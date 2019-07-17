 У США уважно стежать за діями Зеленського й очікують виходу відносин з Україною на новий рівень, - помічник Президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" помічник Президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.
"У мене склалося тверде переконання, що в США вірять Зеленському, але ж американців переконати дуже непросто. Мені здається, відкритість і щирість Президента, бажання насамперед залишатися людиною дуже імпонують американцям. Наші партнери розраховують, що відносини з Україною вийдуть на новий якісний рівень, про це йшлося на всіх зустрічах. У США також знаходять відгук мирні ініціативи Президента Зеленського", - сказав він, розповідаючи про свій нещодавній візит до США 10-11 липня, куди також їздив секретар РНБО України Олександр Данилюк.
Єрмак окремо наголосив на підтримці України в усіх напрямках.
"Було висловлено зацікавленість у побудові відносин із президентом Зеленським, переказано вітання й очікування. У США уважно стежать за діями Президента, його кроки перебувають у центрі уваги, зокрема поїздки країною, спілкування з різними чиновниками", - зауважив він.
Помічник Зеленського розповів, що під час зустрічей обговорював низку ключових питань, що стосуються відносин між країнами, а також деталі майбутнього масштабного офіційного візиту Зеленського в США.
"У мене була низка зустрічей, зокрема спільні зустрічі з Олександром Данилюком. Однією з них була зустріч у Білому домі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, міністром енергетики США Ріком Перрі, спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером та послом США в ЄС Гордоном Сондлендом", - зазначив Єрмак.
Ти засмучуєш Петра Олексійовича!)))
Сколько бы ты ни флудил.
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
Методы пороботныx и кремлядей идентичны - брехать, да и цели тоже - захомутать народ для его стрижки и дойки.
Очень эффективный приступ к выстраиванию отношений с США "на качественно новом уровне" - боюсь, что этот уровень может оказаться очень кислым.