 Майора поліції, який вимагав щомісячну "данину" в розмірі 30 тис. грн, затримано на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Майор поліції вимагав від місцевого комерсанта щомісячний хабар за неперешкоджання підприємницькій діяльності.

Правоохоронці затримали зловмисника поруч із райвідділом поліції після одержання хабаря - 15 тисяч гривень готівкою і талонів на пальне на таку ж суму.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

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