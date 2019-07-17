 Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка.
Якби зараз відбувався всеукраїнський референдум з питання вступу України в ЄС, то 60,8% опитаних проголосували б "за". На заході України вступ до ЄС підтримують 77,2%, на півночі - 62,3%, у центрі - 58,9%, на сході - 53,5%, на півдні - 48,7%, а на Донбасі - 37,5% респондентів.
Водночас проти вступу країни до Євросоюзу проголосували б 17,2% опитаних. Зокрема, найбільше противників вступу до ЄС на Донбасі - 33,3%, на півдні таких 30,6%, на сході країни - 25,5%, у центрі - 15,2%, на півночі - 10,3% і на заході - 7,6%.
При цьому не брали б участі в такому референдумі 9,2% респондентів, а не змогли відповісти 12,8%.
Водночас підтримка серед громадян України відновлення і зміцнення економічних відносин із Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами СНД значно менша, ніж у варіанту вступу до Євросоюзу.
Так, якби зараз відбувався всеукраїнський референдум з питання відновлення і зміцнення економічних відносин із країнами СНД, позитивно проголосували б 26,7% респондентів, тоді як 46,4% висловилися б проти, ще 11,2% не брали б участь у такому волевиявленні, а не змогли відповісти 15,7%.
У регіональному розрізі найбільше підтримують зміцнення економічних відносин України з країнами СНД на півдні, Донбасі та сході України (43,3%, 39,6% і 38,2% відповідно). Прихильників такої інтеграції в центрі України 34,9%, на півночі - 18,1%, а на заході - 9,2%.
Дослідження проводилося 3-10 липня в усіх регіонах України, крім не підконтрольних уряду країни територій. Опитано 3022 респондентів, стандартна похибка вибірки +/-1,8%.
Це ж без врахування Криму та дамбасу..
А так би всі 50 % рашконутих мали б.
вас ****..и
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России...." А.Дугин 2018
на 1 апреля 15-го в привате вскрыли финансовую пирамиду. 16 ноября 15-го премьера слуги...
решение принималось в апреле-мае 15-го... заговор с тех пор.
сбу прошляпило этот фронт
"нет, ну жили же вместе как-то в СССР" - из тех кто так так говорит уверен что на 95 процентов не покидали Украину чтобы столкнуться с "русским миром". Или "советским".
15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан его главред.
СБУ утверждает, что Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма", ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 000 евро.
На суде по мере пресечения он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.
10 июля с письмом для президента Зеленского от матери Вышинского приехал главред радио Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Суд состоится 19 июля.
Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков с начала российской агрессии против Украины в 2014 году и по май 2018-го упоминался в 385 материалах пропагандистского агентства РИА Новости Украина, которым руководил ныне подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский. Это подсчитали в DT.ua.
В то время Разумков был директором организации "Украинская политконсалтинговая группа".
Как пишет журналист Валентина Самар в статье "Дело Вышинского как зеркало войны", на страницах РИА Новости Украина Разумков появлялся не просто как один из тех, о ком писало агентство: они якобы совместно "организовывали новости".
По словам журналиста, ей была поставлена задача выяснить, кто авторы 72 публикаций, которые квалифицированы обвинением по делу Вышинского как нарушающие закон, и кто получал деньги за создание антиукраинской подрывной пропаганды.
"Нет, "у Вышинского" не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам"
Хоть в дерь-мо.