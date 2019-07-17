 Зеленський запропонував - як експеримент - направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Президент поцікавився у гендиректора аеропорту Федора Барни, скільки треба коштів і які строки добудови, який пасажиропотік. Керівник летовища зазначив, що останніми були чартерні польоти в липні, а регулярні рейси не літають, зокрема через брак диспетчерів. Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк відповів, що диспетчерів не направляють саме через відсутність завантаження і чітких графіків регулярного авіасполучення. Президент звернувся з проханням направити диспетчерів на певний період – для експерименту, а гендиректор аеропорту має забезпечити авіаперевізників", - йдеться в повідомленні.
Глава держави зазначив, що з ремонтом аеропорту склалася дивна ситуація, яка викликає багато питань. За його словами, це стосується ефективності використання коштів. Крім того, ремонт супроводжують постійні скандали – судові справи щодо фірми-підрядника, трагічна ситуація з попереднім директором аеропорту Волошиним.
Присутні журналісти та активісти закликали Президента допомогти, щоб було проведено розслідування щодо використання коштів на ремонт летовища. Крім того, наголошувалося, що в області є проблема з криміналітетом, рейдерськими захопленнями, корупцією тощо.
"Ви робите такий вираз обличчя, наче ви ні до чого і перший раз прийшли. Чому ви до людей ставитесь, як до скотів?... Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом. Це нормально? Чиновники поводяться, як бандити", – звернувся до присутніх миколаївських чиновників Президент.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 липня, Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою в Миколаївську і Харківську області.
Під час візиту Президент Володимир Зеленський попросив в.о. голови Миколаївської ОДА В'ячеслава Боня звільнитися за власним бажанням.
может эксперимент будет положительным......
Скорее всего у 95-го квартала дела шли на спад, сватов тоже не смотрели, вот Зеля и решился на авантюру. Туда ему и дорога.
(орган власти)
Интресно, жтот дэбил вообще в курсе, как работает экономика, образование и всё такое?
Статья 106. Президент Украины:1. обеспечивает государственную независимость, национальную безопасность и правопреемство государства;
...
32. Назначает диспетчеров в Николаевский аэропорт.
...
33 предупреждать граждан про мошенников.
Дописать не можно))
это радует...
За ихними руками
Хотя - нет , это лишнее .
Вспоминается "культ карго" у аборигенов Океании , они без самолётов обходились .
Без них не обойтись .
Вон , в Орде только на шамана и надежда .
Как дойдёт до Мацквы , так и всё - свобода и процветание , спадут оковы рабства ...
Тест на совпадение ваших политических взглядов с кандидатами в Раду від Комітету виборців України.
Очень интересный инструмент для тех, кому лень читать программы партий --> https://provybir.in.ua/
ЄС - 57%
Свобода - 49%
(% співпадіння невисокий, оскільки на неключові запитання відповідав нейтрально).
Голосую за ЄС, по мажортарці - за Ємця.
Повелеваю обязать всё взрослое население г. Николаев летать минимум раз в месяц самолетами «МАУ» в оба конца.»
17.07.2019 Препизидент Зеленский В.С.
Зеленский пообещал помочь с запуском рейсов МАУ в Николаев
https://www.youtube.com/watch?v=BRsF0jd5Ow8