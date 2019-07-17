 "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку

Про це він пише на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Не знаю, про які "роги" веде мову пан Гриценко. Відверто, не експерт у цьому питанні. Але, полковнику, припиніть істерику. Чергове непотрапляння до парламенту – це не привід для істерики. Життя є і поза Верховною Радою", - написав Смешко.
На думку Смешка, Анатолій Гриценко має "навчитися програвати".
"Дякую за ще один життєвий приклад, що підтверджує слова Марка Туллія Цицерона: "Найбільша несправедливість – сподіватися на вдячність за справедливість" та "очікувати величних вчинків від дрібних людей", - підсумував Смешко.
Раніше лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко повідомив про погрози на адресу свого соратника від охоронця глави партії "Сила і честь" Ігоря Смешка і пообіцяв у разі повторення "обламати роги".
Вы применили термин "офицер" по отношению к банальному трусу и ворюге ОНОтоле Гриценко. Это недопустимо, батенька.
Корнет Оболенский, налейте вина
часть голосов в унитаз сливают
Ниже факты о подрывной деятельности одного одиозного «реформатора» - Министра обороны в период с 04.02.05 г. по 18.12.07 г. - Гриценко Анатолия Степановича.
Вот только некоторые элементы военной техники и оружия, которые продал Гриценко и которые вы называете излишками, ну, как Бывалый естественно:
- самолеты - 8 штук;
- вертолеты - 14 штук;
- авиационные двигатели - 63 штуки;
- ракетно-артиллерийское вооружение - 16 564 единиц;
- танки - 200 штук;
- БМП, БТР, - 145 единиц.
2 самолета и 2 вертолета были переданы на бесплатной основе.
Два ЗРК С-300 СПИСОК МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ. Потрудитесь погуглить и прочесть ПКМУ подписанную Тимошенко, как премьером, с подачи этого ублюдка, и убедиться СКОЛЬКО ОНО ПРОДАЛО . Ну, а как Бывалому вам должно быть известно, что ОПЕРРЕЗЕВ существует в любой армии мира с момента создания этой армии.
ПРИЧЁМ ВСЁ ЭТО ВАШ БРАВЫ ВОР ПРОДАВАЛ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ.
Поэтому, этот подонок, если он считает себя офицером, должен был застрелиться весной 2014 года.
А, что, погуглить пальцы мешают? Или способности на это умственных нет?
Так вы из жашковского района или таки из под Бердычева? Андрушовский район?
По незрозумілому і дивному для 73,22% чєловеков, це співпало з роками коли Президентом України було обрано Порошенка...
Какой же вы Бывалый, если про оперрезерв АРМИИ такую херню порите, что его не было?
А писать ПРАВДУ о подонке это не просто право, это ОБЯЗАННОСТЬ любого, нормального гражданина Украины.
А то він часом таке бува тут втне, то хоч стій, хоч падай...
********* мов півники
Ну признал бы что охрана накосячила..... ан нет.... переводит на "сам дурак"...
Все старые политики этим страдают.
Ну заодно, когда неоднократно ловил на брехне и возюкал носом по ихнему же гов-ну, рашка ватаны, и петины порохолизы!
Лично мне не стыдно и не западло извинится за собственный косяк!
Поручик Голицын, надеть ордена!"
Перед выборами президента я думала за кого голосовать - за Смешко или Гриценко. Благодарю Бога, что я проголосовала за Смешко не запачкавшись об Гриценко. Гриценко и Дурдомов проявили свое гнилое подлое нутро.
Еще добавлю. Я надеялась, что партии Смешко и Гриценко пройдут в парламент и там будет у них коалиция. Но теперь я вижу, какая коалиция с этими паталогически злобными и неадекватными.