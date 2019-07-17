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 СБУ затримала учасника транспортування "Бука", з якого був збитий MH-17 (оновлено)

Служба безпеки встановила і затримала водія автотягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого був збитий літак Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українські Новини".

Він продемонстрував відео, зняте на телефон, на якому видно, як по Донецьку на автотягачі везуть ЗРК "Бук".

"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу, яка нічого не підозрювала, що ми про неї знаємо, затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні", - повідомив Маяков, зазначивши, що розслідування встановлює ступінь причетності 150 осіб до цього злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах. ВIДЕО

Він наголосив, що бойовики "ДНР", причетні до транспортування ЗРК "Бук", будуть засуджені в Україні за тероризм.

Пізніше, керівник прес-служби СБУ Олена Гітлянська уточнила Українським Новинам, що затриманий бойовик ДНР - не водій автотягача, він брав участь у транспортуванні "Бука".

Він засуджений українським судом у 2017 році.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок цього загинули 298 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137999
 
   
 Топ коментарі
 
как раз при "мародере" этого сепара-водителя тягача и задержали - в 2017м!))))
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тарифи вже пора понизити,а ти все про мародьора...в мене вже зубожіння на крові,починається
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саме за це Зебіл і змінив Грицака і поставив свого клоуна.
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Пішов план: «Боінг сбілі нєконтроліруємиє кремльом апалченци»..... »
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Осталось обосновать Бук. Наверное "украли". Часовые 53 бригады в кацапии "понесут наказание" за сон на посту,а фигуранты в расследовании следственной комиссии "умрут от инфаркта". Голландцы получат деньги. Дело в шляпе.
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+100500!
ну может хоть Донбасс за это вернут(
за дебилов всех держат
на 1 фото наш украинский, который походу сепары по сценарию отжали
на 2 курский который из рашки притащили
как говорится почуствуйте разницу
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Нужны задержания именно россиян, житель дыры по факту наш гражданин- этого мало, рашка сейчас станет намекать, что бук незаметно выкрали из магазина буков.
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Ну во-первых не из магазина,а на базаре торговали,буками,*****
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а он точно не из шахты БУК этой лафетой вывозил?
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Вы не пиартесь ,а нормально пишите ,что задержан 2 года назад и еже осужден! А то бакланов уже в агента007 превратится.
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Моя жо... чувствует, что для Уйла и Рашки готовится ОГРОМНЫЙ ШУХЕР!
К суду в Нидерландах.
Раз СБУ начало такие козыри показывать.

