 СБУ затримала учасника транспортування "Бука", з якого був збитий MH-17 (оновлено)

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українські Новини".
Він продемонстрував відео, зняте на телефон, на якому видно, як по Донецьку на автотягачі везуть ЗРК "Бук".
"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу, яка нічого не підозрювала, що ми про неї знаємо, затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні", - повідомив Маяков, зазначивши, що розслідування встановлює ступінь причетності 150 осіб до цього злочину.
Він наголосив, що бойовики "ДНР", причетні до транспортування ЗРК "Бук", будуть засуджені в Україні за тероризм.
Пізніше, керівник прес-служби СБУ Олена Гітлянська уточнила Українським Новинам, що затриманий бойовик ДНР - не водій автотягача, він брав участь у транспортуванні "Бука".
Він засуджений українським судом у 2017 році.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок цього загинули 298 осіб.
ну может хоть Донбасс за это вернут(
за дебилов всех держат
на 1 фото наш украинский, который походу сепары по сценарию отжали
на 2 курский который из рашки притащили
как говорится почуствуйте разницу
К суду в Нидерландах.
Раз СБУ начало такие козыри показывать.
Глава Совместной следственной группы (ССГ) по крушению Boeing в Донбассе Вилберт Паулиссен заявил о новых свидетелях в деле. Об этом сообщает ТАСС.
Бо зная наших запроданцев..он уже давно был бы мертв...
Это козырь которым нельзя козырять раньше времени, чтобы его не убрали рашасвиньи. Все что надо он уже рассказал, теперь его можно раскрывать.
Просто надто все підозріло. Кацапи про це два роки мовчали (не повірю, що вони не знали або що не прибрали своєчасно такого свідка); про суд, який його нібито два роки тому засудив, ніхто не чув; ніхто з керівників на цьому не пропіарився; ніхто ні з СБУшніків, ні суддів не злив інфу (в наших реаліях це фантастика) і т.д. Занадто багато неясного.
Вот если бы задержали до выпуска ракеты то тогда бы вам цены не было
Пацаны с Альфы вам аплодируют стоя...
У нас он один ШАУРМЕН уже со сцены прыгнул на верх)))
В Гантанамо даже самые суровые маджахеды фанатики после парочки процедур...писали тома доповидних в ЦРУ))))
Бо с евро геев...толку ноль
А доехал только до Снежного...
А сейчас доедет до Гааги)))
И это не Камаз.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Хотя вряд ли давление, в рашке и так знают, что он в руках СБУ и давал показания. Может он является главным объектом торга, а не вышинский, который по большому счету нахрен никому не нужен?
Питання - хто тоді був при владі, а хто стукав фуєм по клавшах?
п.с. молодцы
Или я все-таки ошибаюсь...
18 хв. ·
Замелькала новость в ленте: "Термінова новина! СБУ затримала екс-бойовика ДНР, причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК Бук".
Ну, во-первых, цитирую: "керівник прес-служби СБУ Олена Гітлянська уточнила Українським Новинам, що затриманий бойовик ДНР - не водій автотягача, він брав участь в транспортуванні Бука". А во-вторых, "Він засуджений українським судом у 2017 році".
Т.е. взяли еще раньше.
Т.е. термінова новина заключается в том, что СБУ имени Квартала-95 тупо пиарится на достижениях злочинных попередниоков.
Не удивлюсь, кстати, если этого терра и вовсе обменяют.
Ценный все-таки свидетель, как не обменять.
Ви вже підшукали собі місце вчителя в школі?
2- Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ = 2017
3 - Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине" = був суд, є вирок.
А чому ми зараз тільки дізнаємось він СБУ Зеленського, як гарно спрацювало СБУ Порошенко?
Потом *********** везде его стирали и убирали, но Гугл помнит все
Может быть операцией москалей - могли отдать какого-то идейного смертника, который наговорит разного - ценных сведений, а потом в международном трибунале окажется, что это какая-то легко опровержимая липа.
И тогда Моржовия скажет - вот видите, какие у них ценные доказательства, поди и все остальное такая же полная липа.
Как думаете, зебилы?