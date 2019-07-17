 Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій

Про це Парубій написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Як Голова Верховної Ради України неухильно дотримуюсь чинного законодавства. До чого закликаю усіх посадовців. Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради України. Однак скликання такого засідання не передбачено Законом, адже Регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період МІЖ пленарними засіданнями під час сесії Верховної РадиУкраїни.Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу Президента України позачергову сесію Верховної Ради України. Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону", - пояснив Парубій.
Це може робити лише модератор. Може і забанити...
Так?/Ні?
Позор!!!
- правильно - только зебилы, верящие в Голобородьку на лисапеде педальном (после выборов сразу чудесным образом превращающийся в кортеж с бронированными мерсами ) и его зекомандЕ
Кандидат в президенты Украины Виктор Янукович во время визита во Львов назвал жителей города лучшими "геноцидами" страны. С подсказки помощников Янукович поправился и объяснил, что имел в виду слово "генофонд". "Да, и генофонд тоже", - сориентировался Янукович.
Не за зеленского, но и тем более не за парашенку, вот имхо, правильная позиция.
Ти що, дулний? Ми на челгове засідання не ходили, а ти хочеш на позачелгове? Палубий
Учите законы и подзаконные акты.