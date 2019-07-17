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 Суспільство, Здоров'я
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 Ліки за електронним рецептом вже отримало більше мільйона українців, - МОЗ

1 млн 1517 пацієнтів отримали "Доступні ліки" за електронними рецептами. Найактивніше користувались програмою в Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Запорізькій і Донецькій областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У Національній службі здоров'я України проаналізували, що найчастіше програмою користуються люди, яким за 65. А от місце проживання фактично не має значення: найактивнішими були жителі великих міст, смт і сіл.

З квітня цього року лікарі по усій країні виписали понад 4 мільйони рецептів. Майже 80% з них - на ліки від серцево-судинних захворювань, 17% – цукрового діабету 2 типу, 3% – бронхіальної астми. Пацієнти отримують ліки в аптеках безоплатно або з незначною оплатою.

Нагадаємо, отримати електронний рецепт можна лише у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація. У разі, якщо ви ще не обрали свого лікаря, декларацію можна підписати під час найближчого візиту до лікаря і одразу ж отримати електронний рецепт за програмою "Доступні ліки".

З інструкцією, як пацієнту отримати ліки в аптеці за електронним рецептом, можна ознайомитися за посиланням.

Докладно про програму "Доступні ліки"

Карта аптек, в яких можна отримати "Доступні ліки"

Дешборд НСЗУ про виплати аптекам

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Програма "Доступні ліки": Рахункова палата говорить про неефективне використання держкоштів, у Міністерстві охорони здоров'я спростовують

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138060
 
 
 Топ коментарі
 
точно точно слава СУПРУН больницы закрывают врачи уезжают медицина не финансируется! ВЕЛИКАЯ СЛАВА СУПРУН! чтобы тут защитники не гавкали, смотрите статистику заболеваемости, это и есть показатель вашей СУПРУН!! Эпидемия КОРИ... больше ничего говорить не надо!!
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Говно это а не лекарства ,толковые врачи говорят ,что от того лекарства вреда ГОООраздо больше чем пользы ,просто необеспеченных людей тупо травят ускоряя их смерть !!!
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Теперь врачу нужно потратить гораздо больше времени на оформление, а лекарства как выдавали частично, так и выдают. Больше их не стало.
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Молодці. Слава МОЗ і Уляні Супрун! А щось підозріло затихла звєзда багамолєц? борецца з мєдєцинскай мафієй?))
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точно точно слава СУПРУН больницы закрывают врачи уезжают медицина не финансируется! ВЕЛИКАЯ СЛАВА СУПРУН! чтобы тут защитники не гавкали, смотрите статистику заболеваемости, это и есть показатель вашей СУПРУН!! Эпидемия КОРИ... больше ничего говорить не надо!!
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Ну конечно, при богатыревой и квиташвили больницы открывались, врачи не уезжали и получали огромные зарплаты,медицина финансировалась в достаточном объеме и с больных никогда не брали денег. Лекарства по электронному рецепту уже получило больше миллиона украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9272
Эпидемия кори? Думаю ты хорошо осведомлен о причинах ее возникновения.
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при богатыревой таких масштабов закрытия и бегства не было!! все познается в сравнении, в данном сравнении СУПРУН достигла больших успехов, такого бегства врачей как при супрун не было никогда!!
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бред однозначно бред, все что не соответствует вашему разумению это бред 100%!!
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А скоко не получили?!! или это тайная инфа!!
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Говно это а не лекарства ,толковые врачи говорят ,что от того лекарства вреда ГОООраздо больше чем пользы ,просто необеспеченных людей тупо травят ускоряя их смерть !!!
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багамолєц, стара розкішниця, це ти?)))) от ти де))
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«Все є отрута, і ніщо не позбавлене отруйності; одна лише доза робить отруту непомітною», - Парацельс.
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Теперь врачу нужно потратить гораздо больше времени на оформление, а лекарства как выдавали частично, так и выдают. Больше их не стало.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЛіки за електронним рецептом вже отримало більше мільйона українців, - МОЗ
 
 
 
 
 
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