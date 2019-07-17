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 Політика України
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Все про:ВР (5182) вибори (4209) Зеленський (2106) Парубій (1144) позачергове засідання (6)

 Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій рекомендує президенту Володимиру Зеленському переписати своє звернення про скликання позачергового засідання Ради.

Про це Парубій написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Як Голова Верховної Ради України неухильно дотримуюсь чинного законодавства. До чого закликаю усіх посадовців. Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради України. Однак скликання такого засідання не передбачено Законом, адже Регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період МІЖ пленарними засіданнями під час сесії Верховної РадиУкраїни.Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу Президента України позачергову сесію Верховної Ради України. Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону", - пояснив Парубій.

Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138051
 
   
 Топ коментарі
 
как щенка шкодливого носом в законы тычут..

яке ж воно тупеньке... и его юристы - то же. Юризд...
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Не може бути, щоб Богдан із Портним того не знали. Тоді що то було? А був черговий піар для мобілізації зебілів. "Ось дивіться, погані депутати саботують всі хороші ініціативи нашого душечки Володі".
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вазелин требует созвать парламент по своему хотению


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все законы принятые в незаконный способ легко оспариваются и отменяются,Парубий прав нет законных оснований через три дня хоть на ушах стойте
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Може нехай Зекль сяде на Теслу і об"їде всіх депутатів і порішає?
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Это какой козел удаляет мои комментарии ?????????????? Ауууууууууу
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Новачок, Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 6600 00-Валерий Олейник Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 2034
Це може робити лише модератор. Може і забанити...
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А три роки "з гідністю працювати" всупереч вимогам Конституйції реглямент дозволяє? Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 9450
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Щоіколипорушилинаведетезістаттямирегламенту?
Так?/Ні?
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Буквинавчисьписатиспершу - може тоді й читати навчишся. Конституцію, регламент, рішення КС... Чи у мінСтецьких вже часу не залишилося - навіть на пробілах економлять, щоббільшевлізло?
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Злив НЕ зараховано, ЗЁбіку. ПРАЦЮЙ ЩЕ
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Печально президент не знает законов, руководит " по понятиям".....

Позор!!!
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Верить Пагубию и порошне - все равно, что доверить кредитную карту жулику на рынке.
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а какой дебил вообще доверяет свою карточку посторонним?
- правильно - только зебилы, верящие в Голобородьку на лисапеде педальном (после выборов сразу чудесным образом превращающийся в кортеж с бронированными мерсами Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 6644 ) и его зекомандЕ
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Каждый раз, когда слышу очередной перл от Зели, вспоминается Хам с его "лучшим геноцидом страны".

Кандидат в президенты Украины Виктор Янукович во время визита во Львов назвал жителей города лучшими "геноцидами" страны. С подсказки помощников Янукович поправился и объяснил, что имел в виду слово "генофонд". "Да, и генофонд тоже", - сориентировался Янукович. Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 8085

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братья по вакууму ))))) Звідки в них обох розум?)))
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і ростом різні. Як Штепсель і Тарапунька. Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 1354
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Порохоботы , скоро вам и вашему жирному борову писец.
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Вспомнилось: некий рыг рыбак до сих пор не осужден за не созыв внеочередного заседания Рады. И парашенка хотел, чтобы за него голосовали?
Не за зеленского, но и тем более не за парашенку, вот имхо, правильная позиция.
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Вот Парубий в очередной раз продемонстрировал свою антигосударственную позицию... Проявил характер - перегукивается с Президентом "через забор", вместо того чтобы в рабочем порядке соблюсти все формальности... Нет! Он нам так, а мы ему... с "левой резьбой". Страна ведет войну, а в Парубия своя война и он "зруртовує" на другую войну, он как бы делает вид что подрывной деятельности Кремля в углублении ХАОСА нет... https://echo.msk.ru/blog/yshulipa/2465217-echo/
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Не формальності а закон, це в мордви п.. моржова нагибає Думу по своїм забаганкам.
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Учись неук, может азы политики и одолеешь,когда нибуть..Возможно,но нет..поздно..
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Пане Андрію, як раз наіочікуванє: невіска всралася
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Може вже Офіс в оренду віддали і орендатор листи пише для Гаранта?
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Ahmad‏ @AlAhmediyya

Ти що, дулний? Ми на челгове засідання не ходили, а ти хочеш на позачелгове? Палубий
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Парубийку-расстрелять. Он тупое быдло...
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Мудель картавый... Через пару недель на помойку...
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Я им бы только не работать. Ссылаться на закон железная отмазка)
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А пропихати Югіка в крісло генітального плокулола за забаганкою соєвого - це було законно? А тримати роками косату тварюку на посаді в.о. Мінстра охорони здоров'я - законно?
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значит голосовать 21 раз регламент дозволяе, а собрать раду нет???, от жеж мерзота....
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Логопеду пора валить из страны, после 21 числа он с санитарами поедет на дурку
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Правильно Парубій відповів законнику Зе, який сам заявляв, що не буде нічого порушувати. А тут від нього на рівному місці - ляп чи передвиборна провокація. ВР цього скликання офіційно закінчила свою роботу зовсім, назавжди. До того ж - вона розпущена Зе. Тепер, якщо вже так Зе по державному приперло, треба переписати звернення - про проведення позачергової сесії розпущеної ВР.
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О как пучит ЗеБеняток. Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 7197 Скоро слуги ЗеБенят будут в Раде разводить базар по понятиям Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 7197
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Как голосовать по 17 раз так это регламент позволяет.
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Причина которою озвучил пациент логопеда выдуманная отмазка на самом деле он не имеет возможности собрать эту ВР так как на него все "крутелыкы" положили известный орган... Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 5243 простите его он больной человек.
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Короче Парубий прицепился к формальности, президент просто попросил собраться а Парубию подавай официальное требование.
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Что значит "просто"? На базаре можете просто попросить.
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Жизненное кредо Парубия - срать до последнего.Сколько раз эта скотина нарушала регламент?
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я не ослышался - паЛубий что то блеет про "регламент"?????????????????
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Никогда не был за Парубия, но тут он Офис Зе ткнул мордой в стол.
Учите законы и подзаконные акты.
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Он просто прицепился к форме обращения президента, при этом тянул время сколько мог чтоб не успели оформить другую бумажку.
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То есть у кагтавого пагубия война и обнищание населения - случаи не неотложные. Главное - депутатикам отдохнуть на мальдивах и багамах. На нары их, а не на пленарные!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРегламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій
 
 
 
 
 
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