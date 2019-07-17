 Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка.

Якби зараз відбувався всеукраїнський референдум з питання вступу України в ЄС, то 60,8% опитаних проголосували б "за". На заході України вступ до ЄС підтримують 77,2%, на півночі - 62,3%, у центрі - 58,9%, на сході - 53,5%, на півдні - 48,7%, а на Донбасі - 37,5% респондентів.

Водночас проти вступу країни до Євросоюзу проголосували б 17,2% опитаних. Зокрема, найбільше противників вступу до ЄС на Донбасі - 33,3%, на півдні таких 30,6%, на сході країни - 25,5%, у центрі - 15,2%, на півночі - 10,3% і на заході - 7,6%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30% росіян вважають Україну братньою країною, а 12% - джерелом загрози для РФ, - опитування

При цьому не брали б участі в такому референдумі 9,2% респондентів, а не змогли відповісти 12,8%.

Водночас підтримка серед громадян України відновлення і зміцнення економічних відносин із Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами СНД значно менша, ніж у варіанту вступу до Євросоюзу.

Так, якби зараз відбувався всеукраїнський референдум з питання відновлення і зміцнення економічних відносин із країнами СНД, позитивно проголосували б 26,7% респондентів, тоді як 46,4% висловилися б проти, ще 11,2% не брали б участь у такому волевиявленні, а не змогли відповісти 15,7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

У регіональному розрізі найбільше підтримують зміцнення економічних відносин України з країнами СНД на півдні, Донбасі та сході України (43,3%, 39,6% і 38,2% відповідно). Прихильників такої інтеграції в центрі України 34,9%, на півночі - 18,1%, а на заході - 9,2%.

Дослідження проводилося 3-10 липня в усіх регіонах України, крім не підконтрольних уряду країни територій. Опитано 3022 респондентів, стандартна похибка вибірки +/-1,8%.