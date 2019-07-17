 Поліція не покривала підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова, - Шевченко

Поліцейські зробили все, що могли зробити на той момент у рамках чинного Кримінального процесуального кодексу. Про це Цензор.НЕТ заявив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє проводити тільки невідкладні слідчі дії поза процесуальним часом, тобто в нічну пору. До таких невідкладних слідчих дій, проведення яких можливе без визначення слідчого судді поза процесуальним часом, належать:

а) затримання підозрюваного, що в цьому випадку і було зроблено поза процесуальним часом, - у ніч із п'ятниці на суботу, фактично о 4:00 1 червня;

б) огляд місця події, що теж було зроблено поліцією вночі, тобто, не в процесуальний час, а потім продовжено вже в світлу пору доби після 6.00, оскільки в темряві могли чогось не помітити;

в) невідкладний обшук у приміщеннях, в яких могли бути докази у справі, зокрема те домоволодіння, біля якого була стрілянина, рано вранці в суботу. Але зброї там знайдено не було".

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О 4:00 ранку, за словами Шевченка, слідча група поліції з'ясувала особи на той момент потенційних підозрюваних - поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

"Це - весь обсяг слідчих дій, які поліція провела з моменту надходження інформації від лікаря, що в тілі дитини є якесь інородне тіло, швидше за все, що це кульове поранення, до проведення вранці вже наступного дня повторного огляду місця події. Тобто, співробітники поліції провели затримання, невідкладні обшуки і двічі огляд місця події - це невідкладні слідчі дії, і о 6 ранку були проведені невідкладні обшуки, але зброю не знайшли", - додав Шевченко.

За його словами, з моменту стрільби до затримання підозрюваних минуло досить багато часу. Тому на запитання, де зброя, з якої поцілили в хлопчика, мають відповісти слідчі ДБР, вважає Шевченко.

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"Ми ж могли їх тільки затримати і тримати під вартою, що і було зроблено, і провести первинні слідчі дії, щоб докази не знищили ті ж погодні умови. Всі напрацьовані співробітниками Національної поліції вночі з 31 травня на 1 червня матеріали ми відразу ж передали в руки слідчим ДБР, як і самих підозрюваних, - сказав Шевченко. - Якщо ж ДБР все-таки знайде порушення в їхніх діях, поліцейські відповідатимуть перед законом".

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.