вирок (534) Волинська трагедія (63)

 Громадянина Польщі, який залишив в інтернеті понад 80 образливих коментарів про українців, засудили до 2 років громадських робіт

У суді поляк пояснив образи тим, що його дід "єдиний з сім'ї з шести осіб пережив Волинську різанину".

Любителя інтернет-образ судили в польському Вроцлаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на український мультимедійний портал у Польщі "Простір".

За даними звинувачення, поляк понад 80 разів образив у веб-мережі іноземців з приводу їхньої етнічної, расової і національної приналежності.

Обвинувачення охоплюють період від вересня 2017 року до лютого 2019. Окрім українців, Ярослав Ф. ображав євреїв та німців. Зокрема, образив посла Ізраїлю та консула Німеччини.

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Чоловік у коментарях використав такі вирази, як: "примітивний дикун", "свиняче плем’я", "свинячий народ", "стерво", "парші", "людський підвид" тощо.

У суді поляк відмовився давати пояснення та відповідати на запитання. Суд зачитав його пояснення, які він дав під час підготовчого провадження. Обвинувачений сказав, що не розумів, що написання коментарів у такій формі є злочином.

"Я не діяв із переконанням, що я вчиняю якийсь злочин. Я вважав, що перебуваю у межах свободи слова. Я писав усе це під впливом емоцій, після прочитання поміщених публікацй. У мене до представлених у них подій емоційне ставлення з уваги на історію моєї родини. Мій дідусь єдиний із шестиособової родини пережив волинську різню", — сказав він.

Ф. визнав, що його коментарі були вульгарними, за що, як сказав у поясненнях, йому соромно. "Я ніколи свідомо і навмисне не закликав би до вчинення злочинів (…), мої дописи були тільки коментарями певних подій та висловлювань інших осіб. Я шкодую і мені соромно", — визнав він.

Обвинувачений захотів добровільно відбути покарання. Він попросив для себе два роки обмеження волі у вигляді громадських робіт та висвітлення вироку в одній із місцевих газет.

Прокурор підтримав це покарання. "Цей вид злочину останнім часом широко розповсюджений, але ця справа є безпрецедентною у масштабах країни щодо числа та значення цих висловлювань", — сказала прокурор Юстина Тшцінська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138066
 
 
 Топ коментарі
 
пережив різню, бо таємно працював на НКВС?
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как в том анекдоте:
- Пришли немцы и сказали - или расстреляем или изнасилуем!
- И что же ты выбрал, дедушка?
- Меня расстреляли!
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Дивно якщо дідусь один вижив... То звідки внук?
Дідо був гермафродит?)

Думаю, що хапанув пацан через послів...
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пережив різню, бо таємно працював на НКВС?
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как в том анекдоте:
- Пришли немцы и сказали - или расстреляем или изнасилуем!
- И что же ты выбрал, дедушка?
- Меня расстреляли!
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походу тут інакша ситуація. дідо єврей та дідо німець народили поляка...
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Немцев.
Они с немцами приезжали в Украину и заселялись в освобождённые от украинцев дома.
Сотрудничали с фашистами, сдавали украинских партизан.
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Якби в нас був такий КК, то пів країни засудили би за образу *****...
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Хоча... Завдяки одному судовому процесу, пов'язаному з образою можновладця, українці розширили свої знання французької фантастичної літератури. Тепер треба терміново перекласти та видати у нас його твори Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ - Цензор.НЕТ 2405
На вікіпедії вже додали цей цікавий факт )))


