 YouTube-канала з інтерв'ю "зенітника ДНР" Цемаха про "Бук" більше не існує

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", інтерв'ю з Цемахом у пропагандистському фільмі "Брат на брата" все ж збереглося в кеші Google і поки доступне.
На відео Цемах заявив, що особисто бачив падіння літака і ховав зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого, за версією Об'єднаної слідчої групи, і був збитий рейс MH17 з 298 пасажирами на борту.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
Любой желающий может посмотреть приложенное видео и убедиться, что про Бук там не сказано, там есть запиканый кусок, в котором про какого то пацана Цемах сказал, что он "этого ... вытягивал", употребив короткое слово, в котором автор репортажа по губам видит в средине букву У. Разных пацанов часто называют коротким словом с буквой У в средине, но с вероятностью 99,99999999999% это не слово Бук.
Это означает, что руководители ФСБ и крупнейших гос. СМИ РФ были на 100% уверенны в том, что сбили самолет доблестные ополченцы. Вот только на месте падения нашли не Ан-26, а Боинг 777.
Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.
«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине», - цитирует Маякова "Українськi Новини"
ЦЕНЗОР!!!! что значит твоё-"вероятно сбившем"???????? Сомневаешься?? Есть другая версия??? Совсем на ДНО опустился??