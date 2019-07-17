 Суд у Москві продовжив арешт другій і третій групі українських моряків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Спочатку суд продовжив арешт другій групі українських моряків - представнику СБУ Василю Сороці і шістьом українським морякам - Андрію Артеменкові, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину, Олегу Мельничуку, Сергію Чулібі і Віктору Безпальченкові.

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Пізніше суд також продовжив арешт третійї групі моряків - Юрію Без'язичному, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семідоцькому, Андрію Ейдеру.

Таким чином, суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії. Засідання проводили в закритому режимі. До суду приїхали родичі військовополонених. Моряки не відповідали на запитання судді, які не стосувалися їхнього імені, дати народження і звання. Захисники українців наполягали на тому, що вони є військовополоненими. Під час засідання адвокати заявили клопотання про долучення до матеріалів справи рішення Міжнародного трибуналу з морського права про негайне звільнення моряків і суден, доповідь Уповноваженого верховного комісара ООН з прав людини і дві резолюції ПАРЄ. Але суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Як повідомлялося, 17 липня суд у Москві також продовжив арешт на три місяці першій групі українських моряків - представнику СБУ Андрій Драчу і п'ятьом морякам - Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В'ячеславу Зінченкові, Сергію Попову.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".