 Кому я хочу набити лице? Насамперед Медведчуку, - Білецький

Про це політик у жартівливій формі заявив 15 липня, під час програми "Гостре питання" на телеканалі OBOZ TV.
Ведучий програми зазначив, що в Андрія Білецького є розряд із боксу, і поцікавився, з ким з українських політиків представник об’єднаних націоналістів волів би зустрітися на рингу.
У відповідь Андрій Білецький заявив, що із задоволенням набив би лице Віктору Медведчуку.
"Якщо ви запитуєте, кому б я хотів набити лице, то насамперед це Віктор Медведчук", – сказав Білецький.
Зазначимо, що представники об’єднаних націоналістів кілька разів зверталися до президента України Володимира Зеленського з вимогою заарештувати Віктора Медведчука за державну зраду. Підставою для цієї вимоги стала спроба Віктора Медведчука провести телеміст між підконтрольним йому телеканалом NewsOne і російським державним каналом "Росія 24". Через протести українських націоналістів і різку критику з боку громадськості телеміст скасували. Водночас Володимир Зеленський пообіцяв представникам об’єднаних націоналістів взяти до відома їхню вимогу і не допустити, щоб український медіапростір монополізувала людина з антиукраїнською позицією.
Нагадаємо, що Віктору Медведчуку належать кілька великих українських телеканалів - "112", NewsOne, а недавно політик придбав ZIK.
Парасюк бив Вілкулу...
нема в нас націоналістів, і давно нема, та ж імперська рашка винищила всіх під корінь, витравила на покоління вперед, і їй це таки вдалося. а вдалося їй це виключно завдяки нашим доморощеним продажним гнидам-мертвечукам і йому подібним. на превеликий жаль, в нас таких завжди було, і ніхто їх не засуджував "правильним" чином, а поки, такі як Білецькі зберуться мертвечуку бити морду, дивись вже і тікати прийдеться, з малоросії.
при свете дня
бью шуфричу
хлебало я
(с) Борислав Береза
ИМПОТЕНТ - НИЧЕГО НЕДЕЛАЕТ, ПОТОМУ ЧТО НЕМОЖЕТ. НО ОЧЕНЬ МНОГО КРИЧИТ О СВОИХ ХОТЕЛКАХ.
А теперь вопрос к знатокам: - БИЛЕЦКИЙ МУЖЧИНА, ИЛИ ИМПОТЕНТ????? 😂😅😂
Голосуйте за националистов.
шановні українці! Голосуйте за
націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним
запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також проти українського
олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть
страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки
вони, на відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є
перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!
Добре Сашко Лірник сказав, що, коли
знов будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край
боронити!!
https://www.facebook.com/koshulynskyy.ruslan/videos/987475881598931/UzpfSTEwMDAxMTIyODgyNTQyMzpWSzoyMzU2ODg0ODU0NTg2MTc2/?multi_permalinks=2356884854586176¬if_id=1562762607226924¬if_t=group_highlights
по-друге некий вова уже бив якогось енерала, і де тепер вова, а де енерал?
луцик теж постійно казав, та тільки жодного потім не зловив.