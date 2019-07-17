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 Політика України
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Все про:ВР (5182) Зеленський (2106) зґвалтування (80) Сироїд (161)

 Сироїд про вимогу Зеленського скликати позачергове засідання ВР: "Задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану особи"

Віцеспікер парламенту Оксана Сироїд прокоментувала ініціативу президента Володимира Зеленського щодо проведення завтра позачергового засідання Верховної Ради.

Про це Сироїд написала на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вимога Президента про скликання позачергово засідання після розпуску парламенту - це "задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану особи". (Стаття 153 КК)", - вважає Сироїд.

Сироїд про вимогу Зеленського скликати позачергове засідання ВР: Задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану особи 01

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський направив голові Верховної Ради Андрію Парубію лист з проханням провести в четвер, 18 липня, позачергове засідання Верховної Ради.

За словами заступника керівника Офісу Президента України Руслана Рябошапки, президент хоче, щоб депутати схвалили його законопроєкти про Вищий антикорупційний суд, повернення відповідальності за незаконне збагачення та відтермінування для власників євроблях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на позачергове засідання ВР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138025
 
   
 Топ коментарі
 
читаю зебилов и убеждаюсь в который раз - у каждого зебилописателя уровень IQ уходит в глубокий минус.
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не незабил. Це патріот України - Порубій. Він вас, москалей та вату, класно палив. МОЛОДЕЦ і уклін йому.
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Распустил, а теперь созывает.... Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 744
Ну да....Сыроид права насчет извращенца...
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не, ну если уже и сыроид так на зебзика плюет то я не знаю....
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Ну, и о сексуальных играх земноводных прахоботов...
🤣🤣
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петя похоже решил утопить зелю количеством произведенного им дерьма.

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Щось я не чув, щоб "депутати" від зп відмовились!
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за три дня до выборов в ВР очередной громкий пук от зеленского так же как и тарифы.окончание войны зарплаты учителям в 4000$ Голосую за ЕС, с этими придурками из квартала будущего нет
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Да помогите вы сняться этому клоуну сняться, снизить дозняк, прокапайте там, если абстяга начнется, видно же что он как вмажет коксу из свежей партии, примарафетит десяток понюшек, так и начинает сыпать сверхценными идеями, торчок зебильный. Не дай Бог оно на герыч перейдет, ото приходы пойдут- эти (олимпиада, соберите мне Раду) цветочками покажутся...

Его бы в наркологию на реабилитацию, а оно государством управляет...
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Цікаво, И ЭКСТРАВАГАНТНО ЭТА ТЁТКА ПРОВОЦИРУЕТ НА ТО, ЧТО БЫ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ КРИЧАТЬ: - МЕНЯ ПРЕСЛЕДУЮТ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ. 😂😅😂
ДАЖЕ НЕ МАЛЕЙШЕ НЕЗАДУМЫВАЯСЬ ЧТО ЕЁ ПОСАДЯТ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ. 😂😅😂
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слышь примороженный с капсом - а зебобики собираются преследовать за высказывания?
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да хватит уже мантры свои про пасадят капсом писать,что зелеботам положено выделяться?а на столь наср*ть слабо?
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В момент опасности парламент притворился мёртвым...
Зеля оказался некрофилом.....
Беременность прошла успешно....
Закон родился мёртвым....
Назвали - реформой...
Отпраздновали день рождения...
Похоронили на следующий день ...
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"я вам ничего не обещал" "мы предлагали" "мы так думаем" и с этой овцы и шерсти клок не получишь
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СЫРОИД, только после розпуска парламента не забыла получить зарплату за июнь - июль, а на работу начхать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСироїд про вимогу Зеленського скликати позачергове засідання ВР: "Задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану особи"
 
 
 
 
 
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