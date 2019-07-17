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 Політика України, Суспільство
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Все про:агресія (886) війна (1631) позов (242) Росія (18910) Сенченко (42)

 Кількість позовів проти РФ наближається до 300 тис. Понад тисяча позитивних судових рішень вже є, - Сенченко

На даний момент проти Росії вже подано близько 300 тисяч позовів. Серед позивачів - сім'ї загиблих військових і цивільних, поранені і покалічені військові і цивільні, громадяни, які втратили майно на окупованих територіях або в зоні бойових дій, вимушені переселенці, колишні військовополонені.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив лідер громадського руху і політичної партії "Сила права" Андрій Сенченко.

"Ми всім цим людям безкоштовно допомагаємо судитися проти Російської Федерації. Нам вдалося розгорнути мережу по всій країні, в кожному обласному центрі є маленький юридичний офіс. Там в основному працюють молоді юристи, яких ми беремо за конкурсом. Їхнє завдання - допомогти зібрати всі первинні документи для звернення до суду. Усі позови і заяви до суду готує наша центральна команда", - розповів він.

За словами Сенченка, на даний момент виграно вже понад тисячу справ.

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"Ми вперше зайшли в суд у травні 2015 року, наприкінці серпня отримали перше рішення. Це досить непростий процес, особливо був спочатку дуже складним. Виграли понад тисячу справ. Зараз у нас відбувся стрибок у кількості позовів, і сьогодні кількість заявників наближається до 300 тисяч. За рахунок того, що ми розширили категорії і тепер ведемо справи звичайних українських громадян, які подають позови за заподіяння Росією моральних страждань від втрати Криму і Донбасу", - повідомив політик.

Сенченко також уточнив, що "кожен український громадянин, який є патріотом своєї країни і якому завдано моральної шкоди російською агресією, також має право на отримання компенсації збитків у розмірі 100 тисяч гривень".

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Сенченком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138039
 
   
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300 тысяч это уже spamming ...
А нельзя было быть таким координатором процесса исков , чтобы объединять большинство подобных исков в один ?!
Потому что 300 тысяч это как минимум на ближайшие 50 лет работа . Доживёт ли подавляющее большинство истецов до того времени ?!
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За антисемитизм тебя нужно деактивировать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

5.3. Разжигание межнациональной розни.
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Глупая, где ты тут увидела "враждебное, ненавистническое отношение к евреям" ????
"я рускоязычный еврей проживающий на Украине"-Зеленский
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Спитай у піськова про легітимність та об'єктивність усіх позовів проти рф.
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4 года, рассмотрели 1 000 исков.
300 000 исков - ??
И шел 3019 год ...
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Дякуємо Сенченко за допомогу людям, які потерпіли від кацапів і їх поліцаїв.
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"Выиграли более тысячи дел" - в каком суде? И что прикажут "выигравшим" делать с судебным решением дальше?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКількість позовів проти РФ наближається до 300 тис. Понад тисяча позитивних судових рішень вже є, - Сенченко
 
 
 
 
 
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