EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  5702  83
Все про:дороги (754) Зеленський (2106) Миколаївська область (390)

 Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині. ФОТО

Під час робочої поїздки в Миколаївську область Президент України Володимир Зеленський оглянув ділянку дороги М14 Миколаїв - Кропивницький.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині 01

В. о. начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко повідомив, що для завершення ремонту цього автошляху треба ще 1,5 млрд грн. Крім того, є потреба в ремонті дороги Н24.

"Чи можемо ми побудувати ці дороги до кінця наступного року? Ми розмовляли вчора з Федеральним канцлером Німеччини пані Меркель, і є 150 млн євро кредитних коштів", - розповів Президент.

Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все, порішали", - Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися. ВIДЕО

Водночас ішлося про проблеми зі зловживаннями під час проведення тендерів. Керівник апарату Антимонопольного комітету України Юрій Литвин повідомив: "Ми фіксуємо системні зловживання з боку як замовників, так і учасників тендерних процедур. Наразі у нас на розгляді перебуває 1100 процедур по Україні на загальну суму 86 млрд грн, які мають ознаки зловживань. Кожна третя процедура має ознаки зловживань.

Щодо Миколаєва - це близько 20 справ, які мають ознаки зловживань, зокрема й щодо цієї ділянки дороги, де брали участь "Росдорстрой" та "Альтком". Ці дві компанії ходять парами на всі тендери".

Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині 03

За його словами, умови тендерів прописують так, щоб вигравав "потрібний" підрядник. Крім того, в області було спалено білоруське підприємство, яке також планувало брати участь у тендері. Правоохоронці підозрюють конкурентів. Нині проводиться розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив програму розвитку доріг місцевого значення до 2024 року

Зеленський доручив вилучити недобросовісних підрядників і впорядкувати умови тендерів.

"Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг - у якому стані, де в нас є державні гроші, де потрібно залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", - сказав Президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138030
 
 
 Топ коментарі
 
и это чмо кого-то критиковало за любовь к перерезанию ленточек. кстати, дороги - это сфера ответственности президента или премьера? Зеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине - Цензор.НЕТ 8661
 показати весь коментар
 
Если дорога имеет стратегическое назначение, например Харьков Донецк, то и верховный главнокомандующий имеет отношение. В данном случае очередное представление клоуна для быдла.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ага. "Дороги, стройсь!!! Ать-два". ПреЗЕдент - идиот.
 показати весь коментар
 
 
Головне - ПОРУЧІЛ!!! І спокійно поїхав до Києва. І до дупи, чи є фінансування, сискладено кошторис. А якщо немає грошей, то дорожні служби мають працювати за фото , чи автограф Зєлєнского? Тепер я знаю,чому у нас проблема з дорогами. Зєлєнскій не був президентом. Дивно,як пуцин до такого на кацапії не додумався.
 показати весь коментар
 
 
и это чмо кого-то критиковало за любовь к перерезанию ленточек. кстати, дороги - это сфера ответственности президента или премьера?
 показати весь коментар
 
 
якщо регіональні-то місцевої адміністрації та укравтодору
 показати весь коментар
 
 
Если дорога имеет стратегическое назначение, например Харьков Донецк, то и верховный главнокомандующий имеет отношение. В данном случае очередное представление клоуна для быдла.
 показати весь коментар
 
 
Премьера, но для зе-быдла - царь отвечает за все
Зебыдло не доросло до европейской демократической системы управления государством, оно ментально еще находится в 19 веке
 показати весь коментар
 
 
оно ментально находится в козломордии, делает "продукт" для козломордии и питается схожим "продуктом"
 показати весь коментар
 
 
Где порохобот ленточку увидел? Это была стрелка, через 3 дня на выход.
 показати весь коментар
 
 
Я так поняла, что ты саму статью читать не пробовал? Любитель ленточек, мля...
 показати весь коментар
 
 
Ну так написано: "Следующего года", номер года никто не обещал писать...
 показати весь коментар
 
 
С учётом того, что в стоимости литра бензина 40% составляют налоги, то я, как водитель, плачу дох...я налогов. Это сугубо вопроса о ремонте дорог.
 показати весь коментар
 
 
Как дед мороз мотается по стране с мешком подарков..
 показати весь коментар
 
 
еврейский детмороз подарки опосля посещения уносит с собой....
 показати весь коментар
 
 
Это вы про Гройсмана, Вальцмана, Бляхера и т.д. Да вы правы шо-то много их у нас скопилось))))))))))
 показати весь коментар
 
