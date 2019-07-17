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Все про:підкуп (185) Нацполіція (7851) Кононенко (148)

 Поліція відкрила кримінальне провадження через підкуп виборців 94 округу на користь нардепа Кононенка. ДОКУМЕНТ

У поліції зареєстрували справу через підкуп виборців на 94 виборчому окрузі на користь кандидата Ігоря Кононенка, депутата ВР 8-го скликання і близького соратника екс-президента Петра Порошенка. Ігор Кононенко балотується в Раду по 94 мажоритарному округу, до якого входять Васильківський та Обухівський райони Київської області.

Про це повідомив журналіст Олександр Дубінський у Facebook, який також балотується в народні депутати на цьому окрузі як мажоритарник від партії "Слуга народу".

Він повідомив, що сьогодні громадяни з Васильківського району написали заяву в Нацполіцію за фактом того, що їм за останній тиждень пропонували по дві тисячі гривень за голосування на парламентських виборах за кандидата-самовисуванця Ігоря Кононенка.

Цю інформацію підтверджує і відповідний документ, який з'явився в розпорядженні УНІАН.

Поліція відкрила кримінальне провадження через підкуп виборців 94 округу на користь нардепа Кононенка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138063
 
 
 Топ коментарі
 
не может быть, это клевета на святого человека по политическим мотивам.
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да что ж такое, как ни подкуп избирателей, так обязательно псиной смердит
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не может быть, это клевета на святого человека по политическим мотивам.
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Дубінському вірити - себе не поважати. Провокація, бо Кононенко не дурак, щоб так підставлятися.
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я не знаю, хто такий Дубинський, і розумію, що Кононенко - не дурень. але з ним борються тими методами, які він і його подільники самі впровадили: поливання брудом всіх без розбору.
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тільки зебіл не знає, яка дрянь йому в бошку "Г+Г" сере...
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Може дебіли й не знають хто такий Дубінський,але навіть вони знають хто такий кононенко, і де він повинен бути з конфіскацією.
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І хто такий Кононенко з точки зору юриспундеції - раз мова заходить за конфіскацію? Я, наприклад, жодних відкритих справ (ні адміністративних, ні кримінальних) проти нього не бачив (в ЗМІ, принаймі). Не бачив, навіть на підставі журналістських розслідувань. Які на віру сприймати не варто - бо чи не 99% з них, з досвіду, проти всіх корупціонерів, і не дуже - замовна брехня.

Зате бачив гівно дубинського на Г+Г. Нє, ну, понятно, що вам, дебілом, будь-яке гівно смачне.
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А ти хто генпрокурор чи слідчий прокуратури що тобі повинні справи показувати.Чи ти вважаєш що цей генплокуклол котрий не посадив жодного рига і вбивць майдану буде заводити справи на своїх подільників? Зміниться генпрокурор ,буде і справа й не одна от тоді й побачиш.
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Кононенко давно должен был бы сидеть в тюрьме, но при Пэдре его не посадили как и многих других бандитов в политике, поэтому сейчас он кандидат. Но посадит ли его Зеленский вопрос, при нем наоборот амнистируют всех бывших регионалов.В стране опять бардак и беззаконие.
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Не треба відмазувати Кононенко, є певний прошарок депутатів,що думають всіх засипати грошима і пройти, в нас так робить Бурбак.
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Кругом враги, наговаривают на патриота Украины!
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да что ж такое, как ни подкуп избирателей, так обязательно псиной смердит
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Это все враки! У партии Европейская Солидарность рейтинг 180%, им такое не нужно!
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ПЕСина привлекает гнидок.

Биология-с, сэр.
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перед выборами президента кто только на кого заяв про подкупы не писал,наверное одна моя собака осталась Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 1844
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У нас лише одна партія непідкупна, вірніше дві - ОПЗЖ і СН. Соупадениє? Нє думаю! Ось так чомусь виходить. Ви вірите в Діда Мороза? Я - ні. Це дві партії щмайбутньої кааліції.
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очевидно, так і буде.

