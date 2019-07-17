 Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій

Про це Парубій написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Як Голова Верховної Ради України неухильно дотримуюсь чинного законодавства. До чого закликаю усіх посадовців. Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради України. Однак скликання такого засідання не передбачено Законом, адже Регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період МІЖ пленарними засіданнями під час сесії Верховної РадиУкраїни.Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу Президента України позачергову сесію Верховної Ради України. Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону", - пояснив Парубій.