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 Політика України
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Все про:Крим (7177) Сенченко (42) деокупація (324) Бабін (46)

 Деокупації Криму "по шматочку" бути не може, - Сенченко

Ідея про запуск води в північну частину Криму - на Армянськ і Красноперекопськ - в обмін на деокупацію цієї частини півострова невдала.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив лідер громадського руху і політичної партії "Сила права" Андрій Сенченко, коментуючи таку пропозицію колишнього постпреда президента в Криму Бориса Бабіна.

"Деокупації "по шматочку" бути не може. Це просто модифікація зрадницьких ідей про відновлення подачі води окупантам. І йдеться про два міста, в яких є заводи пана Фірташа. Тому цей фокус, про який говорить Бабін, - це на замовлення Фірташа", - зазначив він

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На думку Сенченка, поетапний запуск води в разі деокупації "неможливий категорично".

Говорячи про подачу Україною електрики в АРК, Сенченко зазначив, що блокада триває.

"Все заблоковано. Інша справа, що спершу влада не хотіла це робити. Ви пам'ятаєте контракт, за який так ніхто і не сів, - про постачання електроенергії у так званий Кримський федеральний округ. Тільки коли почали падати стовпи в 2016 році, влада припинила поставки електроенергії", - розповів політик.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Сенченком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138046
 
   
 Топ коментарі
 
Андрею Сенченко - РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!
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В зоне боевых действий российско-украинской войны закончил свои дни очередной российский террорист. Стало известно о ликвидации 36-летнего боевика Александра Лантратова из России.
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Воды в Крыму валом...целое чёрное море....пусть пьют! Пить пить не перепить……

«Вы что, хотите бандеровскую воду в канал?»
кам ни с неба и умереть в россии это ведь скрепно и по мордоровски почетно.
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В зоне боевых действий российско-украинской войны закончил свои дни очередной российский террорист. Стало известно о ликвидации 36-летнего боевика Александра Лантратова из России.
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а почему бы нет? патриоты к примеру зашли в джанкой или евпаторию зачистили отреформировали русню код корень. И все, дальше можно деокупировать.
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Воды в Крыму валом...целое чёрное море....пусть пьют! Пить пить не перепить……

«Вы что, хотите бандеровскую воду в канал?»
кам ни с неба и умереть в россии это ведь скрепно и по мордоровски почетно.
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Чому не вдала?
Розділяй і владарюй...

Veni vidi vici давно не актуально...

Але... На жаль...
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Водички захотели? В очередь, сукины дети! Сказано вам завтра, значит - завтра.
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Деоккупация и освобождение территорий всегда происходит постепенно и "по кусочку".
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Конечно не может - деоккупация только с москвой!
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о, так пэтька собирался воду давать крысянам. Однако патриот же, ему можно
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Есть большая разница между деоккупацией и перехода под контроль Украины. Прогресс в сознании на лицо!
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а зачем нам нужен Армянск, если память не изменяет, его полностью засрали и сами незнают что делать с той помойкой и опять правильное решение, отдать украинцам пусть разгребают как при хрущеве.
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