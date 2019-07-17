 В Естонії роботодавців, які експлуатують українців, каратимуть великими штрафами

Мінімальний розмір штрафу, передбачений для фірм-порушників - 64 000 євро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на естонське видання "ERR" Зараз законодавчі поправки спрямовані на міжвідомче узгодження.

Згідно з чинним законодавством, зараз роботодавець повинен платити іноземному працівникові зарплату не менше середньої по країні - тобто як мінімум 1310 євро на місяць. Однак, за даними МВС, так роблять далеко не всі підприємці. Відбуваються й інші порушення, наприклад, пов'язані з реєстрацією працівників.

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Влада також обіцяє посилити контроль за підприємствами. У тому числі і на стадії розгляду клопотань про видачу іноземним працівникам дозволу на короткострокову роботу в Естонії. Якщо зараз чиновники витрачають на це 10 днів, то вже з 1 вересня, якщо поправки набудуть чинності, цей термін збільшать до 15 днів. Зміна необхідна, щоб чиновники могли більш ретельно вивчити клопотання.

Станом на 15 липня цього року право на короткострокову роботу в Естонії отримали 18 993 іноземця. Більшість дозволів (14 913) отримали громадяни України. Серед усіх іноземців, які отримали дозвіл на роботу, тільки 154 людини належать до фахівців вищої ланки, яким естонські роботодавці повинні платити не менше 2620 євро на місяць.