EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  7278  99
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4209) Гриценко Анатолій (302) Смешко (29)

 "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко відповів на звинувачення лідера Громадянської позиції Анатолія Гриценка.

Про це він пише на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, про які "роги" веде мову пан Гриценко. Відверто, не експерт у цьому питанні. Але, полковнику, припиніть істерику. Чергове непотрапляння до парламенту – це не привід для істерики. Життя є і поза Верховною Радою", - написав Смешко.

На думку Смешка, Анатолій Гриценко має "навчитися програвати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка

"Дякую за ще один життєвий приклад, що підтверджує слова Марка Туллія Цицерона: "Найбільша несправедливість – сподіватися на вдячність за справедливість" та "очікувати величних вчинків від дрібних людей", - підсумував Смешко.

Раніше лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко повідомив про погрози на адресу свого соратника від охоронця глави партії "Сила і честь" Ігоря Смешка і пообіцяв у разі повторення "обламати роги".

Полковнику, припиніть істерику, - Смешко відповів Гриценку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138001
 
   
 Топ коментарі
 
смешно наблюдать, как лидер партии "Слабость и аморальность" Смешко, перегавкивается с лидером партии "Импотенция и подкаблучники" Гриценко...
"Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 6044
 показати весь коментар
 
А может дуэль, господа офицеры?
 показати весь коментар
 
Непрохідні піднімають рейтинги одне одному.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Непрохідні піднімають рейтинги одне одному.
 показати весь коментар
 
 
чим би діти не бавились,аби не плакали. "Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 8514 Їхнє соплежуйство уже привело до влади ЗЕ непорозуміння,тепер мають на собітягнути відповідальність за руйнування країни.В ВР ні один з них не попаде. "Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 8980
 показати весь коментар
 
 
Пане генерал, дайте Полковнику парабеллум та покажіть дальній окопчик, де він застрелиться 😁
 показати весь коментар
 
 
Генерал должен был застрелиться еще 20 лет назад, когда покрывал убийство Гонгадзе.
 показати весь коментар
 
 
Кто нить понял о чем это Смешко? Сам он проходной? Не дай Бог.
 показати весь коментар
 
это смешко щеголял в трусялях? кажись у Савика. старые пердуны никак не угомонятся
 показати весь коментар
 
 
то не он а другой генерал из внешней розведки
 показати весь коментар
 
 
то был Маломуж.. он и Смешко и Маломуж, оба из кармана Медведчука харуются..
"Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 3523
 показати весь коментар
 
ПРОТЕСТУЮ!
Вы применили термин "офицер" по отношению к банальному трусу и ворюге ОНОтоле Гриценко. Это недопустимо, батенька.
 показати весь коментар
 
 
что он украл, ты, человек, что откосил от мобилизации?
 показати весь коментар
 
 
гаспада ахфіцєра, не товойто ну тово ну ви понялі
 показати весь коментар
 
Вроде взрослые уже мужики, военные, ведут себя как хз что
 показати весь коментар
 
 
Пожилые люди что с их возьмёшь,у кого то нервы покрепче,а кого то послабее,ещё раз убеждаюсь ,что место в парламенте молодым "голосистым"и "зелёным" "Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 5459
 показати весь коментар
 
 
технический с "пенсионной" завалинки советы раздаёт, "авторитет" рошеновский
 показати весь коментар
 
 
Полковник, прекратите истерику,

Корнет Оболенский, налейте вина "Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 649
 показати весь коментар
 
 
От то правильно полковник - прекратите истерику! Вам же ясно ответили, что не надо "ожидать величественных поступков от мелких людей". Не обращайте внимания на всю эту мелочь......
 показати весь коментар
 
 
нельзя так долго быть не проходным...могут закрыть проход.
 показати весь коментар
 
 
гаспада ахфіцєра, сантехниками подрабатывают
часть голосов в унитаз сливают
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
смешно наблюдать, как лидер партии "Слабость и аморальность" Смешко, перегавкивается с лидером партии "Импотенция и подкаблучники" Гриценко...
"Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 6044
 показати весь коментар
 
 
на тебя бы посмотреть - судя по посту , нормальный человек начал бы плакать. про смешко ты прав
 показати весь коментар
 
 
нет шоб как в былые времена...пострелялись..или на худой конец на шпагах...и стране польза-и народу зрелище...
 показати весь коментар
 
