 СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українські Новини".

Він продемонстрував відео, зняте на телефон, на якому видно, як по Донецьку на автотягачі везуть ЗРК "Бук".

"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу, яка нічого не підозрювала, що ми про неї знаємо, затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні", - повідомив Маяків.

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Заступник Начальника Головного слідчого управління зазначив, що досліджується ступінь причетності 150 осіб до цього злочину.

Він наголосив, що бойовики "ДНР", причетні до транспортування ЗРК "Бук", будуть засуджені в Україні за тероризм.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок цього загинули 298 осіб.