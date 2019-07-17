 Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині

Контрабандисти намагалися переправити до Польщі близько 5000 пачок сигарет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Держприкордонслужби в Facebook.
Прикордонники виявили порушників біля села Висоцьк на Волині. Вони на гумовому човні перевозили цигарки через Західний Буг.
"Побачивши правоохоронців, двоє контрабандистів вдалися до втечі, а один із них почав чинити фізичний вплив щодо прикордонника. Правоохоронці застосували пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями. Порушник дістав травми, після чого відмовився від своїх протиправних намірів", - сказано в повідомленні.
Сигарети, які намагалися переправити контрабандисти. Фото Держприкордонслужби.
Прикордонники надали йому першу медичну допомогу і доставили в центральну районну лікарню.
Двох затриманих за спробу порушення державного кордону притягнуто до адміністративної відповідальності.
- куме! ви чули, москали в космос полетіли?
- шо, всі?
- ні, один.
- то чого кричиш на всі карпати?
Небось лично курировал хлопца по рации...))))))