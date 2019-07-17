 Ліки за електронним рецептом вже отримало більше мільйона українців, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У Національній службі здоров'я України проаналізували, що найчастіше програмою користуються люди, яким за 65. А от місце проживання фактично не має значення: найактивнішими були жителі великих міст, смт і сіл.

З квітня цього року лікарі по усій країні виписали понад 4 мільйони рецептів. Майже 80% з них - на ліки від серцево-судинних захворювань, 17% – цукрового діабету 2 типу, 3% – бронхіальної астми. Пацієнти отримують ліки в аптеках безоплатно або з незначною оплатою.

Нагадаємо, отримати електронний рецепт можна лише у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація. У разі, якщо ви ще не обрали свого лікаря, декларацію можна підписати під час найближчого візиту до лікаря і одразу ж отримати електронний рецепт за програмою "Доступні ліки".

З інструкцією, як пацієнту отримати ліки в аптеці за електронним рецептом, можна ознайомитися за посиланням.

Докладно про програму "Доступні ліки"

Карта аптек, в яких можна отримати "Доступні ліки"

Дешборд НСЗУ про виплати аптекам

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