Да и про Зеленского Пальчевского Гондона
 показати весь коментар
 
 
Конечно не плохо было бы от них избавится, как в своё время это сделал фараон и выгнал их из Египта. Я как то интересовался этой темой жиды,евреи. Так мне объяснили что жиды это барыги а евреи это интелигенция. А вы как думаете кто у нас работает?
 показати весь коментар
 
Дешевые клоуны. Это так нароссии происходит - в смысле клоунада такая же. Это работа президента? Президент должен вызвать генпрокурора, главу ГБР, главу СБу и поставить четкую задачу - разобраться кто спиз..л деньги, на которые должгна ремонтироваться дорога. Через три месяца вызвать повторно - данные лица должны доложить результат. Если результата нет - нах. таких лиц, и назначить новых.
 показати весь коментар
 
 
та тут проблема не в том, что деньги украли.

деньги-то как раз остались целы.

тут дело в том, что один ара из полтавы целенаправленно срывает тендера
 показати весь коментар
 
 
Хоть кто-то из пЕтЕкантропов попробовал вникнуть в тему, все остальные просто льют дерьмо, ассенизаторы...
 показати весь коментар
 
 
.....і дав грошей! я так не можу...у мене грошей немає
 показати весь коментар
 
Зеля, там всё в порядке, не пудри нам мозги. гройсман и омелян там уже давно хайвэйев настроили. ну может маленький кусочек дороги оставили для гиперлупа.
 показати весь коментар
 
 
чому всі кажуть що миколаїв бандитский город? - це питання ПУ голови ода....
 показати весь коментар
 
Хай "браслєтік" надіне, може це допоможе відремонтувати дороги.
 показати весь коментар
 
 
дебил. ремонт дороги идет полным ходом с весны. что ты там "поручил"?
 показати весь коментар
 
 
ага, на фото свеженькая дорога, дыбил
 показати весь коментар
 
 
дятел. протяженность проблемного участка Воссиятское-Мсатрый Еланец порядка 40 км. отремонтировано с весны капитально 10 км. еще 5 в стадии готовности 75 %
 показати весь коментар
 
Мсатрый=Старый

не знаю как так набралось.

проблема с этой дорогой одна - хитрый армянин заваливал судовыми исками фирмы выигравшие тендер. не только по Николаевской области. по всей Украине. его не так давно наконец то закрыли
 показати весь коментар
 
 
ты тупой? на фото неотремонтированный пока участок. Но ремонт идет с весны и отдельно поручать нет никакой необходимости. без зеленых соплей справляются
 показати весь коментар
 
 
На фото отремантированый участок? Ты тупой
 показати весь коментар
 
 
бл какие же вы дебилы. я просто в шоке. как вы не срете под себя - не понимаю.

проблемный участок 40 км. отремонтировано капитально 10. еще 5 в стадии готовности 75 %. 25 км пока не отремонтировано. ремонт идет с весны.

что **** тебе непонятно в этом предложении?
 показати весь коментар
 
 
Это уже отремонтированный участок? Дыбил ты усравшийся.
 показати весь коментар
 
А де в цей час був Грося - головний будівельник супер шляхів України?
 показати весь коментар
 
 
грося в это время, в отличие от этой зеленой сопли, знает, чем он должен заниматься
 показати весь коментар
 
 
В Николаевской области нет смыла ремонтировать дороги, там нужно строить новые и бетонные
Круглосуточный поток зерновозов в порты превратит любую асфальтобетонную дорогу за полгода в состояние как после бомбежки
А Зе-нарик расскажет все что угодно перед выборами
 показати весь коментар
 
 
а кто єто там большегрузі с зерном гоняет по дорогам миколаевщинві???....аааааа Порошенко и Парубий...!!1
 показати весь коментар
 
- найдите решение)))) - вот так нам и бледнолицие по началу рассказывали )))))
 показати весь коментар
 
 
Це дуже добре що знайшовся хтось, що тепер віповідає за все. Тепер всі питання по зп, пенсіям, тарифам, дорогам та іншим ніштякам звертайтесь через смартфон до Узеленського. Тепер усім все буде!
 показати весь коментар
 
Х-й им будет, но им все равно. Им главное, чтоб клоун в телевизоре кривлялся. Они это ценят. Зеля на стол насрет в прямом эфире - им будет норм. А когда внезапно не станет ни пенсий, ни заплат, виноват будет кто? Порошенко. Клоун в телевизоре им объяснит.
 показати весь коментар
 
 
Совдепия с этими "поручил", "позвонил", "распорядился", "попросил" и т.п. должна работать рыночная экономика. И тендеры - это не инструмент рыночной экономики, а русское изобретение для распила бюджетных денег.
 показати весь коментар
 