Той, хто цікавиться футболом, знає, що олігархи Коломойський, Суркіс, Мертвечук - союзники. Тому, очевидно, і в політиці зіграють однією командою.
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ну так дубінский самий чесний, і поліція в нас опора преЗедента.
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Поліція реформована Петром Порошенко))
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та невже? тобто ви справи авакова ,найефективнішого міністра за версією Зе і бєні, припусуєте пєці??? чудні ви
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Ще пів року тому,всі поросятники цілували у дупу сАбакова,а тепер відхрещуєтесь))
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півроку? бздо! там рік як мінімум,ще після рюкзаків
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Запам'ятайте, Порощенко встиг реформувати лише офшори...
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Порошенко личный враг Х**ла, по-этому кремлеботы его "мочат" уже 5 лет.
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полиция не парафия президента уважаемый Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 6788 аваков
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Поліція парафія каоліції,і каоліція було у Петра Порошенко.
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аваков-батькивщина,не позорься видно что ты разумник
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Ох ти і дурень,сАбаков це "Наротний Фронт"))
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Да, де-юре НФ, а де-факто - БЮТ, ще навесні-влітку 2014-го. А восени вже 2014-го з БЮТу він отримати посаду міністра МВС отримати ніяк не міг. Ну, перевзувся чуток, буває...
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Бажаю як у Німеччині,ну хотяб як у Польші.А зараз гірше ніж за парєбріком.
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Дубінський молодець,потопе Петрусевого посіпаку як Му Му.
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по перше не факт. по друге там ще є мосійчук- і у випадку мочила цих двох в нього є непогані шанси. і по третє-до пєці він давно відношення немає...
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таких жизнь не поменяет. дякуємо петрилле и его группировке.
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Прелестно: квакваковские полицаи вступаются либо за зю либо против Петра и так уже с марта. Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 1900
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Поліцію реформував Петро Порошенко,не треба зменьшувати його заслуги перед Україною.
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загугліть і не несіть дурні. ато кругом вам пєця ввижається...ви б поменше нюхали
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Я так зрозумів що Петро зовсім нічого не робив всі п"ять років,то все сАбакови та Гройсмани))
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ну почему не делал к примеру : парады проводил , офшоры создавал , будку строил
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Нам говорили, что нельзя начинать столько реформ, а проводить их последовательно. Нет. Мы одновременно проводим реформу сектора безопасности и обороны, полиции, реформу экономики, реформу госзакупок, децентрализацию… и все делается совместно с общественностью и именно это залог нашего успеха. Я в нем убежден", - подчеркнул президент
https://m.zn.ua/POLITICS/poroshenko-soobschil-ob-uspeshnosti-reform-i-fantastichnosti-perspektiv-ukrainy-229116_.html

То есть когда Петя говорил «мы проводим», он имел в виду не мы, а они? 😁
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и Порошенко виноват в том, что квакваков начал активно лизать зю? да?
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Соблюдать закон - это не лизание. Так и должно быть.
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шестнадцатилетнюю девочку винтить как опасного рецидивиста, когда она ничего не нарушила - это соблюдение закона? да?
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это уже новые веяния от прюзюдента. когда на высшей должности мелкое злобное хамыдло, на мелких должностях хамыдло, близкое по духу, ...
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Сейчас расплачусь! Оказывается, та жирная корова была "16-тняя девочка"! В каком глазу, можно поинтересоваться? Вместо того, чтоб сидеть дома и готовится к экзаменам, эта безмозглая выхухоль решила попробовать себя в политике..за что и получила. Может начнет думать, пока порохоботские мозги совсем жиром не заплыли.
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Ты уже от моих тестиков тикала? Просто твой стиль удивительно близок к стилю аутентичных кацапских троллей. У них тоже основная "аргументация" - обливание грязью.

https://www.unian.ua/society/10597461-sud-viznav-vinnoyu-16-richnu-divchinu-yaka-viyshla-z-plakatom-za-impichment-zelenskogo.html
СМИ пишут, что 16 лет.
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А в чем "грязь"? Мало того, что ты порохобот, так ты еще и лицемер... И прекрати употреблять это дебильное слово "тикать", у этого слова устарела морфемная структура и употреблять его просто смешно.И да, "аутентичный кацапский тролль" (вот загнул, так загнул)), это вылитый ты...
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паршиво выглядишь, Ческа. не видишь грязи? не верю!
я как-то нахожу подходы доказать, кто врёт про себя.
поищи и ты. я не буду тикать.
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если человек боится вопросов по украинскому языку, это говорит о многом.
если человек отвечает не в тему, тоже.
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Мне осточертели вопросы по украинскому языку, и тесты тоже осточертели..Я ответила в тему, просто ты не понял и я ничуть не удивилась))
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ты ответила не в тему. тарификация твоего "труда" провоцирует пустопорожнее балабонство. ну а хамство это ваше (кацатроллей) всьо.
ах как осточертели вопросы, которых тебе не задавали!
ты вся - сплошной фейк.
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Кирил, у вас є претензії до Авакова по поводу проведення весняних виборів? У нас в перший раз, коли поліція все робила чітко по інструкції.
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есть. были задержания агитаторов против зю. скорее всего, незаконные. про другие - не слышал. были "интересные" результаты голосования на спецучастках (СИЗО).
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Ну може десь таке було, в нас такого не було.
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в КИЕВЕ "Слуга народа" подкупает избирателей Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 5737
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Расплачивались 200-гривневыми банкнотами, украденными из банкоматов днр и лнр.
Все в стиле Пети и его будки.
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Жители столичной Оболони жалуются на попытки подкупа избирателей со стороны кандидата в народные депутаты от политической партии «Слуга народа» на избирательном мажоритарном округе №217 (Киев). Деньги платят ради построения «сетки» по скупке голосов.

Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/07/17/zhurnalysti_zayavyly_o_skupke_golosov_kandydatom_v_nardepi_ot_slugy_naroda_1607871
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А на ЗИКе ссылка на канал Прямой 😁

Пусть полицию вызывают
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про мальчиков в трусиках тоже на камеру было

В полицию где заявления?
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Люди трусики нашли и писать заявления передумали. Но осадочек остался.
Вакарчук подтвердит.
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заявление бумажка Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 2348 в итоге нет состава преступления
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Очень сомнительный аргумент
Деньги тоже бумажки, а поди ж ты, какие ценные бумажки
Повестка - тоже бумажка

Приговор по уголовному делу тоже своего рода бумажка
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да успакойся уже,сепар обиделся на контрагитацию и купил чела что бы тот написал заяву авакову,а вы тут лохи ногти на ногах грызите(друг другу) Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 702 в итоге-0
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за 2 номера телефонов (соседей) дают кепку» Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 9269
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Zik - це той, що тепер належить портньору порошенка і куму пукіна - медведчуку?
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Огенти кримля підкинули. Щоб скомпрометувати його самого і його другана-патріота.
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У меня претензии к Кононенко!!! Игорь!!!! Почему вы раньше не подали раньше аналогичное повидомлення!!!! Вы что не понимали, что сепарская Зе команда это сделает??? Все знают, что отец Дубинского сепар!!! А БРАТ!!!! Видомый боевик ДНР!!!!????
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Ылиты Украины жертвы брожения кровей
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Авакян кинул своих псов для избрания в ВР
сепара Дубинского
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Свиня псом никогда не станет,а абревиатура ПЄС ПедроЄхиднаяСвинья-это фреска 4%-ых
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дивно,умных было 27% ,а у вас стало 4% методичку подправьте не обижайте Украину
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Пишут,что и 4% не набрёт:"Рейтинг ПЕС начал падать, и сейчас находится на грани проходного барьера (5%). Согласно опросам экс-президента готовы поддержать ровно 5% среди уже определившихся избирателей. Если же брать результат среди всех опрошенных - то партия набирает всего 3,6%".
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на заборах много что пишут,особенно на зеленых
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Що таке порохівщина(поробатьківщина)?Це клан,який привласнив "бендерівщину",бо сам з м.Бендери Молдавської РСР(не путай з С.Бандерою),вступив у мафію "мордор"(гебня),вкрав марку "рошен",знищив УкрОП(опозиція),переіміджив "укрів"на "украв",розвів демократів заходу,йде,як ПЕС "мордора"в парламент з жОП мертвячків,скуповуючи голоси риго-вати 4%-ої.Може досить,українці?Нехай поромерті з Богом спочивають?
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Порошенко выбрали когда в казне было 100 000гр,аннексия Крыма,агрессия на Донбассе,голая босая армия,разрушенная экономика,полный игнор Украины на международном уровне,а теперь вы можете развлекаться с шоуменом пока в Украине еще есть созданный при Порошенко золотовалютный резерв,ну а потом как говорят некоторые почитатели нового "свалю за границу"
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Шоумены нам никто,а адепты ПЕСа засветились 455-ю млн.гривен на Минстец(уничтожение оппозиции) и 8-ю млн.на ультранаци(разжигание национальной розни) по информации Billingcat
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да успакойся наступило время перемэн
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приходили і пропонували двоє незнайомих осіб? Ну, справу за заявою треба відкривати. Але далі, без встановлення ФИО осіб, які пропонували бабло - справа рухатись не буде. І винуватих, а тим більше, злочинців - також не буде. Нехай встановлюють.
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мажаритарщик по 2 тыс дает,а слуги, лохов за 200 гр пытаются купить
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не надо подкупа : без подкупа органически не переношу будку. нах в не бытиё сниньи, нах!
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дубинский, приклей этой плешивой сатане - куй на лоб! ненавижу свиноскоп!
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Каким бы я не был бы порохоботом, но кононенко и труханов - это гниды особо сорта, их нужно без суда и следствия вешать!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПоліція відкрила кримінальне провадження через підкуп виборців 94 округу на користь нардепа Кононенка. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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