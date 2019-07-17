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 У зоні ООС нацгвардійці затримали двох громадян, причетних до НЗФ найманців РФ

У районі проведення операції Об'єднаних сил військовослужбовці Національної гвардії затримали двох громадян, причетних до незаконних збройних формувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У понеділок, 15 липня, під час перетину блокпоста була затримана жителька Луганська - громадянка С., яка під час перевірки документів виявилася причетного до незаконного збройного формування "Світ Луганщини".

Цього ж дня було виявлено та затримано пасажира рейсового автобуса "Маріуполь-Донецьк", жителя Іловайська - громадянина С., який у результаті перевірки в пошуковій базі Національної поліції виявився причетним до діяльності незаконних збройних формувань "ДНР".

Цих осіб передали в правоохоронні органи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138043
 
 
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краще читається знайшли два тіла, які належали... далі по тексту...
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Только прчем тут Никопольский Завод Ферросплавов?
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відпустять...якщо сєпарів відпускають то тих тим більше
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Рейсовый автобус Мариуполь- Донецк? С каких пор?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ зоні ООС нацгвардійці затримали двох громадян, причетних до НЗФ найманців РФ
 
 
 
 
 
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