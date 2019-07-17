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 В Естонії роботодавців, які експлуатують українців, каратимуть великими штрафами

Міністерство внутрішніх справ Естонії розробило пакет законодавчих поправок, спрямованих на боротьбу з нечесними підприємствами, які експлуатують працівників із третіх країн, зокрема з України.

Мінімальний розмір штрафу, передбачений для фірм-порушників - 64 000 євро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на естонське видання "ERR" Зараз законодавчі поправки спрямовані на міжвідомче узгодження.

Згідно з чинним законодавством, зараз роботодавець повинен платити іноземному працівникові зарплату не менше середньої по країні - тобто як мінімум 1310 євро на місяць. Однак, за даними МВС, так роблять далеко не всі підприємці. Відбуваються й інші порушення, наприклад, пов'язані з реєстрацією працівників.

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Влада також обіцяє посилити контроль за підприємствами. У тому числі і на стадії розгляду клопотань про видачу іноземним працівникам дозволу на короткострокову роботу в Естонії. Якщо зараз чиновники витрачають на це 10 днів, то вже з 1 вересня, якщо поправки набудуть чинності, цей термін збільшать до 15 днів. Зміна необхідна, щоб чиновники могли більш ретельно вивчити клопотання.

Станом на 15 липня цього року право на короткострокову роботу в Естонії отримали 18 993 іноземця. Більшість дозволів (14 913) отримали громадяни України. Серед усіх іноземців, які отримали дозвіл на роботу, тільки 154 людини належать до фахівців вищої ланки, яким естонські роботодавці повинні платити не менше 2620 євро на місяць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138042
 
 
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Не переймайтеся - естонці фізично не можуть експлуатувати українців. Якщо українець почне швидко працювати - естонець просто не зможе сприйняти настільки блискавичний процес...
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Я бы ввел испытательный срок для новых получателей эстонского гражданства и повышенные налоги на "лиц без гражданства" с кацпаскими хвостами, из которых и состоит, я думаю, подобный БЫЗнес в Эстонии.
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так тож в естонії. а в Україні? подачки в виді 8-12 тисяч хіба це не експлуатація?
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Что интересно, украинцы ехали в Эстонию по собственной инициативе.
И за эксплуатацию получают гораздо бОльшие деньги, чем за свободный труд в Украине.
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Усі роботодатєлі - експлуататори, згідно Маркса, Енгельса та інш.
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Почему бы украинцам не вырваться из эстонской эксплуатации и не вернуться в Украину на вольные хлеба? В Эстонии работодателей, эксплуатирующих украинцев, будут наказывать при помощи больших штрафов - Цензор.НЕТ 5735
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Украинцы сами рады эксплуатироваться - люди такі))
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добросовестные - есть такое, хоть и православные, а в чём-то - протестанты, как эстонцы.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВ Естонії роботодавців, які експлуатують українців, каратимуть великими штрафами
 
 
 
 
 
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