 Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на позачергове засідання ВР

Про це він сказав у Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
"Я не впевнений, що вони (депутати) прийдуть (завтра)", - сказав він.
Інших деталей він не повідомив.
Нагадаємо, Зеленський попросив главу парламенту Андрія Парубія скликати в терміновому порядку засідання ВР для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також ухвалення внесеного ним законопроєкту про відстрочку після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації.
Ради победы над коррупцией, ради Украины.
Или БПП и Украине "ничего не должны"?
Поэтому в одном точно могу с тобой согласится- Порошенко не посадят! Просто не успеют. Мой прогноз- свалит практически сразу же, после вступления в должность нового генпрокурора.
P.S. Счастлив в браке; есть личный автотранспорт; не курю.))
К тому же я сам распустил ВР добавил дыбил...
А вообще, хороший ход - показать, как нынешнюю Раду волнуют важные законы как раз перед выборами. Ясно было, что никто никуда не придет и не проголосует.
24%
8%
...
ст. 2, п. 2
Полномочия народного депутата прекращаются с момента открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.
Кому не нравится - сдает мандат и свободен.
ст. 2, п. 2
Полномочия народного депутата прекращаются с момента открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва, так оно ж не верило.
А теперь поздно пить Боржоми. За что боролся на то и напоролся
ані абіделісь
ані абіделісь
Твой призьів не что иное как клоунада: смотрите какой я хороший, а депутатьі, бяки, не хотят собраться поработать.
Парубию, впрочем, следовало бьі собрать - мобилизовать пооукраинспие сильі, зафиксировать отсутствующих как то бют и прочие опоблоки. И вьідать запрос в администрацию презедента: где подписанньій или ветированньій Закон о ТСК?
Т
Хорошо сказано!
"Оне сами не знают чего они хочут"