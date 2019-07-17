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 Політика України
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Все про:аеропорт (383) Зеленський (2106) Миколаїв (347) Мінінфраструктури (307)

 Зеленський запропонував - як експеримент - направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів

Президент Зеленський у Миколаївській області запропонував Мінінфраструктури в порядку експерименту для налагодження регулярних рейсів направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Президент поцікавився у гендиректора аеропорту Федора Барни, скільки треба коштів і які строки добудови, який пасажиропотік. Керівник летовища зазначив, що останніми були чартерні польоти в липні, а регулярні рейси не літають, зокрема через брак диспетчерів. Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк відповів, що диспетчерів не направляють саме через відсутність завантаження і чітких графіків регулярного авіасполучення. Президент звернувся з проханням направити диспетчерів на певний період – для експерименту, а гендиректор аеропорту має забезпечити авіаперевізників", - йдеться в повідомленні.

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Глава держави зазначив, що з ремонтом аеропорту склалася дивна ситуація, яка викликає багато питань. За його словами, це стосується ефективності використання коштів. Крім того, ремонт супроводжують постійні скандали – судові справи щодо фірми-підрядника, трагічна ситуація з попереднім директором аеропорту Волошиним.

Присутні журналісти та активісти закликали Президента допомогти, щоб було проведено розслідування щодо використання коштів на ремонт летовища. Крім того, наголошувалося, що в області є проблема з криміналітетом, рейдерськими захопленнями, корупцією тощо.

"Ви робите такий вираз обличчя, наче ви ні до чого і перший раз прийшли. Чому ви до людей ставитесь, як до скотів?... Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом. Це нормально? Чиновники поводяться, як бандити", – звернувся до присутніх миколаївських чиновників Президент.

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Нагадаємо, що сьогодні, 17 липня, Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою в Миколаївську і Харківську області.

Під час візиту Президент Володимир Зеленський попросив в.о. голови Миколаївської ОДА В'ячеслава Боня звільнитися за власним бажанням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138058
 
 
 Топ коментарі
 
Читай внимательней Конституцию Украины, порохобот.

Статья 106. Президент Украины:1. обеспечивает государственную независимость, национальную безопасность и правопреемство государства;
...

32. Назначает диспетчеров в Николаевский аэропорт.
...
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Володя думає, що диспетчерів так легко знайти, як і кандидатів у депутати від СН. 😁. Тільки при такій постановці питання розумні люди у Миколаїв літати не будуть. На диспетчера реально вчитись треба і ще стаж роботи мати. Кандидату в депутати того не треба. І поеЗЕденту, як виявилось, також
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вместо диспетчеров клоунов из подворотни 95, а вместо летчиков весь состав "слуга урода".
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нужно попробывать
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а пассажиром необитаемого самолета - ЗЕБЕню Зеленський запропонував - як експеримент - направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів - Цензор.НЕТ 7050

может эксперимент будет положительным...... Зеленський запропонував - як експеримент - направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів - Цензор.НЕТ 7050
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Единственный незабаненый кацап на форуме поспешил отметится)
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Не забыть и про самолеты. Это важно. Надо же диспетчерам на чем-то тренироваться.
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вместо диспетчеров клоунов из подворотни 95, а вместо летчиков весь состав "слуга урода".
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Гопник Зе лебил приехал отжимать рабочие места для своих клоунов
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Ему может быть уже. Другое дело, что никто его спрашивать не будет. Запрягли и погоняют.. Короче, на каком-то этапе своей жизни вова свалял дурака. И теперь вот.
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"Допустим, пол года-год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере. Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался, ведь у меня все было? Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века". Вова уже все потерял, бумеранг возвращается."
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Смешить людей всю жизнь тоже нужен талант, а Зеля - не талант, а дешёвый клоун-дилетант.
Скорее всего у 95-го квартала дела шли на спад, сватов тоже не смотрели, вот Зеля и решился на авантюру. Туда ему и дорога.
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а в это время в Киеве титушки мародера штурмовали ГБР
(орган власти)
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ты уже 9 раз вставил это фуфло! ну и что? правильно делают. наберись терпения, в октябре это будут повсеместно.
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А скажи-но мені, новий зеландцю, як у Новій Зеландії називають "дощик" (ялинкову прикрасу)?
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Володя думає, що диспетчерів так легко знайти, як і кандидатів у депутати від СН. 😁. Тільки при такій постановці питання розумні люди у Миколаїв літати не будуть. На диспетчера реально вчитись треба і ще стаж роботи мати. Кандидату в депутати того не треба. І поеЗЕденту, як виявилось, також
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Что тут непонятного - диспетчеры спрятаны у министра инфраструктуры, где-то в сейфе наверное, их выдают по просьбе Президеета Украины.

