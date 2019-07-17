 Поліція відкрила кримінальне провадження через підкуп виборців 94 округу на користь нардепа Кононенка. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив журналіст Олександр Дубінський у Facebook, який також балотується в народні депутати на цьому окрузі як мажоритарник від партії "Слуга народу".

Він повідомив, що сьогодні громадяни з Васильківського району написали заяву в Нацполіцію за фактом того, що їм за останній тиждень пропонували по дві тисячі гривень за голосування на парламентських виборах за кандидата-самовисуванця Ігоря Кононенка.

Цю інформацію підтверджує і відповідний документ, який з'явився в розпорядженні УНІАН.