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 Зараз питання про обмін полонених українських моряків не стоїть, - Полозов

Координатор групи захисників українських моряків Микола Полозов прокоментував продовження Росією утримання під вартою українських моряків. За його словами, зараз про обмін моряків не йдеться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Полозов сказав у коментарі Громадському ТВ.

Водночас, є кілька варіантів, при яких моряків можна звільнити

"Обміни, як такі, взагалі не передбачено. Нікого, як у фільмі на мосту, міняти не будуть. Можливі взаємні звільнення за різних процесуальних підстав як з одного, так і з іншого боку. Є кілька процесуальних варіантів звільнення, які можна реалізувати в один день", - сказав адвокат.

"Список обміну це спрощене найменування переліку ув'язнених в обох країнах. Кожного звільнятимуть з кожного боку за індивідуальними схемами. Оскільки у всіх різні стадії, різні органи тощо", - додав він.

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Також Полозов додав, що потрібна тільки політична воля, технічних і юридичних перешкод немає. На думку адвоката, це питання не буде вирішене до парламентських виборів. Він зазначив, що Росія намагається залишити собі місце для політичного маневру.

"Щодо нинішнього суду, то влада РФ намагається залишити собі місце для політичного маневру і контролю ситуації, оскільки якщо остаточне політичне рішення не було би прийняте до 24 липня, моряків довелося б звільнити з-під варти у зв'язку із закінченням терміну. ​​А якщо не домовляться до цього часу? Лише тиждень залишається. Тому і продовжують, щоб тримати все під контролем", - сказав Полозов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138048
 
 
 Топ коментарі
 
Трибунал приказал освобить безусловно. В приказе трибунала нет речи об обмене. Запад слабак, если позволяет московии так вести себя. Представьте на минутку, если бы Украина не выполнила приказ Трибунала.
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типа как украина не выполнила решение веницианской коммисии?
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Хотела бы я видеть твоего сына или отца в мородоровском плену
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Бойко - это открытая рука Кремля, друг Порошенко. Долой всех этих грязных старых политиков! Да будет Шарий в Раде!
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Де чего уж там... А хочешь, Наполеона выберем? Как тебе идея? Токо ты, это...когда соберешься, прихвати с собой справочку от психиатра. Сейчас вопрос про обмен пленных украинских моряков не стоит, - Полозов - Цензор.НЕТ 1692
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Трибунал приказал освобить безусловно. В приказе трибунала нет речи об обмене. Запад слабак, если позволяет московии так вести себя. Представьте на минутку, если бы Украина не выполнила приказ Трибунала.
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типа как украина не выполнила решение веницианской коммисии?
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нет никакой войны с Крымом, они просто воруют на госзаказах
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Приказал? Прям вот приказал? А че не повелел? Мелко плаваешь
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так себе сравнение, украина, в отличие от РФ, робко просится под юбку ЕС и потому должна быть паинькой
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Скільки раз ерефія, а до неї СРСР просились в НАТО?
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когда вовремя бить по рукам, тогда гадостей поменьше делают...
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Не стоит ?
Так надо виагры попить .
Хотя , дорого ...
А у державы грошей нет .
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗараз питання про обмін полонених українських моряків не стоїть, - Полозов
 
 
 
 
 
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