Интресно, жтот дэбил вообще в курсе, как работает экономика, образование и всё такое?
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У сценарії фільму "Слуга нарота" ці деталі не розкривались.☺
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Ух як гарно пальцАмі вітер ганяє.І триндить шикарно.Як Троцький.Може і закінчить так само?
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Регулярных рейсов нет потому что там низкий пассажиропоток, как следствие мало направлений и низкая регулярность рейсов которая не подходит пассажирам. Поэтому они летят из Одессы или даже Киева, как следствие пассажиропоток еще ниже - имеем замкнутый круг
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а чого шмаркля лізе у внутрішні справи держави, чому не займається своїми прямими обов'язками?
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Читай внимательней Конституцию Украины, порохобот.

Статья 106. Президент Украины:1. обеспечивает государственную независимость, национальную безопасность и правопреемство государства;
...

32. Назначает диспетчеров в Николаевский аэропорт.
...
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сантехников у нас дефицит, это каким пунктом?
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Нужно внести изменения в Конституцию...
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Не помню статью, но там говорится, что когда президенту нехрен делать по своим прямым обязанностям, пусть занимается хоть сантехникой...
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Та вы сам, судя по всему, заклятый порохобот!! Вы зачем, такую фигню, как "обеспечивание государственной независимости" вынесли на первое место в списке обязанностей шмаркли?
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31 ремонт плохих дорог.
33 предупреждать граждан про мошенников.
Дописать не можно))
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сейчас начнут отлавливать нелегальных диспетчеров.
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Они уже добегают до Канадской границы...
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этот зеля одна большая ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ...
это радует...
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Як можна примусити льотного диспетчера їхати працювати туди, куди він не має бажання їхати, де не має умов для праці, де не має необхідного ********* обладнання, де про безпеку польотів та авіаційну безпеку тільки щось чули.
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Набирать диспетчеров из тех, кто за него голосовал. Пусть на себе прочувствуют радость надвигающегося бытия.
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Какая жестокая зрада... слезы, слезы на глазах. *****************, верно я говорю?
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У тебя в Канаде диспетчеров тоже премьер назначает? И буксиры в порту регулирует? И дороги в Альберте ремонтирует?
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И что же должен был сделать Зеленский в такой ситуации?
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Заниматься своими прямыми обязанностями, а не включать белорусского председателя колхоза Лукашенко, по-дебильному подигрывая своему Зеэлекторату.
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Понятно. Должен был сказать "это не мое дело, сами разбирайтесь". Предстваляю какой вой подняли бы тогда ***************.
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Я так понимаю, вам ответить нечего, кроме как постить чужие шутки, которые даже до уровня Зеленского не дотягивают.
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Не надо понимать. Мне совершенно не интересно.
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Говоришь "зрада" - вопят "агент путена" , говоришь "не зрада" тоже вопят "агент путена". Странные вы, *****************.
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Как в зажопинске идет торговля колечками кальмара напротив синагоги?
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Для рюсского барана открою страшную тайну, я такой же Рабиновичь, как и ты. А ник взят, чтобы троллить путинскую скотину.
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я так пойняв вони збираються вносити зміни до конституції - об'єднати ПУ в Премєр-міністра?
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Потрох воровал,Зеля налаживает работу аэропортов - нормально все.
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воровал так что за 5 лет пожертвовал на армию аж 1,2 млрд собственных средств
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Ой, да охота вам каком-то кацапу отвечать!))))
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Если бы не воровал,то армия не нуждалась бы в его подачках.
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Армии «подавали» после правления рыгов, кацапура. Не кизди тут. Саламатина помнишь?
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Конечно помню,даже знаю кто был министром экономики у азирова,знаю что сваты этого вора члены правящего в засрашке клана,вор этим гордится.
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Ну и к чему тут твои предыдущие высеры, кацап? Ты с темы-то не съезжай, русский!
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Что такое,не нравится слышать про алиханову родившую потроху русских внуков?
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подайте барину лапти...ну или хоть диспетчеров сгоните...хоровод водить...
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Не хочу никаким боком обидеть авиадиспетчеров (у них жутко тяжёлая и нервная работа), но Зеля Вас сейчас сравнил с этими:
Зеленський запропонував - як експеримент - направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів - Цензор.НЕТ 80
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из первого ряда,на выступлении 95 квартала,можно лоторею разыграть
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кроме фонтанов,шаурмы, блатного жаргона, просьб на камеру каждый раз увольняться у чиновников, Клован чего то хорошего сделал за два месяца?
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Да это так...на публику. Настоящие дела делают «шептуны» за его спиной-следите внимательно
За ихними руками
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а вы заметили, как резко перестали вонять зебилы о том, как им тяжело живётся и нет денег даже на интернет?
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Та ж люди не експериментів чекають,а посадок...Весна пройшла,нікого не посадили,вже літо посередині - і ніц з тего...Коли ж,блін,урожай збиратимемо?...То є великий ризик,сімдесят відсотків народу лишити без урожаю...
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Может , ещё и пару самолётов ???
Хотя - нет , это лишнее .
Вспоминается "культ карго" у аборигенов Океании , они без самолётов обходились .
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главное диспетчеров правильно рассадить
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Лучше по шаману .
Без них не обойтись .
Вон , в Орде только на шамана и надежда .
Как дойдёт до Мацквы , так и всё - свобода и процветание , спадут оковы рабства ...
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Еще немного и он сам за диспетчера будет! И за инспектора в одесском порту! Дорогу уложит в области! You want to get it done?-Do it yourself!!!
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Голосуй обдуманно

