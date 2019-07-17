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Все про:корвет (3) крейсер (6) Полторак (726)

 Крейсер "Україна" потрібно продати, а виручені гроші вкласти у виробництво корветів, - Полторак

Обладнання на крейсері застаріло, а сам він призначений для ведення бою на океанських просторах. Тим часом перший з чотирьох необхідних Україні корветів готовий майже на 1/3.

Про це міністр оборони Степан Полторак сказав під час відвідання з президентом України Володимиром Зеленським ДП "Миколаївський суднобудівний завод" 17 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні готовність корабля класу "корвет", який нині будується на Чорноморському суднобудівному заводі у Миколаєві, сягає 32 відсотки. Для того, щоб знову активізувати програму будівництва корветів, яка була заморожена в 2014 році, необхідно мільярд гривень, а загальна вартість одного корабля сягає приблизно 5,8 мільярда гривень", - сказав Полторак.

На запитання Президента, скільки таких кораблів потрібно українському флоту, Полторак відповів: чотири.

А ось щодо крейсера "Україна", то він нині ВМС не потрібен, у нього застаріле озброєння, обладнання і саме цільове його призначення також наразі недоцільне. Адже цей корабель розрахований на ведення бойових дій на широких океанських просторах. Отож міністр упевнений, що це судно треба продати, а кошти вкласти в будівництво корветів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є указ президента про демілітаризацію крейсера "Україна". Якщо його продати, то вистачить на виплату заборгованості з виплати зарплати працівникам заводу, - перший заступник голови Миколаївської ОДА. ВИДЕО+ФОТО

У реалізації цієї програми, за його словами, буде задіяно до 100 підприємств з усієї України, десятки тисяч людей отримають роботу.

"Більше того, у нас зараз тривають перемовини з однією з країн, яка готова вкласти кошти у цю програму, щоб згодом також будувати на українських заводах такі кораблі для себе", - зауважив Полторак і пообіцяв назвати країну в особистій розмові з Президентом.

Як уже повідомляв Укрінформ, ракетний крейсер "Україна" було спущено на воду 29 років тому. Вже багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності 95%. Нині судно знаходиться в ДП "Миколаївський суднобудівний завод" і потребує значних вкладень на його утримання. Через це на підприємстві утворилися борги по зарплаті, які нині сягають 53 млн грн.

Корабель класу "корвет" було закладено на ЧСЗ в 2011 році. У 2014 році фінансування проекту було припинене.

"Более того, у нас сейчас идут переговоры с одной из стран, которая готова вложить средства в эту программу, чтобы впоследствии также строить на украинских заводах такие корабли для себя", - отметил Полторак и пообещал назвать страну в личной беседе с Президентом.

Также на Цензор.НЕТ: План достройки военного корвета для усиления ВМС уже разработан, - "Укроборонпром"

Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство заморожено на стадии готовности 95%. Сейчас судно находится в ГП "Николаевский судостроительный завод" и требует значительных вложений на свое содержание. Из-за этого на предприятии образовались долги по зарплате, которые в настоящее время составляют 53 млн грн.

Корабль класса "корвет" был заложен на ЧСЗ в 2011 году. В 2014 году финансирование проекта было прекращено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138062
 
 
 Топ коментарі
 
я теж в шоці. Які нафіг корвети, якщо бабки можно витратити на новий офіс із позитивною аурою?
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китайці купують. Вони так і авіаносець наш купили.
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А спорим что и крейсер продадут и корветы не построят а денежки тю-тю в офшоры. Крейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак - Цензор.НЕТ 5105
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б*же, да ему 29 лет, это совок строил. ты читать умеешь? да и так можно было бы знать - срачей насчет этого корыта хватало
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Лучше продать за 5,8 миллиарда гривен и купить на эти деньги влагопоглощающие мочалки в Китае. Они осушат два моря и вражеский флот окажется на дне!
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95% готовности это конечно круто. А чего там осталось доделать на 5%? Обои поклеить?
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Вот же мародерские наклонности ч л е н а ПеС.
Все продать или пустить на слом

и снова продать !
А восстановить ракетный крейсер " Украина" наполнив его современным содержанием -
ракетной техникой Украинского производства " типа Гром" Коршун " и т д .

и сделав новым боевым вымпелом в новой УКРАИНЕ.
Взамен сданных и.о. президента турчинова всего боевого флота - 57 боевых вымпелов врагу ,вместе с назначенным АДмиралом БЕРЕЗОВСКИМ !
Патриоты ВМФ.

Крейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак - Цензор.НЕТ 679
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все что у нас продается как правило распиливается. можно посчитать и продать дачи, домики, тачки и т.д и т.п. - все "непосильно заработанное" на госслужбе известными и не очень персонажами и их родственниками и с того бабла построить что-то плавающее, если есть желание. а позже высчитать бабло у властьимущих (полученное за счет недр и продажи ресурсов) за минусом средней зарплаты по Украине.
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"министр обороны" во время войны с ежедневными убитыми и раненными вместо обороны и выбивания бабла на технику для той же обороны и повышения морально-технического состояния армии "советует продать"... это точно министр обороны, а не, скажем, министр финансов? и точно "наш" министр обороны?
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Вы же прочитали текст. Крейсер океанический. Вряд-ли у Украины будут интересы в Атлантике, которые будут подходить этому кораблю.
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продажа и "поиск покупателей" никак не соотносятся к обязанностям министра обороны. абсолютно. строительство и планирование - да, максимум он может заморозить, если не хватает денег, но никак не продать. а интересы Украины явно не интересы Полторака, он столько не доживет. а через пару десятилетий освободятся территории бывшей рф и будет очень недальновидно прям все отдать китайцам.
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и за поиск покупателей\продажу\попытку продажи военного имущества министром обороны \во время войны\ - его нужно сажать, прямо сейчас, у нас не военная диктатура пока что, а это превышение полномочий как минимум и узурпация власти.
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Я же так? А свиноферма звинувачувала Зеленського, що він пропонує надлишки продати. А порошенківського Полторака ви не хочете обі...ти?
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Та, ви нічого не розумієте, крейсер океанічний, якщо спустити його на воду - Чорне море може з берегів вийти.
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Кузня на Рибальському вже зголосилась перелаштувати крейсер на авіаносець
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Лядь....А почему вместо корвета который недостроен на 73(!)%,не восстановить крейсер который недостроен на 5%.
Океанический говоришь...так он и в Черном море зашибись бы себя чувствовал.Даже с учётом того,чтобы закинуть ему новые импортные дизеля,новые ракеты класса "Нептун",электронику,то это было бы значимым делом.
А говорить о том,что это займет много расходов.....одной зарплаты аппарата генштаба думаю хватит с лихвой,ещё и на корвет останется.
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Крейсер Украине не нужен. В Чёрном море в случае войны он станет лёгкой добычей авиации берегового базирования в Крыму и береговых противокаробельных ракетных комплексов
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКрейсер "Україна" потрібно продати, а виручені гроші вкласти у виробництво корветів, - Полторак
 
 
 
 
 
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