 Заблоковано схему незаконних пасажирських перевезень в "ЛНР", - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес житель Луганська, який має ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень із безстроковим терміном дії, видану в 2013 році. Пізніше зловмисник зареєструвався як суб'єкт господарювання, отримав дозвільні документи в "Міністерстві транспорту ЛНР".
Для організації нелегальних перевезень він залучив двох жителів Києва. Автобуси з пасажирами прямували в РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону і в'їжджали в Україну через пункти пропуску.
Також задокументовано факти надання організатором матеріальної підтримки незаконним збройним формуванням терористичної організації "ЛНР". Зокрема, надавалися транспортні засоби для перевезення бойовиків і платилися "податки і збори" в бюджет псевдодержавного утворення.
Правоохоронці провели в Києві санкціоновані слідчі дії в житлових і нежитлових приміщеннях і транспортних засобах фігурантів кримінального провадження. За результатами обшуків вилучено документацію та інші речові докази, що підтверджують причетність зловмисників до організації незаконних перевезень.
Зараз трьом учасникам протиправної схеми оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, накладено арешт на транспортний засіб, вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.
Они что пассажиров на флешках перевозили ?
Или флешка это уже тоже орудие преступления ?
Время: отправление → 08:00
прибытие → 08:00 ежедневно
Место отправление:Луганск, автовокзал
Место прибытия:Киев, ЖД вокзал, автостанция "Яма"
Вид транспорта:Автобус Setra, Neoplan, MAN 50 мест
Цена билета:1700 руб
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