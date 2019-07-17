 Українсько-американські відносини мають відбивати позицію Президента, - помічник Зеленського про зміну посла в США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.
"Я повністю підтримую це рішення (про зміну посла України в США. - Ред.). Українсько-американські відносини мають відбивати і враховувати позицію Президента Зеленського. Україна має стати для США взаємовигідним стратегічним партнером. У цьому запорука нашого успіху, і в нас для цього є всі можливості, політична воля і велике бажання. Природно, що це все передбачає іншу людину на місці посла України в США", - сказав він.
Єрмак зазначив, що нині триває робота з пошуку нового українського посла в США.
"Президент дуже уважно ставиться до вибору кандидатур. Він не ухвалює хаотичних рішень. Президент за всіма ключовими призначеннями вважає за краще, крім отриманої інформації, провести особисту зустріч, зрозуміти для себе, що це за людина, рівень її професіоналізму, мотивації", - зазначив він.
Идиёт!(с)
Украинско-американские отношения должны отражать интересы Украины и её народа!
и че за позиция у зебила? голову в песок жопой к Бене?
наверно трампа )))))))))))))
мне казалось - президентОВ. но у зели иное мнение))))
...
Дует з Трампом на роялі?
А в чем новизна отношения нового презика к США?
Я думав, що вже бачив все!
Я думав, що вже бачив все,
Ніхто нічим вже не здивує!
Та блазень новий «спіч» несе,
Про те, як він усіх люструє!
Невіглас, неук, дилетант,
Що членом грав нам на роялі!
Оголосив усім Гідрант,
Як він рулити буде далі.
Люструє для початку тих,
Хто спас державу від розрухи!
А він, в той час, сміявся з них,
І з нас і з України-шлюхи!
Мабуть, на черзі потім ті,
Хто захищав наш мир і спокій!
Чому ми дурні в цім житті?
І головне питання - ДОКИ?
https://site.ua/miroslav.veresyuk/21369-ya-dumav-scho-vje-bachiv-vse/
Так о каких тогда можно говорить украинско-американских отношениях.... США хватит и амерекано - российских отношений а если что и надо поговорить про колонию Новроссию -пиндосию бывшею Украинскую державу так это можно обсудить с её метрополией с кремлёвскими фашистами кровавого маньяка )(уйла.. Да впрочем тогда и говорить об этой ставшей кацапской колонии будет не о чем и незачем.
Слёзы мешают мне ГАВАРИТЬ - КАЛОмойский под следствием ФБР, а Зеля его сообщник и поддельник в деле ограбления уставного фонда Привата и последующего шантажа Нацбанка дефолтом. Зеля получил 41 млн. USD от КАЛОмойского на свои офшорные счета, которые кстати известны и не только ФБР.
А смысл так-ОЙ - если Зеля будет любезничать с кацапьём и сепарами штаты его просто сожрут, причём без соли.
https://ukranews.com/ua/news/642481-kandydatom-na-posadu-postpreda-********-v-yes-ye-volodymyr-lytvyn-zmi
Ой щось здається, що пан Зеленський був великим оптимістом, коли запевняв, що йде на цілий один термін - тільки варіанти різні:
підсрачникімпічмент, звільнення за неспроможністю виконувати службові обов'язки, Майдан, арешт за державну зраду...
А зачем нужна перезагрузка отношений между странами? Чтобы похоронить все, что было сделано до слуги урода?