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 Політика України
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Все про:Медведчук (448) Білецький (93)

 Кому я хочу набити лице? Насамперед Медведчуку, - Білецький

Представник об’єднаних націоналістів, ВО "Свобода", Андрій Білецький сказав, що хотів би зустрітися на рингу з главою політради "Опозиційної платформи - За Життя" Віктором Медведчуком.

Про це політик у жартівливій формі заявив 15 липня, під час програми "Гостре питання" на телеканалі OBOZ TV.

Ведучий програми зазначив, що в Андрія Білецького є розряд із боксу, і поцікавився, з ким з українських політиків представник об’єднаних націоналістів волів би зустрітися на рингу.

У відповідь Андрій Білецький заявив, що із задоволенням набив би лице Віктору Медведчуку.

"Якщо ви запитуєте, кому б я хотів набити лице, то насамперед це Віктор Медведчук", – сказав Білецький.

Зазначимо, що представники об’єднаних націоналістів кілька разів зверталися до президента України Володимира Зеленського з вимогою заарештувати Віктора Медведчука за державну зраду. Підставою для цієї вимоги стала спроба Віктора Медведчука провести телеміст між підконтрольним йому телеканалом NewsOne і російським державним каналом "Росія 24". Через протести українських націоналістів і різку критику з боку громадськості телеміст скасували. Водночас Володимир Зеленський пообіцяв представникам об’єднаних націоналістів взяти до відома їхню вимогу і не допустити, щоб український медіапростір монополізувала людина з антиукраїнською позицією.

Нагадаємо, що Віктору Медведчуку належать кілька великих українських телеканалів - "112", NewsOne, а недавно політик придбав ZIK.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137996
 
   
 Топ коментарі
 
А що ж заважає? Кому я хочу набить лицо? Прежде всего Медведчуку, - Билецкий - Цензор.НЕТ 5471
Парасюк бив Вілкулу...
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Что ж ты только болтаешь? Или коломойский запретил бить лицо людям партнера пуйла - его партнера?
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А що ж заважає? Кому я хочу набить лицо? Прежде всего Медведчуку, - Билецкий - Цензор.НЕТ 5471
Парасюк бив Вілкулу...
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Бо Парасюк - чесний пацан, хоча і простий. Сказав - зробив. Хоча подумав вже потім. А Білецький - непростий пацан. Ніби і націоналіст, але нічого не робить проти тих, хто готує і реалізує у країні прокацапський реванш.
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1000%
нема в нас націоналістів, і давно нема, та ж імперська рашка винищила всіх під корінь, витравила на покоління вперед, і їй це таки вдалося. а вдалося їй це виключно завдяки нашим доморощеним продажним гнидам-мертвечукам і йому подібним. на превеликий жаль, в нас таких завжди було, і ніхто їх не засуджував "правильним" чином, а поки, такі як Білецькі зберуться мертвечуку бити морду, дивись вже і тікати прийдеться, з малоросії.
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Насправді на низовому рівні є. Але там бракує освіти. Хлопці щирі, завзяті, голови гарячі. Тому в ведуться на пафос впроваджених спецслужбами вождів.
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Что ж ты только болтаешь? Или коломойский запретил бить лицо людям партнера пуйла - его партнера?
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Поднимает рейтинг Заж*опинцев перед выборами.
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Угу. Свиноботы палитесь шкуры предательские. Уже 5 лет вы пищали что нельзя трогать сепаров, ахметовых, бойков и трухановых чтобы не работать на картинку для кремля. Прошло 5 лет и вы паскуды опять визжите что сепаров и предателей нельзя трогать чтобы картинку для кремля не создать. Тоесть порохоботы все время работают на кремль и его картинку.
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так вдруг? наверное приплатил кто то . 5 лет не хотелось бить лицо сепарам а тут вдруг хотелка нарисовалась.
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бури -бури. благодаря таким патриотам -борцунам янык вернется на царство Кому я хочу набить лицо? Прежде всего Медведчуку, - Билецкий - Цензор.НЕТ 887
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Не без того. Но населению пох. Зато "сватов" показывают и ********** кричит на начальников. Нарид это любит.
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Набить стране не поможет, только убить
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Опять в Раду собрался прогуливать? ☺️
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А что ему бить морду,он просто делает своё преступное дело,бить морду нужно тому,кто по закону обязан изолировать этого деятеля от общества - луцику например,или крышевателю чука потроху.
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Всего было, но если хотеть, то будет и возможность, а так это просто слова.
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нового пришлют, это ж просто агент, что в рашке агентов мало...
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ну так вперед. заодно і рейтинг во сволоти виросте
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опять популизм - лучше с кличко выйди,с младшим - ну вот не понимаю я такое и все - медветчука надо по классике обкладывать и создавать неимоверную атмосферу, для его жизни в Украине - как то так
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Ну вот когда вы Мариуполь освобождали или на Рымарской титушне просраться давали то желания с делом не расходились и вся страна затаив дыхание следила за вами. А сейчас просто крики...
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ага...всплеск патріотизму...раптовий...як пронос...Спробуй, а не "хотєлки" свої на камеру розповідай..Це ж трохи проблемніше, ніж чи не єдиному проукраїнському президенту фаєрами подвір'я закидати...
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там охраны столько, что до рожи мертвячука не добраться никак. используй что-то дистанционное, типа винтовки калибра 20 мм. можно реактивный гранатомет, тоже очень хорош в случае с мертвячуком.
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Если бы была партия "Набей лицо Медведчуку"- она бы точно прошла в ВР
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во тьме ночной
при свете дня
бью шуфричу
хлебало я


