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 Політика України
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Все про:Зеленський (2106) США (5185) Єрмак Андрій (3)

 У США уважно стежать за діями Зеленського й очікують виходу відносин з Україною на новий рівень, - помічник Президента

Відкритість президента України Володимира Зеленського імпонує представникам влади США, там з нетерпінням очікують його візиту і виходу українсько-американських відносин на новий якісний рівень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" помічник Президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

"У мене склалося тверде переконання, що в США вірять Зеленському, але ж американців переконати дуже непросто. Мені здається, відкритість і щирість Президента, бажання насамперед залишатися людиною дуже імпонують американцям. Наші партнери розраховують, що відносини з Україною вийдуть на новий якісний рівень, про це йшлося на всіх зустрічах. У США також знаходять відгук мирні ініціативи Президента Зеленського", - сказав він, розповідаючи про свій нещодавній візит до США 10-11 липня, куди також їздив секретар РНБО України Олександр Данилюк.

Єрмак окремо наголосив на підтримці України в усіх напрямках.

"Було висловлено ​​зацікавленість у побудові відносин із президентом Зеленським, переказано вітання й очікування. У США уважно стежать за діями Президента, його кроки перебувають у центрі уваги, зокрема поїздки країною, спілкування з різними чиновниками", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко

Помічник Зеленського розповів, що під час зустрічей обговорював низку ключових питань, що стосуються відносин між країнами, а також деталі майбутнього масштабного офіційного візиту Зеленського в США.

"У мене була низка зустрічей, зокрема спільні зустрічі з Олександром Данилюком. Однією з них була зустріч у Білому домі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, міністром енергетики США Ріком Перрі, спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером та послом США в ЄС Гордоном Сондлендом", - зазначив Єрмак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138022
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро настанет время, когда за фразу "я голосовал за зелю", будут бить, возможно даже ногами.
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Я таке чув, тiльке про партiю Свинорилого ))))))
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"свинорылый" уже давно "стефанчук", лакей лакея в ВР.
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Скоро настанет время, когда за фразу "я голосовал за зелю", будут бить, возможно даже ногами.
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Я таке чув, тiльке про партiю Свинорилого ))))))
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Боты ЗЕдауны слетелись как мухи на дерьмо
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Ти тільки що визнав, що порохобот- лайно!
Ти засмучуєш Петра Олексійовича!)))
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"свинорылый" уже давно "стефанчук", лакей лакея в ВР.
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ПОПа и ПЕСины от расплаты не уйдут за украденное у воюющей Армии и у народа Украины.
Сколько бы ты ни флудил.
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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Такой же риторикой на русне мобилизовывали драть зад за большевистскую ср*нь.

Методы пороботныx и кремлядей идентичны - брехать, да и цели тоже - захомутать народ для его стрижки и дойки.
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"открытость зеленского импонирует представителям властей США" типа голый без штанов и на рояле? Эксгибиционизм (лат. exhibeo - выставлять, показывать) - отклоняющееся от нормы поведение, когда сексуальное удовлетворение достигается посредством демонстрирования половых органов в ситуациях, не предполагающих близости партнеров.
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Развлекайтесь, порохоботные, показывайте людям брехливое нутришко тех, кто гавкает на Зе и лайкает за Пе.
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Штаты, в лице ФБР имеют Бенины бейцы в тисках. А Беня имеет надетого на свою руку клоуна. Такая вот интересная цепочка.
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цепочка, но слепленная из полуфактов и зеленофобских соплей т.е. - обычная порохоботская брехня.
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Легкомысленное заявление о необходимости смены посла в США в сочетании с детским лепетом о том, что кем его заменить, пока сами не знают, не вызовет большого энтузиазма в США; да к тому же и МИД Украины в полном раздрае, и Минобороны - никто просто не понимает, чего еще дальше можно ждать…
Очень эффективный приступ к выстраиванию отношений с США "на качественно новом уровне" - боюсь, что этот уровень может оказаться очень кислым.
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До нового рівня не багато залишилось. Зараз Зе-команда проб'є одне, два нових дна і ми там.
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порохоботи не бажайте своїй країні зла. ідьте за поребрик до своїх кураторів
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Но обьективно нетрудно заметить, что большинство брехни, флуда и ругани исходит из стецковых ПОПославов, ПЕСовых брехунов и прочего Зе-фобского подбарыжья, вцепившегося в Корыто вместе с порошенковцами.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ США уважно стежать за діями Зеленського й очікують виходу відносин з Україною на новий рівень, - помічник Президента
 
 
 
 
 
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