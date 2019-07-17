 П'ятьох кримських татар визнали в Росії політв'язнями

Кримські татари виявилися винними лише в тому, що були членами мусульманської організації, зазначають правозахисники. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Радіо Свобода.

Правозахисники вимагають негайного звільнення Теймура Абдуллаєва, Узеїра Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова та Айдера Саледінова.

"Меморіал" вважає незаконним оголошення "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією. Росія - єдина у світі країна, яка визнала її такою. У справі "Хізб ут-Тахрір", яка не заборонена на території України та в більшій частині європейських країн, в окупованому Росією Криму з 2014 року заарештовано майже 70 осіб.

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Нагадаємо, 11 липня в Москві біля будівлі Верховного суду було затримано кілька десятків активістів, які виступали проти переслідування кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір". Цього дня суд розглядав апеляцію на вирок так званій "бахчисарайській групі" - чотирьом кримськотатарським активістам, які отримали від 9 до 17 років позбавлення волі.