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Уявляю, який істеричний іржач має супроводжувати весь процес видання та реалізації тиражу. Також перекладачеві з французької проблема - чи згадувати цю роботу в резюме? Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ - Цензор.НЕТ 4229
А ще заліково звучатиме в книжковій крамниці - "у вас є Гандон?"
І відповідь на запитання "що зараз читаєш?"
Апофеоз - включити Іва Гандона до шкільної програми зарубіжної літератури
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глядишь, страну б вычистили благодаря общественным работам 😂 и *****
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А хто заважає дати дефініцію "*****" та виняток внести в текст?
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Засудили підлогу країни за образу *****? Та ви що таке кажете... Люди взяли б стовбури усіх калібрів та цибулі зі стрілами і знесли нахрін такий державний будуй Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ - Цензор.НЕТ 4742
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за такими звинуваченнями всіх форумчан Цензора можна пересаджати
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За що ж їх саджати "оні же дєрево", ой - боти під ніками. А поляк під справжнім. Окрім того - він не писав гидоту про своїх, на відміну від цензорят.
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він писав про євреїв.... на святеє святих спокусився швидше за все - це і стало приводом
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Почему за 80 комментов дают 2 года, а человек который публично называл и называет 74% избирателей агентами кремля, второсортными гражданами и т.д. на воле баллотируется в ВР ?
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Зачем тогда рваться руководить страной, в которой по твоему глубочайшему убеждению 73% идиоты и агенты кремля ?
Вот Вы бы могли добровольно потратить кучу бабла (или даже бесплатно), чтобы пойти в дурдом и стать там самым влиятельным человеком среди тамошнего контингента ?
Почему порошенко имея деньги, до сих пор не покинул этот по его мнению дурдом, более того тратит своё бабло чтобы остаться в "дурдоме" ?
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Загалом вони - зебіли. Серед них є і олігофрени, і ображені, і пройдисвіти, і натуральні реваншисти, на яких кремль зробив ставку. А ще є "політичні аутисти", які аплодують і лайкають усім переліченим вище.
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Люди все разные, Вам повезло Вы ылита, а вот я как и большинство украинцев к сожалению не могу понять, почему вот так, почему человек позиционирующий себя как проевропейский политик с европейскими ценностями, публично называет миллионы своих сограждан агентами кремля, лишь за то что им надоело его вранье и воровство. При этом у него хватает наглости оброатно кричать: выберите меня снова. Как так ? Почему в Польше за оскорбление украинцев дают 2 года тюрьмы, а тут на главный проевропеец на оскорблениях и делении нации построил всю свою предвыборчую программу.
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Вы вот, как ылита, можете себе представить такую ситуацию в США, где кандидат в президенты публично заявляет: "все кто голосуют против меня-это агенты бен-ладана" ?
Уверен его бы в тот же день сняли с выборов и поместили либо в психушку либо в тюрьму. Как это вобще возможно, обвинить абсолютно безосновательно миллионы своих сограждан в работе на террористов ? Как ?
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Не завадило б те саме зробить з бульбашами, які ********* Україну. Але в їхньому звіринці не ті закони щоб якось реагували.
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Жалко, що ми в чужому оці бачимо піщинку, а у своєму не відчуваємо колоду. Але, на жаль, такі ми люди. Почитайте ******* історію (і не тільки *******) України. Ні в одному періоді не видно однодумства. Постійні чвари, уся козацька старшина казнокради, при формуванні у країні органів влади на 2-х українців 3 гетьмана. Це саме ми спостерігаємо і зараз. Чи не пора отямитись.
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Артисты-пианисты люди обидчивые и ранимые. Что должно быть закреплено законом и судьи выносили приговоры не сомневаясь,радостно и уверенно /26.06.19 Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского.
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Это такой же поляк, как недавно "немец" отжигал Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ - Цензор.НЕТ 2017
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Бажано, щоб громадські роботи "уродзонного пана" були асенізаторного характеру Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ - Цензор.НЕТ 8508
Поляки наші близькі родичі, але в даному випадку "шляхетний гонор" перейшов у патологічну форму.
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а 2 роки - це скільки годин, так щоб прикинути цінник за камент?
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теперь будет толчки мыть за нашими заробитчанами.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономГромадянина Польщі, який залишив в інтернеті понад 80 образливих коментарів про українців, засудили до 2 років громадських робіт
 
 
 
 
 
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