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 Політика України
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Все про:ВР (5182) Зеленський (2106) позачергове засідання (6)

 Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на позачергове засідання ВР

Президент Володимир Зеленський сумнівається в тому, що 18 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яке він сам скликав у терміновому порядку.

Про це він сказав у Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Я не впевнений, що вони (депутати) прийдуть (завтра)", - сказав він.

Інших деталей він не повідомив.

Нагадаємо, Зеленський попросив главу парламенту Андрія Парубія скликати в терміновому порядку засідання ВР для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також ухвалення внесеного ним законопроєкту про відстрочку після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про Антикорупційний суд, незаконне збагачення та євробляхи, - Рябошапка про причини скликання позачергового засідання Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138023
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, во-первых ты их распустил и они тебе уже ничего не должны; и во-вторых, думаю они понимают, что акурат под выборы созывать раду для принятия законов, это ничто иное как пиар перед все теме же выборами... ну зедибилы схавают, так что главный клоун останется в выигрыши в любом случае...
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Правильно сомневается. Может законы почитал наконец
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"Я не уверен, что они (депутаты) придут (завтра)", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3138023

К тому же я сам распустил ВР добавил дыбил...
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А мені його шкода- просто зараз у нього і його "*********" повна ейфорія від такого поворота долі і шалена самовпевненість( схопив Бога за бороду) -але прийде отрезвління і розчарування від того що його ж прихильники перетворилися на безжальних ворогів! Зе- не вистача банального життєвого досвіду і крапельку мудрості!
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Правильно сомневается. Может законы почитал наконец
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эти законы писали 30 лет ссуки народа под себя, что бы у них все было ,а им за это ничего не было , и их надо менять в сторону народа Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 66
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"для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение", - ага, как же, соберутся они для этого) Пчёлы против мёда)))
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Ну, во-первых ты их распустил и они тебе уже ничего не должны; и во-вторых, думаю они понимают, что акурат под выборы созывать раду для принятия законов, это ничто иное как пиар перед все теме же выборами... ну зедибилы схавают, так что главный клоун останется в выигрыши в любом случае...
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Очередной разводняк для телепузиков от Зели. Штафы в казну начнут поступать после 24 августа, а вот весь негатив и недовольства евробляхеров, - ложится на депутатов, которые и не должны были собираться. Шоу продолжается....
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И что, даже "ответственные государственники" не придут?
Ради победы над коррупцией, ради Украины.
Или БПП и Украине "ничего не должны"?
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То его то штырит, то отпускает и он не помнит, что было раньше.
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А згадайте як весело було парубієві в день інавгурації Володимира .. Зараз, мабуть - вже не дуже весело..
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Почему же? Когда Петро подастся в бега Парубий имеет все шансы впрыгнуть в пустующее кресло главы фракции. И лично поведёт страну в НАТО и ЕС.))
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назови хотя бы 1 (одну) причину для этого! ))) фуфло с ТВ каналов не в счет. у тебя больше шансов попасть в непонятку за неуплату алиментов, или курение на трамвайной остановке.
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Вот именно тогда, когда закончится фуфло с ТВ и начнутся реальные уголовные дела, вот тогда и появится причина. И смею тебя уверить, драпать от этой причины Петя будет не по годам резво.)))
Поэтому в одном точно могу с тобой согласится- Порошенко не посадят! Просто не успеют. Мой прогноз- свалит практически сразу же, после вступления в должность нового генпрокурора.

P.S. Счастлив в браке; есть личный автотранспорт; не курю.))
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"смею тебя уверить" ))))))) смешной чувак, ты кроме общения с ГАИшником хоть раз сталкивался с правоохранителями органами, судами, прокуратурой, СБУ, УР, СО, НМ.... ты наивное дитя! я просил привести ОДИН пример нарушения Порошенко УК Украины, который тебе дает повод мечтать. все просто-один!!!
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Наберись терпения, мудрый старец! Скоро начнём получать ответы. Самому любопытно.)
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Насколько мы все помним, Порох подался в бега сразу после выборов. Не так ли зебил?
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Головне, щоб не парубієві було весело чи ні, а щоб до цього фігляра дійшло, що і як можна робити а що і як ні...
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Если оно сомневается, зачем было этот цирк устраивать? А, ну да, пудель то цирковой.
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"Я не уверен, что они (депутаты) придут (завтра)", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3138023

К тому же я сам распустил ВР добавил дыбил...
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Дыбил - это вообще-то тот, кто не знает законов, - роспуск Рады не означает того ,что гна в тот же день прекращает свою работу, а означает то, что назначаются новые выборы. А после объявления о роспуске ВР проводит заседания вообще-то и принимает законы, что, собственно, все могли прекрасно видеть.
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Нет так нет, им же хуже, выборы очень скоро - а у бездельников обычно падает рейтинг Зеленский сомневается, что депутаты придут на внеочередное заседание ВР - Цензор.НЕТ 6828
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Конечно, не придут. Они уже заготавливают вагоны гречки на выборы в своих округах.

