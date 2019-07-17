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 Політика України
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Все про:Вінниця (175) корупція (2457) Гройсман (3519) Кістіон (43)

 Роботи вели комунальники, а гроші з бюджету отримувала приватна компанія, - журналісти про корупційну схему за участю віце-прем'єра Кістіона на батьківщині Гройсмана

Деякі роботи з реконструкції освітлення у Вінниці або будівництва каналізації на малій батьківщині прем'єра робилися комунальною компанією, фактично за рахунок міського бюджету, а паралельно бюджетні гроші за ці ж роботи ще й отримувала "своя" приватна компанія, яка виграла тендер.

Про це йдеться в статті-розслідуванні "Апострофа", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє видання, "схема Гройсмана-Кістіона" така: з державного і місцевого бюджетів виділялися кошти на ремонт, реконструкцію та будівництво об'єктів комунальної інфраструктури. Далі, за даними видання, місцева влада проводила тендери. За даними видання, на них подавалися кілька фіктивних фірм - і одна реальна, яка і ставала переможцем. Наприклад, стверджує видання, ТОВ "Мікс Лайт", керівництво якої було напряму пов'язане з Кістіоном. Після оголошення переможців тендеру на об'єктах починалися роботи. Підрядники отримували гроші з бюджету.

Разом з тим, за даними видання, особливістю схеми було те, що роботи виконувалися працівниками комунальних підприємств – на комунальній техніці за свою офіційну зарплату. А підрядник отримував кошти за те, чого не робив. Далі – кошти перекидалися черговій фірмі-прокладці. Вартість робіт та матеріалів завищувалась.

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У фірмі-прокладці наймалися фіктивні працівники, на них відкривалися рахунки в банку - нібито для отримання "зарплати", йдеться в статті-розслідуванні. Далі, за даними видання, картки передавалися бухгалтеру, а потім вже в кишені потрібних людей.

Як свідчать джерела видання, зустрічі керівництва ТОВ "Мікс Лайт" з віце-прем'єром Кістіоном часто відбувалися у вінницькому ресторані "Тифліс". Там, нібито, обговорювалися конкретні схеми і відповідальні за освоєння бюджетних коштів. За даними видання, про зміст цих зустрічей добре відомо правоохоронним органам, які кілька місяців поспіль фіксували конкретні факти, які вже потягнули на кілька кримінальних справ.

На зустрічах бували і місцеві керівники, на яких "схеми Гройсмана-Кістіона" замикалася знизу.Найчастіше це - директор комунального підприємства "Міськсвітло" Вадим Кондрацький, формальний керівник компанії підрядника ТОВ "Мікс Лайт" Віталій Загика і бухгалтер цієї ж ТОВ Валентина Ладанюк. Звдання "місцевих" було організувати тендери так, аби їх вигравали тільки свої, зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна щодоби збільшує імпорт електроенергії, що працює на зниження ціни на ринку, – Кістіон

Ще один зв'язок з віце-прем'єром Кістіоном, за даними видання, - його син Дмитро Володимирович Кістіон був власником ТОВ "Мікс Лайт" до 2 серпня 2018 року. А зараз він заступник директора КП "Вінницяоблводоканал", яке було надійним партнером і підрядником ТОВ "Мікс Лайт".

Видання зазначає, що СБУ відкрила кримінальне провадження №42018000000001896 від 2 серпня 2018 р. за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 191, ч.2 ст. 205, ч 2, ст 364, ч. 2 ст 366, ч 2 ст 368-3 КК України.

За даними розслідування, окремі члени Кабінету міністрів і посадові особи комунальних підприємств Вінницької міськради "Міськсвітло", "Вінницяоблводоканал" шляхом зловживання службовим становищем в змові з посадовими особами ряду підприємств привласнили кошти державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах.

В СБУ у відповідь на запит Кorrespondent.net, підтвердили, що слідчі Служби безпеки в цей момент дійсно проводять досудове розслідування у справі про можливе присвоєння грошей з державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах "службовцями особами органів влади і низки комунальних підприємств Вінницької міської ради шляхом зловживання службовим становищем".

