 Поліція відкрила кримінальне провадження через підкуп виборців 94 округу на користь нардепа Кононенка. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив журналіст Олександр Дубінський у Facebook, який також балотується в народні депутати на цьому окрузі як мажоритарник від партії "Слуга народу".
Він повідомив, що сьогодні громадяни з Васильківського району написали заяву в Нацполіцію за фактом того, що їм за останній тиждень пропонували по дві тисячі гривень за голосування на парламентських виборах за кандидата-самовисуванця Ігоря Кононенка.
Цю інформацію підтверджує і відповідний документ, який з'явився в розпорядженні УНІАН.
Зате бачив гівно дубинського на Г+Г. Нє, ну, понятно, що вам, дебілом, будь-яке гівно смачне.
Биология-с, сэр.
Той, хто цікавиться футболом, знає, що олігархи Коломойський, Суркіс, Мертвечук - союзники. Тому, очевидно, і в політиці зіграють однією командою.
https://m.zn.ua/POLITICS/poroshenko-soobschil-ob-uspeshnosti-reform-i-fantastichnosti-perspektiv-ukrainy-229116_.html
То есть когда Петя говорил «мы проводим», он имел в виду не мы, а они? 😁
https://www.unian.ua/society/10597461-sud-viznav-vinnoyu-16-richnu-divchinu-yaka-viyshla-z-plakatom-za-impichment-zelenskogo.html
СМИ пишут, что 16 лет.
я как-то нахожу подходы доказать, кто врёт про себя.
поищи и ты. я не буду тикать.
если человек отвечает не в тему, тоже.
ах как осточертели вопросы, которых тебе не задавали!
ты вся - сплошной фейк.
Все в стиле Пети и его будки.
Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/07/17/zhurnalysti_zayavyly_o_skupke_golosov_kandydatom_v_nardepi_ot_slugy_naroda_1607871
Пусть полицию вызывают
В полицию где заявления?
Вакарчук подтвердит.
Деньги тоже бумажки, а поди ж ты, какие ценные бумажки
Повестка - тоже бумажка
Приговор по уголовному делу тоже своего рода бумажка
сепара Дубинского