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А как по-мне, то пока идет война с парашей, идут тяжелейшие судебные разбирательства, эти козыри надо держать в рукаве. Не то, это будет похоже на анонсы ЮГика перед обысками коррупционеров, которые иначе как команду "беги!", не назовешь. А в данном случае, не дай Бог, водилу неудачно приземлят со второго этажа шконок или еще какая пакость случится. ДОЛЖНА БЫТЬ ЗОЛОТАЯ КАРТОЧКА!!! Зачем все вываливать на-гора? Этого сукиного сына надо беречь, как зеницу ока! Это ценнейший свидетель для Гааги!
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Якби це було правдою, то з ним давно мали працювати також і голандські слідчі. Щось я підозрюю, що вони навіть не в курсах...
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Голандські слідчі місяць тому заявили, що в них в рукаві є козирі, які ще не розкриті. Може це один із них???
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сегодня заявили что появился новый свидетель
Глава Совместной следственной группы (ССГ) по крушению Boeing в Донбассе Вилберт Паулиссен заявил о новых свидетелях в деле. Об этом сообщает ТАСС.
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Подозреваю шо этот дядя уже даже не в Украине!)))
Бо зная наших запроданцев..он уже давно был бы мертв...
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а подумать - слабо?
Это козырь которым нельзя козырять раньше времени, чтобы его не убрали рашасвиньи. Все что надо он уже рассказал, теперь его можно раскрывать.
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Я хочу сподіватися, що це дійсно так.
Просто надто все підозріло. Кацапи про це два роки мовчали (не повірю, що вони не знали або що не прибрали своєчасно такого свідка); про суд, який його нібито два роки тому засудив, ніхто не чув; ніхто з керівників на цьому не пропіарився; ніхто ні з СБУшніків, ні суддів не злив інфу (в наших реаліях це фантастика) і т.д. Занадто багато неясного.
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Если шо то есть, то без США не обошлось. СБУ реклама, а за ним стоят солидные робята.
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Ага, Савченко и Рубана помогали задержать эти ребята и толку? Суд отпустит даже если бы она на камеру сказала что что-то взорвать хочет.... Ой. А таки сказала то СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 394
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а що поганого в тому, щоб підірвати нашу Верховну раду?
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Від г*вна потім довколишні будівлі відмивати довго.
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Сначала тебе надо мозг взорвать, желательно снаружи.
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Тільки депутатські шалави бояться цього. Бо не будуть мати де харчуватись.
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Нашли чем хвастаться..
Вот если бы задержали до выпуска ракеты то тогда бы вам цены не было
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Диванный спецназ снова на марш броске в тылу врага?)))
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Вот именно сбу диванный спецназ так ничему не научился,а только знает трепаться
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Браво МАЕСТРО! Браво!
Пацаны с Альфы вам аплодируют стоя...
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И слава Богу...
У нас он один ШАУРМЕН уже со сцены прыгнул на верх)))
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крыша барыги протекает. в добрый час.
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оказывается, у него не открыта категория на управление тягачем.
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Ога,у ***** твоего всё открыто, черепушка,например, ботокс течет
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Передайте его амерам...
В Гантанамо даже самые суровые маджахеды фанатики после парочки процедур...писали тома доповидних в ЦРУ))))
Бо с евро геев...толку ноль
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некоторые были невиновны, но то таке. Сталин тоже говорил - лес рубят, бОшки летят СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 6566
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Насколько я понял, роль "начальника ПВО" заключалось не в сбивании (у него были только древние зенитки) а в организации эвакуации провинившегося Бука в Расию. А для этого у частного перевозчика позаимствовали трейлер....
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Водила думал что мчиься наЛьвов и Биирлин...
А доехал только до Снежного...
А сейчас доедет до Гааги)))
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его эвакуировали на светлой машине
И это не Камаз.
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Да, там был белый Volvo. Цензор всегда лепит не те картинки. Спасибо что в этот раз не не прилепил Зелю в Тесле на эвакуаторе.
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нет ничего тайного, что не стало бы явным
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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И это заслуга Грицака... и к невігласу ЗеБаканву, это не имеет никакого отношения
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При солнцеликом ЗЕ могут фастатся только результатами папередников...
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вообще то его задержали еще в прошлом году)))))))
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Это очень ценный свидетель, которого Раша была заинтересована ликвидировать, потому и молчали 2 года, пока не вытянули из него все что знал и не приобщили все к делу.
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Зачем вообще обнародовали эту информацию? Предполагаю, что это один из элементов давления или предмет торга с рашкой перед возможным обменом моряков.
Хотя вряд ли давление, в рашке и так знают, что он в руках СБУ и давал показания. Может он является главным объектом торга, а не вышинский, который по большому счету нахрен никому не нужен?
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порохотвари! а вы заметили тенденцию - с отстранением петиного руководства СБУ, служба стала выдавать РЕАЛЬНО ОЩУТИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
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Самолет был сбит в 2014. Водилу задержали через три года, то есть в 2017 году, то есть при Грицаке и Порошенко. Может ты ******* и не понимаешь некоторых вещей, например не светить особо ценных свидетей, не афишировать факт задержания например??
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порохобот! через пару месяцев вы будете петь совсем другие "песни"...
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Водія затримали у 2017 році.
Питання - хто тоді був при владі, а хто стукав фуєм по клавшах?
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Первое твое слово говорит о твоей психической нестабильности.
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А я, прочитавши заголовок, подумав, що то бакланов порішав... чи він тільки взнав, що то за чорт???
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Если он водила того тягача, то он ценный свидетель и жить ему не долго. Поэтому - ПИСДЕШЬ.
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Тащите его за Шкирку в Гуантанамо, а потом уже давайте брифинги. Так надежнее.