 
Полковник ОНотоле стреляться не будет. Он в штаны надрищет выйдя к барьеру, а как тут помирать ежели в штанах полно?
 показати весь коментар
 
 
Исключительно по жизни, поступкам и делам ОНОтоле Гриценко. Исключительно по ним.
 показати весь коментар
 
 
расскажи мне хоть об одном его деле, что порочит звание офицера
 показати весь коментар
 
 
ПРОДАЖЕ техники и вооружения оперативного резерва ВСУ. Это один эпизод. Ну, как вы просили. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 9352
 показати весь коментар
 
 
хахахаах - грустно. слово оперативный резерв появилось года 2 назад. не повторяйте бред русских пропагандистов. танки и сейчас у нас в излишках и очень много. и надо их и сейчас продавать и не только танки. в ВСУ должна идти не советская техника а новая. на базах хранения вооружения и техники и сейчас хранятся тысячи едениц такой техники. Гриценко , будучи Министром обороны руководил реализацией исключительно надлишкового майна. майно визначалось надлишковим Генеральним штабом ЗСУ и включалось в гос програму, которую утвержал КМУ.
 показати весь коментар
 
 
Для людей с комплексом неполноценности, берущим себе такие ники как Бывалый, поясню, -

Ниже факты о подрывной деятельности одного одиозного «реформатора» - Министра обороны в период с 04.02.05 г. по 18.12.07 г. - Гриценко Анатолия Степановича.
Вот только некоторые элементы военной техники и оружия, которые продал Гриценко и которые вы называете излишками, ну, как Бывалый естественно:
- самолеты - 8 штук;
- вертолеты - 14 штук;
- авиационные двигатели - 63 штуки;
- ракетно-артиллерийское вооружение - 16 564 единиц;
- танки - 200 штук;
- БМП, БТР, - 145 единиц.
2 самолета и 2 вертолета были переданы на бесплатной основе.
Два ЗРК С-300 СПИСОК МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ. Потрудитесь погуглить и прочесть ПКМУ подписанную Тимошенко, как премьером, с подачи этого ублюдка, и убедиться СКОЛЬКО ОНО ПРОДАЛО . Ну, а как Бывалому вам должно быть известно, что ОПЕРРЕЗЕВ существует в любой армии мира с момента создания этой армии.

ПРИЧЁМ ВСЁ ЭТО ВАШ БРАВЫ ВОР ПРОДАВАЛ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ.
Поэтому, этот подонок, если он считает себя офицером, должен был застрелиться весной 2014 года.
 показати весь коментар
 
 
И никто не вспоминает, что председателем РНБО в то время был гражданин Порошенко, и смету для Минобороны подмахивал именно он...
 показати весь коментар
 
Петруччо был уволен почётным пчеловодом 8 сентября 2015 года с должности секретаря СНБО. А подлец реализовывал до практически конца 2007 года. погуглите. если способны в поиске постановлений КМУ. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 4085
 показати весь коментар
 
 
А ну, піздобол, видай реальне посилання на ресурс де це написано і доказано . Тільки солідний ресурс, а не якесь там *****.ru
 показати весь коментар
 
 
Судя по идиоматическим выражения которые вы используете в своем обращении к незнакомому вам человеку, возникает устойчивая ассоциация с образом типичного сельского жителя жашковского района не способный даже просто элементарно погуглит Постановы КМУ в период реХформ выщеозначенного подлеца ОНОтоле Грыщя.
 показати весь коментар
 
 
Давай посилання КМУ. І ще, **********, напиши що путін ***** (перевірка на вшивість)
 показати весь коментар
 
Путин х..ло? ВОИСТИНУ ХУ..ЛО. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 9709
А, что, погуглить пальцы мешают? Или способности на это умственных нет? "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 9228
Так вы из жашковского района или таки из под Бердычева? Андрушовский район? "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 7953
 показати весь коментар
 
 
ну да, и купил себе пяти или десяти летнюю вольву)) правильно какаешь)ты, ********, не втомылось срать ещё? пойди кашки поберляй, падаль, на пару с Шухой из вашей шоблы
 показати весь коментар
 
Вы не за зе голосовали? Верить официальным декларациям таких подонков как ОНОтоле не стоит. Впрочем если вам ещё нет 18 лет, можете продолжать верить в Деда мороза. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 1080
 показати весь коментар
 