При цьому в СБУ не підтвердили, але і не спростували причетність до справи одного з віцепрем'єр-міністрів.

5 липня СБУ спочатку опублікувала на своєму сайті інформацію про викриття віцепрем'єр-міністра, нібито причетного до розкрадання бюджетних грошей, а через кілька годин без пояснень чи спростувань видалила новина.

Роботи вели комунальники, а гроші з бюджету отримувала приватна компанія, - журналісти про корупційну схему за участю віце-премєра Кістіона на батьківщині Гройсмана 01

Скрин повідомлення СБУ за 5 липня, яке зникло

Прізвище чиновника не вказувалася.

Сам Кістіон назвав цю інформацію за звинуваченням політичним замовленням і провокацією, до якої причетні кадри СБУ, призначені Петром Порошенком. І додав, що ніяких проваджень щодо нього не проводилося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138041
 
 
 Топ коментарі
 
То є "Українська стратерія гройсмана"
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Время сажать Гройсмана. Ілі опять ніт? Работы вели коммунальщики, а деньги из бюджета получала частная компания, - журналисты о коррупционной схеме с участием вице-премьера Кистиона на родине Гройсмана - Цензор.НЕТ 5611
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Заметили.....
Пока корреспонденты не выложили расследование в прессу - СБУ несколько лет "вело расследование".... Наверно им каждый год заносили за продление индульгенции!
Свинорылых ничего не напоминает?
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Потом все удивляются, что у нас нет дорог. Конечно за беплатно никто их не будет ремонтировать.

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брехливіе журналюги - ни чем не лучше т.н. рос сми
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немеряно. писали, напрмер, что порошенко воровал на поставках і виробництві воєнної продукції.
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У вас есть решение суда опровергающее это?
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Зеб, у тебя есть решение суда, подтверждающее воровство Порошенко?
Не в портновских судах Порошенко отсудил у BBC за клевету...
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а сейчас что не пишут ? Или предъявили 100 % доказательства что он белый и пушистый ?
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В ТАКОМ СЛУЧАЕ, ПОЧЕМУ ПЕТЬКА ДОСИ НЕ ПОДАЛ ИСК В СУД О КЛЕВЕТЕ, ЗАЩИТЕ РЕПУТАЦИИ?
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такая крутая схема - уровень Голови КМУ . не пишите и не обсуждайте бред
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Вы слишком высокого мнения о банальном ворюге. Или думаете что гросе религия не позволяет по простым схемам воровать?
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Время сажать Гройсмана. Ілі опять ніт? Работы вели коммунальщики, а деньги из бюджета получала частная компания, - журналисты о коррупционной схеме с участием вице-премьера Кистиона на родине Гройсмана - Цензор.НЕТ 5611
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смотри чтоб тебя не восадили
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Борисыч не переживай ,квартира то тещина ,ты же иждивенец ,что с тебя взять? Работы вели коммунальщики, а деньги из бюджета получала частная компания, - журналисты о коррупционной схеме с участием вице-премьера Кистиона на родине Гройсмана - Цензор.НЕТ 1284
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думаю не один Кистион ушлый в плеяде чоколадных реформаторов,там клейма на каждом ставить некуда
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ну ну, зам ворует,начальник не видит,сказка
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"Работы вели коммунальщики, а деньги из бюджета получала частная компания, - журналисты о коррупционной схеме с участием вице-премьера Кистиона на родине Гройсмана" - во всяком случае, Грося не такой мародёр, как Рошен, и если что то было, то по мелочам, или дочке на обучение в Лондоне, и потом, я уверен. что Грося, когда брал, то краснел, а это уже смягчающее обстоятельство.
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"на родине Гройсмана..."

Украинские СМИ и всякие #борцызанародноесчастье и производят зераду уровня the билов...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРоботи вели комунальники, а гроші з бюджету отримувала приватна компанія, - журналісти про корупційну схему за участю віце-прем'єра Кістіона на батьківщині Гройсмана
 
 
 
 
 
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