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 Росія не вважає об'єктивним міжнародне розслідування щодо MH17, - Пєсков

Росія не вважає об'єктивним міжнародне розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" над Донбасом. У Москві впевнені, що російській стороні відмовили в участі в розслідуванні.

Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Як ви знаєте, наше ставлення до слідства, яке ведеться, і до суду в Нідерландах добре відоме. Ми не вважаємо це слідство об'єктивним", - сказав Пєсков журналістам.

Прессекретар президента РФ стверджує, що російська сторона від самого початку пропонувала спільну роботу для встановлення винних у цій трагедії.

"Росії така можливість надана не була, тому ми не можемо визнати як об'єктивні результати такого слідства без участі нашої сторони", - додав він.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138020
 
 
 Топ коментарі
 
что то не помню что бы обвиняемый принимал участие в расследовании в качестве дознавателя.У рашкованов просто кончились аргументы еще в 15-м году.Летчик Волошин,диспетчер испанский,два штурмовика,алмаз-антей и дедушка рассмотревший на высоте 10км веснушки на лице пилота боинга.Отрицалово это стиль государства-гопника
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А Росія - це що? Це де? Це якась помилка.
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Чікатило теж не вважав розслідування об'єктивним.
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что то не помню что бы обвиняемый принимал участие в расследовании в качестве дознавателя.У рашкованов просто кончились аргументы еще в 15-м году.Летчик Волошин,диспетчер испанский,два штурмовика,алмаз-антей и дедушка рассмотревший на высоте 10км веснушки на лице пилота боинга.Отрицалово это стиль государства-гопника
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Умом рассею не понять,
Аршином общим - не измерить.
(зарифмувати далі - легко).
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У них усть показания погибшего пилота ..... И видео пролетавшего мимо тракториста из лугандона!Росія не вважає об'єктивним міжнародне розслідування щодо MH17, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2684
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А расея - архивор
не признАет приговор
хоть в крови по локоть лапы
"то не мы", - вопят кацапы Россия не считает объективным международное расследование по MH17, - Песков - Цензор.НЕТ 1151
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да этот Песков иногда такую пургу метет Россия не считает объективным международное расследование по MH17, - Песков - Цензор.НЕТ 3829 что даже моль дохнет....ой,пардон.)(уйло дохнет
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расиськая правовая система построена на принципе "Ваши доказательства, не доказательства"..
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Они так называют одну страну-помойку между Украиной и США. Там обитают дикие племена русни. У них еще фюрер - *****.
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угу. Там еще болота есть. И тундра. Была еще тайга, но ее всю у них китайцы скрымсдили.
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Кацапи ніколи не визнають свій злочин.
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А как можно проводить расследование против Гитлера с Мюллером.....??
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а чем думает засраный туалетный ершик писькофф нам вообще не интересно!!!
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это он тренируется произносить последнее слово в суде. не обращайте внимания.
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Странно было бы отвезти Гиркина в Гаагу. Здесь я бы удивился. То, что Песков говорит, было изначально предсказуемо.
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150%.... Что еще мог Песков сказать? Это не мы и мы не верим в ваши расследования. Интересно лишь зачем весь мир периодически призывает Россию признать результаты. Такой политический пиар. Все знают, что никто ничего признавать не будет. Но все продолжают упорно призывать.... этот мир удивителен.
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"Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что российская сторона с самого начала предлагала совместную работу для установления виновных в этой трагедии", - ага, хотели они совместной работы... чтобы мешать следствию и подсовывать свои вонючие фейки.
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они ж утверждают что они тут не при чем, на каком основании их к следствию подпускать
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Преступник вообще редко считает расследование против него объективным.....
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"российская сторона с самого начала предлагала совместную работу для установления виновных в этой трагедии." На каком юридическом основании?
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"...Россия не считает объективным международное расследование по MH17, - Песков..." - вообще пох&й, - snoopy1
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Сколь верёвочка не вейся,а совьёшься ты в петлю. В.С.Высоцкий.
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Чікатило теж не вважав розслідування об'єктивним.
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разве фашисті не були проти створення такої групи?
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Адвокаты защиты имеют право ознакомится с делом.
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Залізобетонні докази--должна бить -бумажка фактическая..броня
як говорив проф.Преображенский
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С какого такого хрена расейка должна была принимать участие в расследовании? Мания величия?

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Вот если следствие показало хвостовую часть ракеты, с автографом "кровавого пастора", да еще и набитую визитками Яроша, вот это было бы объективно!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія не вважає об'єктивним міжнародне розслідування щодо MH17, - Пєсков
 
 
 
 
 
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