 
і хочеться вести діалог з цією балалайкою?
 показати весь коментар
 
Хрен с ними, главное Пинчук может в Раду не пройти
 показати весь коментар
 
 
гриценко - гражданин, который реально проводил реформи в ВСУ. я это лично видел и ощущал.
 показати весь коментар
 
 
А извиняюсь, но имею спросить, а куда подевались после деятельности этого реХформатора, кевларовые каски, современные пайки, бронежилеты, кровоостанавливающие средства, турникеты, не горящий комплект обмундирования, тактические очки, и многое другое ну и естественно техника и вооружение оперативного резерва?
 показати весь коментар
 
 
кевларовые каски, современные пайки, бронежилеты, кровоостанавливающие средства, турникеты, не горящий комплект обмундирования, тактические очки, и многое другое ну и естественно техника и вооружение оперативного резерва - ВСЕГО ЭТОГО НЕ БЫЛО НА ВООРУЖЕНИИ ВСУ. в те года, когда он был МОУ. хватит постить про какой то оперативный резерв, дурик.
 показати весь коментар
 
 
А потом «вдруг» в 2014 все це стало з'являтися.
По незрозумілому і дивному для 73,22% чєловеков, це співпало з роками коли Президентом України було обрано Порошенка...
 показати весь коментар
 
 
це спывпало з війною. І з Порошенко. Я не проти Порошенко
 показати весь коментар
 
Это наверное фигляр Зе взмахнул своей палочкой волшебной, ну которой он на рояле перед московитами играл, и всё появилось.
 показати весь коментар
 
 
Тогда КАКИЕ оно проводило реХформы и нах такие реХформы, когда солдат был при этом подонке и воре не обеспечен ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ для армии вещами? "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 709
Какой же вы Бывалый, если про оперрезерв АРМИИ такую херню порите, что его не было? "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 709
 показати весь коментар
 
 
где служив зольдат? я тебе обясню. набери в поисковике слова - как гриценко боролся с коррупцией в армии, например
 показати весь коментар
 
Старый зольдат служил и в Ганзи в том числе. А про его реХформы, офицеры знают не по интернету. кровью в 2014 году его реХфйормы нашим солдатам отхаркивались.
 показати весь коментар
 
 
в ****** ти служив, космунякам та не маєш права щось писати про Гриценко
 показати весь коментар
 
Может ваш папа и служил в выше означенном вами месте. Коммунякам. Как и ваш дед. Возможно он, ваш папа, даже и сделал вас именно там, где вы сказали. Не спорю. Однако судя по вашим умственным способностям, оно так и есть. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 1421
А писать ПРАВДУ о подонке это не просто право, это ОБЯЗАННОСТЬ любого, нормального гражданина Украины. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 8162
 показати весь коментар
 
 
подонок? он вас обидел? видать ві один из тех, кого он за воровство звания лешил
 показати весь коментар
 
Подонок. При чём редчайший подонок. И ВОР. А в запас я вышел, к счастью, в декабре 2004 года. И при этой воровитой мрази, гриценко, не служил.
 показати весь коментар
 
 
все отстань. я понял что ті конченое комуняцке чмо мечтающее о сралине.
 показати весь коментар
 
партия смешка - идиоты. выпускают на прямые эфиры дуролома . у них 2 номер Гардон - чмо конечно, но язык подвешен у него хорошо.
 показати весь коментар
 
 
По отношению к Грыщю скорее - УС...СЯ или не уср..ся.
 показати весь коментар
 
Сейчас партии Смешко неслабый скандал, как оказалось большая часть людей в списке вообще никакого отношения к партии не имеют а тупо купили места в проходной части.
 показати весь коментар
 
 
Чи не IgorL заварив ту кашу?
А то він часом таке бува тут втне, то хоч стій, хоч падай...