Тест на совпадение ваших политических взглядов с кандидатами в Раду від Комітету виборців України.
Очень интересный инструмент для тех, кому лень читать программы партий --> https://provybir.in.ua/
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Голос - 62%
ЄС - 57%
Свобода - 49%
(% співпадіння невисокий, оскільки на неключові запитання відповідав нейтрально).
Голосую за ЄС, по мажортарці - за Ємця.
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" Президент обратился с просьбой направить диспетчеров на определенный период - для эксперимента, а гендиректор аэропорта должен обеспечить авиаперевозчиков" это как ? Гендиректор звонит в главный офис "Люфтганзы" и говорит " а не хотите ли к нам полетать ?" А ему отвечают: " Есть две проблемы 1) разрешение на полеты в вашу страну должно дать государство в лице уполномоченного органа, Вы таким не являетесь 2) к большому нашему сожалению из-за низкого пассажиропотока полеты в Николаев будут для нашей транспортной компании убыточными и мы не можем себе такого позволить " Ладно, думает гендиректор- позвоню в МАУ. Там ответ будет еще более лаконичным- " а не пошли бы ВЫ в ж... Наш шеф поиздержался, а ВЫ хотите еще ему навесить убытков" Из словесного набора Президента можно сделать вывод, что как только появяться авиадиспетчеры, так благосостояние николаевцев резко возрастет
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Игорь Валерьевич пришлет диспетчеров, а вместе с ними и самолеты МАУ, эпоха бедности закончилась, теперь каждый зебил может позволить себе летать 1 классом в МАУ Зеленський запропонував - як експеримент - направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів - Цензор.НЕТ 4954
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Указ Препизидента Украины № ххх
Повелеваю обязать всё взрослое население г. Николаев летать минимум раз в месяц самолетами «МАУ» в оба конца.»
17.07.2019 Препизидент Зеленский В.С.
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Владімір Алєксандричь ! Абратітє вніманіє !
Зеленський запропонував - як експеримент - направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів - Цензор.НЕТ 898
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А шо вы лыбитесь, порохоботы? Да, Зеленскому расхлебывать за Порошенко. Сколько денег украли при строительстве аэропорта? Для галочки запустили и забросили. Ели бы строили за свои кровные такого не было бы. Любому нормальному человеку болит за бездарно потраченные народные деньги.
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Испанских диспетчеров пусть наберет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський запропонував - як експеримент - направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів
 
 
 
 
 
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