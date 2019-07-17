 Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
В. о. начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко повідомив, що для завершення ремонту цього автошляху треба ще 1,5 млрд грн. Крім того, є потреба в ремонті дороги Н24.
"Чи можемо ми побудувати ці дороги до кінця наступного року? Ми розмовляли вчора з Федеральним канцлером Німеччини пані Меркель, і є 150 млн євро кредитних коштів", - розповів Президент.
Водночас ішлося про проблеми зі зловживаннями під час проведення тендерів. Керівник апарату Антимонопольного комітету України Юрій Литвин повідомив: "Ми фіксуємо системні зловживання з боку як замовників, так і учасників тендерних процедур. Наразі у нас на розгляді перебуває 1100 процедур по Україні на загальну суму 86 млрд грн, які мають ознаки зловживань. Кожна третя процедура має ознаки зловживань.
Щодо Миколаєва - це близько 20 справ, які мають ознаки зловживань, зокрема й щодо цієї ділянки дороги, де брали участь "Росдорстрой" та "Альтком". Ці дві компанії ходять парами на всі тендери".
За його словами, умови тендерів прописують так, щоб вигравав "потрібний" підрядник. Крім того, в області було спалено білоруське підприємство, яке також планувало брати участь у тендері. Правоохоронці підозрюють конкурентів. Нині проводиться розслідування.
Зеленський доручив вилучити недобросовісних підрядників і впорядкувати умови тендерів.
"Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг - у якому стані, де в нас є державні гроші, де потрібно залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", - сказав Президент.
Зебыдло не доросло до европейской демократической системы управления государством, оно ментально еще находится в 19 веке
деньги-то как раз остались целы.
тут дело в том, что один ара из полтавы целенаправленно срывает тендера
не знаю как так набралось.
проблема с этой дорогой одна - хитрый армянин заваливал судовыми исками фирмы выигравшие тендер. не только по Николаевской области. по всей Украине. его не так давно наконец то закрыли
проблемный участок 40 км. отремонтировано капитально 10. еще 5 в стадии готовности 75 %. 25 км пока не отремонтировано. ремонт идет с весны.
что **** тебе непонятно в этом предложении?
Круглосуточный поток зерновозов в порты превратит любую асфальтобетонную дорогу за полгода в состояние как после бомбежки
А Зе-нарик расскажет все что угодно перед выборами
строить всем народом надо, и контролировать тоже.
Или это - промежуточные звенья, которые нужно "расширять и укрупнять"?
.
Но:
1. откуда такое рвение?
Видимо у них рыло в пуху.
2. каково качество такого быстростроя?
Быстро только кошки родятся.
Привезли, посмотрел, сделал умную морду лица, попозировал, поручил. И всё. И это ВСЁ за счёт налогоплатильщиков.
А ему говорили - трудно, сложно, ответственно.