 показати весь коментар
 
 
И встать когда с тобой разговаривает подпоручик
 показати весь коментар
 
 
Я не понял, гебнявая шетерка кума ***** отрицает что у него в первой пятерке соефые патриоты или нет?
 показати весь коментар
 
 
Електорат поділити не можуть.
********* мов півники
 показати весь коментар
 
Я не знаю, яку «честь» має офіцер, який в 2014 році замість фронту займався хіба що своїм працевлаштуванням на високі посади, тоді як реальні офіцери робили батальйони і брали відповідальність. Не знаю про яку «честь» можна говорити у Смєшка, який фізично накинувся в кулуарах Свободи слова ICTV на Dmytro Dobrodomov з кулаками і охоронцем). А потім в ефірі зображав «здивування». Не знаю, про які «нові обличчя» і «силу» веде в парламент Смєшко, якщо в його списку колишній начальник Генштабу Володимир Замана. Як стверджує військова прокуратура, у час роботи Замани на посаді були розформовані зенітно-ракетні дивізіони, озброєні ракетними комплексами С-300, а також 19 авіаційних військових частин, що лишило нашу армію фактично можливості захищатися.... Це про «новизну і честь»... І нічого! про майбутнє). Українська політика як вона є.
 показати весь коментар
 
 
«Українська політика», до якої нас хочуть повернути...
 показати весь коментар
 
 
Ой..... Знакомые голимые отмазки!
Ну признал бы что охрана накосячила..... ан нет.... переводит на "сам дурак"...
Все старые политики этим страдают.
Ну заодно, когда неоднократно ловил на брехне и возюкал носом по ихнему же гов-ну, рашка ватаны, и петины порохолизы!
Лично мне не стыдно и не западло извинится за собственный косяк!
 показати весь коментар
 
 
"Корнет Оболенский, раздайте патроны,
Поручик Голицын, надеть ордена!"
 показати весь коментар
 
На 7-му десятку політичні імпотенти полізли до політики та вирішили помірятися пісюнами. Сиділи б собі обидва на пенсії та писали мемуари на тему "Як я захищав Україну на її передових позиціях в глибокому тилу".
 показати весь коментар
 
 
Зебилы хотели представление, а попали на урок физики. Теперь им предстоит изучать третий закон Ньютона(а то и первые два). А так хотелось повеселиться, да, зебилье?
 показати весь коментар
 
 
Все началось неделю назад. Второй по списку у Гриця - Дурдомов на шоу обвинил Смешко что он КГБист и с крысиной мордой постоянно перебивал Смешко, когда тот говорил. А как известно, если один человек обвиняет другого в том кем он не есть это подлость. А как известно Смешко никогда не был в КГБ. То есть Дурдомов подлец и занимался преднамеренной подлой провокацией. То есть во всем виноваты Гриць и Дурдомов, которые таким подлым образов пытаются поднять свой гиблый рейтинг.
 показати весь коментар
 
 
Когда это такое было, чтоб ГБшники имели честь. Рожу нажрал отсиживая зарплату, а теперь в депутаты надо сходить. Таких щекастых близко нельзя подпускать к власти.
 показати весь коментар
 
 
Гриценко всегда в истерике. В психиатра ему лечиться надо, а не в парламент. Каналу большой минус. Похоже они преднамеренно выпускают двух неадекватных человек из одной партии Грища и Дурдомова против Смешко. И порошенковскую жабу Сюмар впридачу. Олигархи делают все, чтобы помешать Смешко пройти в парламент.
 показати весь коментар
 
 
Ещке добавлю.
Перед выборами президента я думала за кого голосовать - за Смешко или Гриценко. Благодарю Бога, что я проголосовала за Смешко не запачкавшись об Гриценко. Гриценко и Дурдомов проявили свое гнилое подлое нутро.
 показати весь коментар
 
И еще. Я раньше уважительно относилась к Гриценко и к Добродомову. Мне хотелось, что бы и партии Смешко и Гриценко были в парламенте. Мне было жаль что люди голосуют за всяких порохов, юлек и т.д. Но после двух последних политшоу на ICTV у меня глаза раскрылись на Гриценко и Дурдомова. Не умеют достойно проигрывать.
Еще добавлю. Я надеялась, что партии Смешко и Гриценко пройдут в парламент и там будет у них коалиция. Но теперь я вижу, какая коалиция с этими паталогически злобными и неадекватными.
 показати весь коментар
 
И еще. Между военными Смешко и Гриценко огромная разница. Смешко доктор технических наук, интеллектуал, умнейший человек. И на мой взгляд на этом строилась его карьера. Гриценко же оказался простым солдафоном, в худшем, карикатурном понимании этого слова. После его и его соратника Дурдомова выходок он наверняка потеряет остаток желающих проголосовать за него.
 показати весь коментар
 
 
гриценку мабуть ніяково, що дружина в новій його сім'ї добьітчица, от і хоче любой ціной, як юля володимирівна.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку
 
 
 
 
 
 вгору