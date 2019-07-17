 Громадянина Польщі, який залишив в інтернеті понад 80 образливих коментарів про українців, засудили до 2 років громадських робіт

Любителя інтернет-образ судили в польському Вроцлаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на український мультимедійний портал у Польщі "Простір".
За даними звинувачення, поляк понад 80 разів образив у веб-мережі іноземців з приводу їхньої етнічної, расової і національної приналежності.
Обвинувачення охоплюють період від вересня 2017 року до лютого 2019. Окрім українців, Ярослав Ф. ображав євреїв та німців. Зокрема, образив посла Ізраїлю та консула Німеччини.
Чоловік у коментарях використав такі вирази, як: "примітивний дикун", "свиняче плем’я", "свинячий народ", "стерво", "парші", "людський підвид" тощо.
У суді поляк відмовився давати пояснення та відповідати на запитання. Суд зачитав його пояснення, які він дав під час підготовчого провадження. Обвинувачений сказав, що не розумів, що написання коментарів у такій формі є злочином.
"Я не діяв із переконанням, що я вчиняю якийсь злочин. Я вважав, що перебуваю у межах свободи слова. Я писав усе це під впливом емоцій, після прочитання поміщених публікацй. У мене до представлених у них подій емоційне ставлення з уваги на історію моєї родини. Мій дідусь єдиний із шестиособової родини пережив волинську різню", — сказав він.
Ф. визнав, що його коментарі були вульгарними, за що, як сказав у поясненнях, йому соромно. "Я ніколи свідомо і навмисне не закликав би до вчинення злочинів (…), мої дописи були тільки коментарями певних подій та висловлювань інших осіб. Я шкодую і мені соромно", — визнав він.
Обвинувачений захотів добровільно відбути покарання. Він попросив для себе два роки обмеження волі у вигляді громадських робіт та висвітлення вироку в одній із місцевих газет.
Прокурор підтримав це покарання. "Цей вид злочину останнім часом широко розповсюджений, але ця справа є безпрецедентною у масштабах країни щодо числа та значення цих висловлювань", — сказала прокурор Юстина Тшцінська.
Дідо був гермафродит?)
Думаю, що хапанув пацан через послів...
- Пришли немцы и сказали - или расстреляем или изнасилуем!
- И что же ты выбрал, дедушка?
- Меня расстреляли!
Они с немцами приезжали в Украину и заселялись в освобождённые от украинцев дома.
Сотрудничали с фашистами, сдавали украинских партизан.
На вікіпедії вже додали цей цікавий факт )))
А ще заліково звучатиме в книжковій крамниці - "у вас є Гандон?"
І відповідь на запитання "що зараз читаєш?"
Апофеоз - включити Іва Гандона до шкільної програми зарубіжної літератури
Вот Вы бы могли добровольно потратить кучу бабла (или даже бесплатно), чтобы пойти в дурдом и стать там самым влиятельным человеком среди тамошнего контингента ?
Почему порошенко имея деньги, до сих пор не покинул этот по его мнению дурдом, более того тратит своё бабло чтобы остаться в "дурдоме" ?
Уверен его бы в тот же день сняли с выборов и поместили либо в психушку либо в тюрьму. Как это вобще возможно, обвинить абсолютно безосновательно миллионы своих сограждан в работе на террористов ? Как ?
Поляки наші близькі родичі, але в даному випадку "шляхетний гонор" перейшов у патологічну форму.