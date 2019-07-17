 Зеленський запропонував - як експеримент - направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Президент поцікавився у гендиректора аеропорту Федора Барни, скільки треба коштів і які строки добудови, який пасажиропотік. Керівник летовища зазначив, що останніми були чартерні польоти в липні, а регулярні рейси не літають, зокрема через брак диспетчерів. Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк відповів, що диспетчерів не направляють саме через відсутність завантаження і чітких графіків регулярного авіасполучення. Президент звернувся з проханням направити диспетчерів на певний період – для експерименту, а гендиректор аеропорту має забезпечити авіаперевізників", - йдеться в повідомленні.

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Глава держави зазначив, що з ремонтом аеропорту склалася дивна ситуація, яка викликає багато питань. За його словами, це стосується ефективності використання коштів. Крім того, ремонт супроводжують постійні скандали – судові справи щодо фірми-підрядника, трагічна ситуація з попереднім директором аеропорту Волошиним.

Присутні журналісти та активісти закликали Президента допомогти, щоб було проведено розслідування щодо використання коштів на ремонт летовища. Крім того, наголошувалося, що в області є проблема з криміналітетом, рейдерськими захопленнями, корупцією тощо.

"Ви робите такий вираз обличчя, наче ви ні до чого і перший раз прийшли. Чому ви до людей ставитесь, як до скотів?... Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом. Це нормально? Чиновники поводяться, як бандити", – звернувся до присутніх миколаївських чиновників Президент.

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Нагадаємо, що сьогодні, 17 липня, Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою в Миколаївську і Харківську області.

Під час візиту Президент Володимир Зеленський попросив в.о. голови Миколаївської ОДА В'ячеслава Боня звільнитися за власним бажанням.