п.с. молодцы
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он был задержан еще 2 года назад, цензор как обычно врет
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Как-то напрягает позиция Нидерландов по этому вопросу: упорно пытаются вести переговоры с очевидными преступниками, всячески затягивают расследование...
Или я все-таки ошибаюсь...
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Там таки вопрос в 50 ярдов зелени упирается которые они : голландцы : могут получить это как то связано с юкасом . уже не помню все нюансы
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В фильме "Дежавю" звучала красивая фраза: когда речь идет о чести семьи, сумма не имеет значения... Ну, это не про голландцев, что и напрягает.
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Молодцы! Умеем если захотим. Хочеться верить что это не постанова.
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Светлана Самборска
18 хв. ·

Замелькала новость в ленте: "Термінова новина! СБУ затримала екс-бойовика ДНР, причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК Бук".

Ну, во-первых, цитирую: "керівник прес-служби СБУ Олена Гітлянська уточнила Українським Новинам, що затриманий бойовик ДНР - не водій автотягача, він брав участь в транспортуванні Бука". А во-вторых, "Він засуджений українським судом у 2017 році".
Т.е. взяли еще раньше.

Т.е. термінова новина заключается в том, что СБУ имени Квартала-95 тупо пиарится на достижениях злочинных попередниоков.
Не удивлюсь, кстати, если этого терра и вовсе обменяют.
Ценный все-таки свидетель, как не обменять.
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Це вже ближче, ніяк не міг второпати, за що арештовувати простого водія.
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Похоже, нужно подписываться на Гитлянскую, чтобы узнавать правду, а не новости в СМИ читать.((
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Облиш Лена, з понеділка для українців 27458 баксів буде дрібницею..
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СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 2277

Ви вже підшукали собі місце вчителя в школі?
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Все зайнято, піду охоронцем на півставки, спробую протянути на 2000 баксів. СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 6798
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Треба його і справді десь в Гуантанамо сховати до потрібного часу...
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1 - збили літак у 2014
2- Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ = 2017
3 - Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине" = був суд, є вирок.

А чому ми зараз тільки дізнаємось він СБУ Зеленського, як гарно спрацювало СБУ Порошенко? СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 2708
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А может потому, шо при Петре и Грицаке СБУ просто работала, заботясь о жизни ценных задержанных, не сливала агентуру и инфу в СМИ, не пиарилась и не готовилась к выборам?
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класс задержали украинского бомжа в украине, который тут же сознался что лично сбил буком кенади, фото факт
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А ты знаешь, что через 10 лет кацапов, как народности не будет? Вас поглотят китайцы.
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Легендарный репортаж Лайф Ньюс про сбитый украинский Ан-26, который оказался Боингом - https://www.youtube.com/watch?v=Ed7xOW7XQ7s
Потом *********** везде его стирали и убирали, но Гугл помнит все
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агалтєлєйшая русафобія, вифсеврете,авидокажите!!! СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 1208
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Я, кстати, тоже думаю, что с опаской нужно к этим новым "свидетелям-соучастникам" нужно относиться.
Может быть операцией москалей - могли отдать какого-то идейного смертника, который наговорит разного - ценных сведений, а потом в международном трибунале окажется, что это какая-то легко опровержимая липа.
И тогда Моржовия скажет - вот видите, какие у них ценные доказательства, поди и все остальное такая же полная липа.
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А мне вот интересно - всю эту операцию провернули остатки банды мародёра, или это уже новая Зе-команда?
Как думаете, зебилы?
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СтакаНа,тебя тоже отмародерили принародно с пристрастием?
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Вважаю, що не так то просто було по відео тягача, зважаючи на те, що він пересувався по території контрольованій кацапами, встановити його власника та тим більше особи бандитів, які той тягач з пусковою установкою супроводжували. Можливо навіть, що те домбасюрське бидло, яке зараз відбуває срок в зоні, чи тюрмі, опізнали, як супроводжуючого "Бук", зовсім недавно, а сидів і сидить він зовсім за інше. Зрозуміти щось більш чітко з повідомлення СБУ неможливо.
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ну так подписка о невыезде и в Пузату Хату!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСБУ затримала учасника транспортування "Бука", з якого був збитий MH-17 (оновлено)
 
 
 
 
 
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