А вообще, хороший ход - показать, как нынешнюю Раду волнуют важные законы как раз перед выборами. Ясно было, что никто никуда не придет и не проголосует.
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Я тебе больше скажу: следующие депутаты эти законы тоже не проголосуют.
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... 6 с конфискацией... как апогей потужной карьеры реформатора.))
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У зеЛи через 6-10 месяцев будет 5% и его будут гнать на ростов.
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Після засідання потрібно організувати виступ 95К - можливо хтось би та прийшов))
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Интересно, кто сейчас играет у них роль придурка-наркомана-президента?
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Тебе не візьмуть за профнепридатністю- тупість!
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Из уст такого зебила как ты это комплимент
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Нужно следить чтобы новый парламент не был про московским, чуйка у меня есть и парламент должен этот быть на один год ,если справится с задачей,то можно ещё раз выбрать этих депутатов.
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Других деталей он не сообщил. Каких деталей? Его пошлют ...й. Вот и все детали.
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Забросил старик невод в синее море в третий раз....
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ЗАКОН УКРАИНЫ О статусе народного депутата Украины

ст. 2, п. 2
Полномочия народного депутата прекращаются с момента открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.

Кому не нравится - сдает мандат и свободен.
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А ему так и говорили,что
ст. 2, п. 2
Полномочия народного депутата прекращаются с момента открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва, так оно ж не верило.
А теперь поздно пить Боржоми. За что боролся на то и напоролся
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вот шо значит - сначала языком ляпает, а потом думает.
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Якщо сумніваєшся - нащо йшов у владу??? краще б стукав по роялю й далі...
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А шо, так можно было ? Ну если да, то я за ! Молодец Зе !
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не прийдуть..їх вигнали достроково..вони вже по морях океанах на Багамах.
ані абіделісь
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не прийдуть..їх вигнали достроково..вони вже по морях океанах на Багамах.
ані абіделісь
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Зеленьій клоун, читай Законьі, тьі же юрьіст. Следующее заседание ВР - 1-я сессия 9-го созьіва.
Твой призьів не что иное как клоунада: смотрите какой я хороший, а депутатьі, бяки, не хотят собраться поработать.

Парубию, впрочем, следовало бьі собрать - мобилизовать пооукраинспие сильі, зафиксировать отсутствующих как то бют и прочие опоблоки. И вьідать запрос в администрацию презедента: где подписанньій или ветированньій Закон о ТСК?
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Так оно ж обосралось, а теперь делает вид, что это підступні вороги ему штаны испачкали.
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Если нынешние депутаты должны принимать твои законы, зачем ты их разгонял? У тебя уже на следующей неделе будут свои ручные депутаты, полная ВР слуг урода. Правда, когда твои слуги не захотят принимать эти законы, то выгоднее, конечно, будет сказать, что предыдущие не захотели.
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Це ж не завадить тобі підписати Закон про ІМПІЧМЕНТ? Для піару корисно, знову таки...
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дай боже , щоб ці тварі в нову зраду не пройшли.
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Ага, уже другим тварям "чертовски хочется работать" Прям уж замуж невтерпежь

Т
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А еще может быть Зеленский сомневается что покойник будет танцевать на своих похоронах
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Он народ за идиотов держит?!Рада уже распкстилась!дешевый пиар зеЛеной сопли!а народ оболваненный кивает!
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Його величність знає, що в нас конституційна монархія?
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Зюзики, так вы там наконец оперделитесь - так вам надо, чтоб собрались или "нечего им собираться, порохоскотам"?
"Оне сами не знают чего они хочут"
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это не тот случай, когда "кнутом и пряником".
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он вснес законопроект про отсрочку штрафов бляхерам, и так совпало что перед выборами... популист хитросделанный
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