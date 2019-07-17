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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (1778) перевезення (176) СБУ (4509)

 Заблоковано схему незаконних пасажирських перевезень в "ЛНР", - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ блокували механізм незаконних пасажирських перевезень між тимчасово окупованими районами Луганщини і підконтрольною українській владі територією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Заблоковано схему незаконних пасажирських перевезень в ЛНР, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес житель Луганська, який має ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень із безстроковим терміном дії, видану в 2013 році. Пізніше зловмисник зареєструвався як суб'єкт господарювання, отримав дозвільні документи в "Міністерстві транспорту ЛНР".

Для організації нелегальних перевезень він залучив двох жителів Києва. Автобуси з пасажирами прямували в РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону і в'їжджали в Україну через пункти пропуску.

Також задокументовано факти надання організатором матеріальної підтримки незаконним збройним формуванням терористичної організації "ЛНР". Зокрема, надавалися транспортні засоби для перевезення бойовиків і платилися "податки і збори" в бюджет псевдодержавного утворення.

Заблоковано схему незаконних пасажирських перевезень в ЛНР, - СБУ 02

Правоохоронці провели в Києві санкціоновані слідчі дії в житлових і нежитлових приміщеннях і транспортних засобах фігурантів кримінального провадження. За результатами обшуків вилучено документацію та інші речові докази, що підтверджують причетність зловмисників до організації незаконних перевезень.

Зараз трьом учасникам протиправної схеми оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, накладено арешт на транспортний засіб, вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138061
 
 
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К чему фото флешек ?

Они что пассажиров на флешках перевозили ?
Или флешка это уже тоже орудие преступления ?
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в зависимости от того что там на самой флешке
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И чего там секретного может быть на той флешке,первая десятка Бпп-ЕС? Как правило у водителей на флешке любимая музыка,потому что на ФМ станциях слушать нечего.
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Ну это ж типа новость её нужно если и дополнять фотоматериалом то по теме, это ж а не "Черный ящик" на "Поле чудес".
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Взяли одног,а таких десятки.Погранцы,если захотят, вычилят на раз-два.Идет автобус из Днепра,Киева или Харькова якобы в Белгород или Воронеж.На Гоптовке погранцы проверяют документы.Там 100% пасажиров из ОРДЛО.Их,что Господь по всей Украине в один автобус собирал?Нет.Просто они все этим автобусом едут,через РФ в ОРДЛО.Если погранцы этого не замечают,значит в доле.Можно их уверенно брать за жабры.
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Автобус Луганск-Киев (через Россию)
Время: отправление → 08:00
прибытие → 08:00 ежедневно
Место отправление:Луганск, автовокзал
Место прибытия:Киев, ЖД вокзал, автостанция "Яма"
Вид транспорта:Автобус Setra, Neoplan, MAN 50 мест
Цена билета:1700 руб
Заказ билетов по телефону:(099) xxx-83-20, (098) xxx-13-65, (073) xxx-22-25

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Ежедневные рейсы из Стаханова, Брянки в Киев и обратно.
Также ежедневные рейсы в Киев через Россию и по Украине из Луганска и Алчевска.
Детям - скидки.
Справки, запись на поездки по телефону с 8 до 20 часов.

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И таких объявлений десятки...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗаблоковано схему незаконних пасажирських перевезень в "ЛНР", - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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