 
а какую альтернативу тендерам ты предлагаешь ?
 показати весь коментар
 
Рыночная экономика это не там где нагрузил зерновоз аж оси лопаются и прицеп выворачивает на подъеме а там где написано нагрузка на ось не более 20т и это выдерживается тогда и дороги не нужно ремонтировать каждый год
 показати весь коментар
 
Всього-навсього зробити так, щоб зерновозам було невигідно їздити перевантаженими. І що для цього треба: заставити людей поважати закони чи з мух ці перевантажені фури гасити??? пісял трьох-чотирьох загашених я думаю, решта замислиться на цим питанням
 показати весь коментар
 
 
Редактора дебилы. Трасса М14 в другой стороне и идет практически перпендикулярно трассе Н14 на которую выезжал покрасоваться перед выборами **********.
 показати весь коментар
 
А этот ПреЗедент случайно не сказал кто оплачивать будет этот банкет - приказать отремонтировать дороги может и Галустян в костюме панды - где деньги взять скажи на этот ремонт сам заплатиш?
 показати весь коментар
 
 
Ви таке питаєте! Зачем думать-трясти надо!
 показати весь коментар
 
Оно только буквы выучило, а сложить в слова не получается...)
 показати весь коментар
 
Это ремонтная бригада получает рукавицы и лопаты?
Или это - промежуточные звенья, которые нужно "расширять и укрупнять"? Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 6110

Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 6105
 показати весь коментар
 
Фото дороги , спустя пару часов , как Зеленский уехал . Оцэ так перзыдент , и я понимаю . Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 2598 .
Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 6529.
 показати весь коментар
 
 
Нормально конечно...
Но:
1. откуда такое рвение?
Видимо у них рыло в пуху.
2. каково качество такого быстростроя?
Быстро только кошки родятся.
 показати весь коментар
 
На то и весь расчет, шоумены такие шоумены...
 показати весь коментар
 
 
рядовому воділі, просто начхать, чия це парафія і хто її зробить ( дороги) головне, щоб зробили і бажано без відкатів, як при папірєдніках
 показати весь коментар
 
Порошенко Офшорович мотался по стране только для того чтобы открывать дорожные знаки и амбулатории без оборудования в селах. Этот же ездит и дает люлей бандитам которые грабили при Януковиче потом при Порошенко. Чувствуете разницу?
 показати весь коментар
 
 
ага. должен по заграницам Украину рекламировать и антихуйловскую коалицию поддерживать, а оно дороги инспектирует и яйца в море полощет. конечно чувствуем. на Украину уже все международные партнёры с таким приЗЕдентом хер поклали.
 показати весь коментар
 
зеля, у меня трава в садочку не кошена. поручи, плиз..)))))
 показати весь коментар
 
 
криворукость пэидиотов известный факт
 показати весь коментар
 
А какой грузопоток идёт по трассе Николаев- Одесса. Особенно летом, когда идёт уборка урожая- машинам не проехать из-за грузовиков с зерном и сколько из-за этого смертей на трассе, когда водители пытаются пойти на обгон колону медленно ползущих тоннажников. Давно пора строить черырёхполосные дороги- две в одну и две в противоположную.
 показати весь коментар
 
 
Система Порошенка Прозоро работает ,дороги ремонтируют по мере финансирования -приехал раздавать указания а сам хочет систему прозору просто уничтожить, потому что дружки олигархи не могут выиграть тендер по чесному у иностранных компаний таких например как Onur
 показати весь коментар
 
 
Легко и приятно руководить Украиной.
Привезли, посмотрел, сделал умную морду лица, попозировал, поручил. И всё. И это ВСЁ за счёт налогоплатильщиков. Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 84
А ему говорили - трудно, сложно, ответственно. Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 1412
 показати весь коментар
 
 
Тварына-порошенко довел страну и дороги.
 показати весь коментар
 
Ты готов приступить к восстановлению страны? Или только свистеть умеешь? Вас 73% должно хватить, чтобы возродить разграбленную страну и дороги.
 показати весь коментар
 
Эти дороги были в планах на этот год. Но случилась Зепобеда и Зедружки заблокировали тендеры своими исками.
 показати весь коментар
 
 
Дівчатка каблуки зламають по цим десятиляттями не зробленими дорогами. А влада Миколаєва почуває себе добре, їздить за кордон у відпустку, має маєтки, добрі авто і одні і тіж при владі тільки змінюють назву партій, то "партія регіонів", а зараз "за життя". Тільки їх тут народ вибирає, а потім жаліється, що нічого не робиться. Так буде і на цей раз. Мої слова перевірите після виборів.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору