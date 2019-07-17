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Все про:Держприкордонслужба (2163) контрабанда (953)

 Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині

Співробітникам Держприкордонслужби довелося за допомогою зброї зупиняти громадян України, які намагалися нелегально переправити річкою цигарки до Польщі.

Контрабандисти намагалися переправити до Польщі близько 5000 пачок сигарет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Держприкордонслужби в Facebook.

Прикордонники виявили порушників біля села Висоцьк на Волині. Вони на гумовому човні перевозили цигарки через Західний Буг.

"Побачивши правоохоронців, двоє контрабандистів вдалися до втечі, а один із них почав чинити фізичний вплив щодо прикордонника. Правоохоронці застосували пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями. Порушник дістав травми, після чого відмовився від своїх протиправних намірів", - сказано в повідомленні.

Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині 01

Сигарети, які намагалися переправити контрабандисти. Фото Держприкордонслужби.

Прикордонники надали йому першу медичну допомогу і доставили в центральну районну лікарню.

Двох затриманих за спробу порушення державного кордону притягнуто до адміністративної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138032
 
 
 Топ коментарі
 
одного?
- куме! ви чули, москали в космос полетіли?
- шо, всі?
- ні, один.
- то чого кричиш на всі карпати?
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Ну и что сигареты в Польшу,теперь в человека стрелять нужно,отправить мразей на восток,пусть по хуйлятам попробуют пострелять.
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После прочтения твоего ника, отпадает всякая охота читать сам коммент. Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині - Цензор.НЕТ 7350
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Информация об отсутствии у пограничников настоящего оружия является гос.тайной
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одного?
- куме! ви чули, москали в космос полетіли?
- шо, всі?
- ні, один.
- то чого кричиш на всі карпати?
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Теперь, кроме Мин.здрава еще и Погранслужба Украины подтвердила на практике о вреде курения для здоровья!
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Ну и что сигареты в Польшу,теперь в человека стрелять нужно,отправить мразей на восток,пусть по ******** попробуют пострелять.
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Да, нужно стрелять. а в случае сопротивления на поражение. Не могу понять, что тут какого? И какая разница, что сигареты. сегодня сигареты, завтра наркотики. Это противозаконно.
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Конечно ты не можешь понять,тебе россияшкинкому *********** не дано понимание того,что происходит на Польско-Украинской границе,которой быть не должно.
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Снова ПЕПа виноват?
Небось лично курировал хлопца по рации...))))))
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не знаю, але схоже на виправлення його дефективної діяльності
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кажуть він зараз у європах то, може з тієї сторони чекав.
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У пограничников на контрабанду сигарет монополия. Конкурентов не любят. Могут и пристрелить. 😉
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что у вас в башке, ЗЕбилы тупые! сегодня промышленность и н/х это 20% от УССР. все, кроме чиновников, каждый день думают как заработать, включая олигархов, может они думают даже больше других. чувак нашел нору, пихает левак в Европу, зарабатывает сам, кормит семью, $ идут в страну. теперь он станет на учет в фонде занятости, и ему будут платить пособие! КЛАСС
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После прочтения твоего ника, отпадает всякая охота читать сам коммент. Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині - Цензор.НЕТ 7350
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"А теперь можно оправиться и покурить" (с) Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині - Цензор.НЕТ 2099
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Так. Дайте вспомню... А. Точно! "А шо! Свинарчукам можно, а зубожилому низзя?!!!!"
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