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 Політика України
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Все про:опитування (385) СНД (47) соціологія (118) Європейський Союз (16)

 Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування

Близько 60% громадян України підтримують вступ України до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка.

Якби зараз відбувався всеукраїнський референдум з питання вступу України в ЄС, то 60,8% опитаних проголосували б "за". На заході України вступ до ЄС підтримують 77,2%, на півночі - 62,3%, у центрі - 58,9%, на сході - 53,5%, на півдні - 48,7%, а на Донбасі - 37,5% респондентів.

Водночас проти вступу країни до Євросоюзу проголосували б 17,2% опитаних. Зокрема, найбільше противників вступу до ЄС на Донбасі - 33,3%, на півдні таких 30,6%, на сході країни - 25,5%, у центрі - 15,2%, на півночі - 10,3% і на заході - 7,6%.

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При цьому не брали б участі в такому референдумі 9,2% респондентів, а не змогли відповісти 12,8%.

Водночас підтримка серед громадян України відновлення і зміцнення економічних відносин із Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами СНД значно менша, ніж у варіанту вступу до Євросоюзу.

Так, якби зараз відбувався всеукраїнський референдум з питання відновлення і зміцнення економічних відносин із країнами СНД, позитивно проголосували б 26,7% респондентів, тоді як 46,4% висловилися б проти, ще 11,2% не брали б участь у такому волевиявленні, а не змогли відповісти 15,7%.

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У регіональному розрізі найбільше підтримують зміцнення економічних відносин України з країнами СНД на півдні, Донбасі та сході України (43,3%, 39,6% і 38,2% відповідно). Прихильників такої інтеграції в центрі України 34,9%, на півночі - 18,1%, а на заході - 9,2%.

Дослідження проводилося 3-10 липня в усіх регіонах України, крім не підконтрольних уряду країни територій. Опитано 3022 респондентів, стандартна похибка вибірки +/-1,8%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138018
 
 
 Топ коментарі
 
І ці 27 % виборці Зеленського.
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Портнов его поймали 2 года назад ! Дешевый пиар для зедебилов,он даже уже осужден.
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Нічому людей війна не вчить..
Це ж без врахування Криму та дамбасу..
А так би всі 50 % рашконутих мали б.
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Расслабон закончился, умеют работать, когда захотят: СБУ поймала водителя автотягача, перевозившего сбивший MH17 "Бук" https://focus.ua/ukraine/434869-sbu_poimala_voditelia_avtotiagacha_perevozivshego_sbivshii_mh17_buk?fbclid=IwAR1DSBjH4kkMuitZKFR7m1RB8avw5klCG8u_IVe0dxupgSrMgav5RYk-CuI
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Портнов его поймали 2 года назад ! Дешевый пиар для зедебилов,он даже уже осужден.
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А шо, разве это не Баканов его сегодня поймал? Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування - Цензор.НЕТ 8560
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Нічому людей війна не вчить..
Це ж без врахування Криму та дамбасу..
А так би всі 50 % рашконутих мали б.
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Помиляєтесь, майже вся західна Україна голосувала за зеленського, але при цьому ми хочемо до ЄС і НАТО.
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если тебе 3 месяца будут рассказывать, что твой папка изнасиловал твою мамку в извращенной форме, и ты появился на свет, ты его все равно начнешь ненавидеть. 4 месяца биомассу насиловали со всех Г+Г каналов-результат.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России...." А.Дугин 2018
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это не 3 месяца. все началось в 15-ом, строго по сценарию...
на 1 апреля 15-го в привате вскрыли финансовую пирамиду. 16 ноября 15-го премьера слуги...
решение принималось в апреле-мае 15-го... заговор с тех пор.
сбу прошляпило этот фронт
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Ну як можно голосувати за Зеленського, який перетворює Україну в малоросійську губернію, і одночасно хотіти в ЄС і НАТО?!
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А решта 73% - ті, що проголосували за П Рошенка. Почти 61% украинцев поддержал бы на референдуме вступление в Евросоюз, а объединение со странами СНГ почти 27%, - опрос - Цензор.НЕТ 8262
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ви вже визначтеся з цифрами, виходить риги і їхні виборці - за євросоюз? а то ваші пости більше схожі на діагноз.
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у Зеленского более 50%, 27% соответствует рейингу Порошенко иего дружбаном из жОпаблока.
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В народних казках, зазвичай, кожен третій дурень.
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обеденение со сранами СНГ - ЗВУЧИТ КАК ТО ПО ДИБИЛЬНОМУ
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как-то по зебильному.
"нет, ну жили же вместе как-то в СССР" - из тех кто так так говорит уверен что на 95 процентов не покидали Украину чтобы столкнуться с "русским миром". Или "советским".
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Из ссср вьішли порошенки. Пора их туда вернуть
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Иди на йух, кремлевская мразь, электорат Пороха весь за Европу, вы задрали твари зеленожопые уже всех здесь!
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А ты откуда вышел лишенец? Неужели из инстаграмма?
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А шарий, клюев и портнов боялись "мародера"? А теперь при Сопле Зеленой полезли в Украину. Тогда пусть лучше будет "мародер".
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Всі ці "опитування" мало чого варті... Але цікаво було б поглянути, які результати дало б включення у число опитуваних тамженаших українців з непідконтрольних територій.
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схоже на правду...бо майже 30%- це завезені в Україну кацапи та їхні переопилені нащадки, яким місце не у вільній державі, а в рідному мордорі під бєрьозками з балалайкою та боярою "на розлів" з автомату...Якого хріна сидіти тут, якщо ностальгують по кремлівському карлику та самодержавством? валіза-вокзал-парашорда...Напрямок відомий..Але ця нація буде паскудити там, де живе, псуючи життя оточуючим, і дідька лисого на родіну свою виїде
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Это только те, что чистосердечно признались.
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Угадайте, зеленая дрысня, за кого этот лупоглазый мальчик?

