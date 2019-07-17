 Деокупації Криму "по шматочку" бути не може, - Сенченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив лідер громадського руху і політичної партії "Сила права" Андрій Сенченко, коментуючи таку пропозицію колишнього постпреда президента в Криму Бориса Бабіна.

"Деокупації "по шматочку" бути не може. Це просто модифікація зрадницьких ідей про відновлення подачі води окупантам. І йдеться про два міста, в яких є заводи пана Фірташа. Тому цей фокус, про який говорить Бабін, - це на замовлення Фірташа", - зазначив він

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На думку Сенченка, поетапний запуск води в разі деокупації "неможливий категорично".

Говорячи про подачу Україною електрики в АРК, Сенченко зазначив, що блокада триває.

"Все заблоковано. Інша справа, що спершу влада не хотіла це робити. Ви пам'ятаєте контракт, за який так ніхто і не сів, - про постачання електроенергії у так званий Кримський федеральний округ. Тільки коли почали падати стовпи в 2016 році, влада припинила поставки електроенергії", - розповів політик.

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