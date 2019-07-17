 "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку

Про це він пише на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, про які "роги" веде мову пан Гриценко. Відверто, не експерт у цьому питанні. Але, полковнику, припиніть істерику. Чергове непотрапляння до парламенту – це не привід для істерики. Життя є і поза Верховною Радою", - написав Смешко.

На думку Смешка, Анатолій Гриценко має "навчитися програвати".

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"Дякую за ще один життєвий приклад, що підтверджує слова Марка Туллія Цицерона: "Найбільша несправедливість – сподіватися на вдячність за справедливість" та "очікувати величних вчинків від дрібних людей", - підсумував Смешко.

Раніше лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко повідомив про погрози на адресу свого соратника від охоронця глави партії "Сила і честь" Ігоря Смешка і пообіцяв у разі повторення "обламати роги".