15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан его главред.
СБУ утверждает, что Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма", ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 000 евро.
На суде по мере пресечения он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.
10 июля с письмом для президента Зеленского от матери Вышинского приехал главред радио Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Суд состоится 19 июля.
Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков с начала российской агрессии против Украины в 2014 году и по май 2018-го упоминался в 385 материалах пропагандистского агентства РИА Новости Украина, которым руководил ныне подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский. Это подсчитали в DT.ua.
В то время Разумков был директором организации "Украинская политконсалтинговая группа".
Как пишет журналист Валентина Самар в статье "Дело Вышинского как зеркало войны", на страницах РИА Новости Украина Разумков появлялся не просто как один из тех, о ком писало агентство: они якобы совместно "организовывали новости".
По словам журналиста, ей была поставлена задача выяснить, кто авторы 72 публикаций, которые квалифицированы обвинением по делу Вышинского как нарушающие закон, и кто получал деньги за создание антиукраинской подрывной пропаганды.
"Нет, "у Вышинского" не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам"
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Доречі, є данні скільки європейців підтримають вступ Украіни до Євросоюзу?
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Давно пора закрепить курс на Запад через референдум. Может тогда любители всякого русского мира успокоятся, против общего волеизъявления уже не попрешь и хунтой не назовешь.
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Курс на Запад уже закреплен в Коституции,зачем нужны референдумы
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Затем, чтобы ни один фанат "братских народов" не мог сказать "а у меня не спрашивали"
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при зе я как то не совсем уверен в честности результатов подобных референдумов
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А я уверен, по крайней мере сфальсифицировать волеизъявление 20 млн людей гораздо сложнее, чем например подкупить 300 депутатов, из которых человек 200 уже будет из партии Зеленского.
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А проти Конституції, значить, де законодавчо закріплено курс на Захід папрьош...а референдум можна й так провести, що 73% будуть за вступ у Росію...ну і територіальний розкол, звичайно...
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Референдум. Це нас привчають до зміни Конституції? А в цифри не вірю. Занадто часто вони брешуть. Як би не ненавиділи Пороха, а в впасти в обійми до кацапів, мало бажаючих знайдеться.
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27 % могут идти в рашку-говняшку. Попуиного ветра в горбатую спину
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27% ось вам кількість ватанутих любітелів совка.
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дурнів обіцянками кормлять і вони думають, що щось вирішують. який нафік євросоюз? кому ми впали голодранці? я не хочу не в кацапію не в єврейський союз. мені моя країна подобається.
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Обязательно нужно куда-то вступить! Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування - Цензор.НЕТ 3377
Хоть в дерь-мо.
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прикольно, а порохоботы орут низзя референдум!
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К 2050 году 100 % будут за вступление к ЕС, если данная структура не канет в лету
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМайже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування
 
 
 
 
 
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