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 Політика України, Суспільство
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Все про:СБУ (4509) Боїнг-777 Malasia Airli... (355) Бук (99)

 СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17

Служба безпеки встановила і затримала водія автотягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого був збитий літак Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українські Новини".

Він продемонстрував відео, зняте на телефон, на якому видно, як по Донецьку на автотягачі везуть ЗРК "Бук".

"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу, яка нічого не підозрювала, що ми про неї знаємо, затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні", - повідомив Маяків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах. ВIДЕО

Заступник Начальника Головного слідчого управління зазначив, що досліджується ступінь причетності 150 осіб до цього злочину.

Він наголосив, що бойовики "ДНР", причетні до транспортування ЗРК "Бук", будуть засуджені в Україні за тероризм.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок цього загинули 298 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137999
 
   
 Топ коментарі
 
как раз при "мародере" этого сепара-водителя тягача и задержали - в 2017м!))))
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тарифи вже пора понизити,а ти все про мародьора...в мене вже зубожіння на крові,починається
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Моя жо... чувствует, что для Уйла и Рашки готовится ОГРОМНЫЙ ШУХЕР!
К суду в Нидерландах.
Раз СБУ начало такие козыри показывать.

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Якби це було правдою, то з ним давно мали працювати також і голандські слідчі. Щось я підозрюю, що вони навіть не в курсах...
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Голандські слідчі місяць тому заявили, що в них в рукаві є козирі, які ще не розкриті. Може це один із них???
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сегодня заявили что появился новый свидетель
Глава Совместной следственной группы (ССГ) по крушению Boeing в Донбассе Вилберт Паулиссен заявил о новых свидетелях в деле. Об этом сообщает ТАСС.
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Подозреваю шо этот дядя уже даже не в Украине!)))
Бо зная наших запроданцев..он уже давно был бы мертв...
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а подумать - слабо?
Это козырь которым нельзя козырять раньше времени, чтобы его не убрали рашасвиньи. Все что надо он уже рассказал, теперь его можно раскрывать.
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Я хочу сподіватися, що це дійсно так.
Просто надто все підозріло. Кацапи про це два роки мовчали (не повірю, що вони не знали або що не прибрали своєчасно такого свідка); про суд, який його нібито два роки тому засудив, ніхто не чув; ніхто з керівників на цьому не пропіарився; ніхто ні з СБУшніків, ні суддів не злив інфу (в наших реаліях це фантастика) і т.д. Занадто багато неясного.
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Если шо то есть, то без США не обошлось. СБУ реклама, а за ним стоят солидные робята.
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Ага, Савченко и Рубана помогали задержать эти ребята и толку? Суд отпустит даже если бы она на камеру сказала что что-то взорвать хочет.... Ой. А таки сказала то СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 394
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а що поганого в тому, щоб підірвати нашу Верховну раду?
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Від г*вна потім довколишні будівлі відмивати довго.
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Сначала тебе надо мозг взорвать, желательно снаружи.
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Тільки депутатські шалави бояться цього. Бо не будуть мати де харчуватись.
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Нашли чем хвастаться..
Вот если бы задержали до выпуска ракеты то тогда бы вам цены не было
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Диванный спецназ снова на марш броске в тылу врага?)))
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Вот именно сбу диванный спецназ так ничему не научился,а только знает трепаться
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Браво МАЕСТРО! Браво!
Пацаны с Альфы вам аплодируют стоя...
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И слава Богу...
У нас он один ШАУРМЕН уже со сцены прыгнул на верх)))
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крыша барыги протекает. в добрый час.
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оказывается, у него не открыта категория на управление тягачем.
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Ога,у ***** твоего всё открыто, черепушка,например, ботокс течет
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Передайте его амерам...
В Гантанамо даже самые суровые маджахеды фанатики после парочки процедур...писали тома доповидних в ЦРУ))))
Бо с евро геев...толку ноль
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некоторые были невиновны, но то таке. Сталин тоже говорил - лес рубят, бОшки летят СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 6566
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Насколько я понял, роль "начальника ПВО" заключалось не в сбивании (у него были только древние зенитки) а в организации эвакуации провинившегося Бука в Расию. А для этого у частного перевозчика позаимствовали трейлер....
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Водила думал что мчиься наЛьвов и Биирлин...
А доехал только до Снежного...
А сейчас доедет до Гааги)))
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его эвакуировали на светлой машине
И это не Камаз.
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Да, там был белый Volvo. Цензор всегда лепит не те картинки. Спасибо что в этот раз не не прилепил Зелю в Тесле на эвакуаторе.
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нет ничего тайного, что не стало бы явным
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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И это заслуга Грицака... и к невігласу ЗеБаканву, это не имеет никакого отношения
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При солнцеликом ЗЕ могут фастатся только результатами папередников...
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вообще то его задержали еще в прошлом году)))))))
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Это очень ценный свидетель, которого Раша была заинтересована ликвидировать, потому и молчали 2 года, пока не вытянули из него все что знал и не приобщили все к делу.
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Зачем вообще обнародовали эту информацию? Предполагаю, что это один из элементов давления или предмет торга с рашкой перед возможным обменом моряков.
Хотя вряд ли давление, в рашке и так знают, что он в руках СБУ и давал показания. Может он является главным объектом торга, а не вышинский, который по большому счету нахрен никому не нужен?
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порохотвари! а вы заметили тенденцию - с отстранением петиного руководства СБУ, служба стала выдавать РЕАЛЬНО ОЩУТИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
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Самолет был сбит в 2014. Водилу задержали через три года, то есть в 2017 году, то есть при Грицаке и Порошенко. Может ты ******* и не понимаешь некоторых вещей, например не светить особо ценных свидетей, не афишировать факт задержания например??
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порохобот! через пару месяцев вы будете петь совсем другие "песни"...
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Водія затримали у 2017 році.
Питання - хто тоді був при владі, а хто стукав фуєм по клавшах?
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Первое твое слово говорит о твоей психической нестабильности.
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А я, прочитавши заголовок, подумав, що то бакланов порішав... чи він тільки взнав, що то за чорт???
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Если он водила того тягача, то он ценный свидетель и жить ему не долго. Поэтому - ПИСДЕШЬ.
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Тащите его за Шкирку в Гуантанамо, а потом уже давайте брифинги. Так надежнее.

п.с. молодцы
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он был задержан еще 2 года назад, цензор как обычно врет
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Как-то напрягает позиция Нидерландов по этому вопросу: упорно пытаются вести переговоры с очевидными преступниками, всячески затягивают расследование...
Или я все-таки ошибаюсь...
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Там таки вопрос в 50 ярдов зелени упирается которые они : голландцы : могут получить это как то связано с юкасом . уже не помню все нюансы
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Молодцы! Умеем если захотим. Хочеться верить что это не постанова.
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Светлана Самборска
18 хв. ·

Замелькала новость в ленте: "Термінова новина! СБУ затримала екс-бойовика ДНР, причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК Бук".

Ну, во-первых, цитирую: "керівник прес-служби СБУ Олена Гітлянська уточнила Українським Новинам, що затриманий бойовик ДНР - не водій автотягача, він брав участь в транспортуванні Бука". А во-вторых, "Він засуджений українським судом у 2017 році".
Т.е. взяли еще раньше.

Т.е. термінова новина заключается в том, что СБУ имени Квартала-95 тупо пиарится на достижениях злочинных попередниоков.
Не удивлюсь, кстати, если этого терра и вовсе обменяют.
Ценный все-таки свидетель, как не обменять.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17
 
 
 
 
 
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