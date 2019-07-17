 Поліція не покривала підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова, - Шевченко

Поліцейські зробили все, що могли зробити на той момент у рамках чинного Кримінального процесуального кодексу. Про це Цензор.НЕТ заявив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.
"Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє проводити тільки невідкладні слідчі дії поза процесуальним часом, тобто в нічну пору. До таких невідкладних слідчих дій, проведення яких можливе без визначення слідчого судді поза процесуальним часом, належать:
а) затримання підозрюваного, що в цьому випадку і було зроблено поза процесуальним часом, - у ніч із п'ятниці на суботу, фактично о 4:00 1 червня;
б) огляд місця події, що теж було зроблено поліцією вночі, тобто, не в процесуальний час, а потім продовжено вже в світлу пору доби після 6.00, оскільки в темряві могли чогось не помітити;
в) невідкладний обшук у приміщеннях, в яких могли бути докази у справі, зокрема те домоволодіння, біля якого була стрілянина, рано вранці в суботу. Але зброї там знайдено не було".
О 4:00 ранку, за словами Шевченка, слідча група поліції з'ясувала особи на той момент потенційних підозрюваних - поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.
"Це - весь обсяг слідчих дій, які поліція провела з моменту надходження інформації від лікаря, що в тілі дитини є якесь інородне тіло, швидше за все, що це кульове поранення, до проведення вранці вже наступного дня повторного огляду місця події. Тобто, співробітники поліції провели затримання, невідкладні обшуки і двічі огляд місця події - це невідкладні слідчі дії, і о 6 ранку були проведені невідкладні обшуки, але зброю не знайшли", - додав Шевченко.
За його словами, з моменту стрільби до затримання підозрюваних минуло досить багато часу. Тому на запитання, де зброя, з якої поцілили в хлопчика, мають відповісти слідчі ДБР, вважає Шевченко.
"Ми ж могли їх тільки затримати і тримати під вартою, що і було зроблено, і провести первинні слідчі дії, щоб докази не знищили ті ж погодні умови. Всі напрацьовані співробітниками Національної поліції вночі з 31 травня на 1 червня матеріали ми відразу ж передали в руки слідчим ДБР, як і самих підозрюваних, - сказав Шевченко. - Якщо ж ДБР все-таки знайде порушення в їхніх діях, поліцейські відповідатимуть перед законом".
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Донецкий бизнесмен Виталий Беляков является неофициальным куратором государственного энергетического сектора. Он тесно связан с олигархом Коломойским. Об этом говорится в материале "Экономической правды". Подчеркивается, что неделю назад под контроль Белякова попало госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывается. "На общегосударственном уровне это имя неизвестно, но зато его хорошо знают в Донецке. В конце 1990-х - начале 2000-х Беляков был бизнес-партнером по ЗАО "Донбасспромсервис" и ООО "Угольтранс" Эдуарда Бондаренко - сегодняшнего бизнес-партнера депутата Максима Ефимова, с которым они владеют "Донбассэнерго". Эту энергокомпанию тандем Ефимов-Бондаренко купил у окружающих Александра Януковича - старшего сына беглого президента Украины. С семейством Януковичей знаком и сам Беляков: с 2010 года вплоть до бегства семьи экс-президента в Россию он возглавлял ассоциацию "Донбасский рассчетно-финансовый центр" (ДРФЦ). Именно через эту структуру Александр Янукович контролировал группу углеобогатительных фабрик на Донбассе", - говорится в статье. "Из ДРФЦ Беляков уходил с конфликтом. В "ДНР" он невъездной. Последние несколько лет он жил в Крыму, потому что считал, что в Киеве на него заведут дела. Возвращение Белякова санкционировал Коломойский", - говорит источник из Минэнергоугля. Связаться с Беляковым ЭП не удалось. Его российский номер телефона, которым он пользовался в последние годы, оказался отключенным. Коломойский свою причастность к "назначению" Белякова "смотрящим" категорично опроверг. "Я Белякова никогда не видел. Такую фамилию впервые слышу", - заявил он ЭП. Прямых доказательств связи Белякова с Коломойским действительно нет. Но факты свидетельствуют о том, что выгоду от "отставки" Кропачева получает преимущественно группа "Приват". "Это хорошо видно на примере изменений условий работы последней государственной энергогенерирующей компании Украины ПАО "Центрэнерго", которую до последнего времени контролировала команда Кропачева. Так, 1 июля исполняющим обязанности главы правления "Центрэнерго" стал Владимир Потапенко. После смены менеджмента энергокомпания в рамках работы новой модели энергетического рынка, подразумевающей возможность прямых продаж электроэнергии, начала заключать договора с предприятиями группы "Приват", - пишет автор статьи. В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи. Кроме того, "Центрэнерго" разорвало отношения с угольной компанией ООО "Краснолиманское", Кропачева, и готовится к налаживанию новых поставок топлива. По словам источника ЭП, с июня Беляков начал принимать в своем киевском офисе на ул. Ирининской, 5/24 "генералов" государственных угольных объединений. Эти "собеседования" прошли не все. "Часть "генералов" после разговора с Беляковым сохранила свои должности. Например, главы "Лисичанскугля", "Торецкугля", шахт им. Сургая и "Южнодонбасской №3". Остальных "генералов" поменяли", - объясняет собеседник из одного из госпредприятий. Подчеркивается, что изменение угольного "смотрящего" впервые в истории Украины прошло без участия центральной власти. "Ни с Зеленским, ни с Офисом президента эти решения никто не согласовывал. Люди просто все решили без них", - уверяет собеседник "ЭП" из Минэнергоугля.
Але?!
Воды не было или баночек?
Или ухвалы судьи?