(с) Борислав Береза
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Шуфрич небитый - к беде. Украинская народная примета.
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Эта мразь ещё что-то тявкает. Когда Зелинский сдаёт Путину Украину, совершает прямое предательство, эта гнида "обращается". А как эта продажная шлюха Билецкий преследовал, терроризировал и травил Порошенко во время президентских выборов своими подопечными продажными национальным корпусом и дружинами. Забыл? Где та босота сегодня? Холуйствует перед клоуном? Вот оно лицо продавшегося украинского "национализма" с фашиствующим недофюрером Билецким.
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Ще один доктирь з Іраєля нас "лічить"!...
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Всі хочуть, але політики чомусь лише перед виборами...
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МУЖЧИНА - МОЛЧИТ О СВОИХ ХОТЕЛКАХ, НО ДЕЛАЕТ ТО, ЧТО МОЖЕТ.
ИМПОТЕНТ - НИЧЕГО НЕДЕЛАЕТ, ПОТОМУ ЧТО НЕМОЖЕТ. НО ОЧЕНЬ МНОГО КРИЧИТ О СВОИХ ХОТЕЛКАХ.
А теперь вопрос к знатокам: - БИЛЕЦКИЙ МУЖЧИНА, ИЛИ ИМПОТЕНТ????? 😂😅😂
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Импотент, это тот, который хочет, но не может. А вот если может, но не хочет, то это уже - большая сволочь. (женск.)
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Не трать всю энергию па " свинарчуков " оставь её на более ужасное самое страшное зло на лютого врага Украины продажного кремлёвского холуя кума - прихвостня кровавого маньяка )(уйла Иуды Мертвечука... Честно сам бы крепко придержал эту кремлёвскую заразу чтобы основательно очень хорошо была набита его продажная морда.
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Просто набить лицо мрази которая всю страну опустила и привела росийские войска в Украину? Почему бы его просто не вальнуть? Миллионы людей спасибо скажут.
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Для того, что бы эта встреча случилась - Билецкий ДОЛЖЕН ПОПАСТЬ В ПАРЛАМЕНТ!!!
Голосуйте за националистов.

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Проголосовал бы за Свободу, но после того как туда взяли Билецкого, желание напрочь отпало.
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Якщо він так хотів побоксувати з мертвечуком - чого ж бігав за Порошенком? Тільки бігав - але засцав нарватися на чорний пояс...
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Коротше,
шановні українці! Голосуйте за

націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним

запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також проти українського

олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть

страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки

вони, на відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є

перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!

Добре Сашко Лірник сказав, що, коли

знов будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край

боронити!!

https://www.facebook.com/koshulynskyy.ruslan/videos/987475881598931/UzpfSTEwMDAxMTIyODgyNTQyMzpWSzoyMzU2ODg0ODU0NTg2MTc2/?multi_permalinks=2356884854586176&notif_id=1562762607226924&notif_t=group_highlights
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А чому коментар потерли про схожість двох балакунів, зеленого і цього, які тільки язиками мелють а нічого не роблять?
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А, не интересовался кого в журналистских кругах называют "Деникенец" ? Кому я хочу набити лице? Насамперед Медведчуку, - Білецький - Цензор.НЕТ 1603
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P/S заодно, поцікався який у Денікіна був прапор...
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Предводитель "кремлевских жен" подал голос! Во как. Предвыборный спектакль.
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по перше я не бачив у мертвечука ліца, там сплошна кацапська харя.
по-друге некий вова уже бив якогось енерала, і де тепер вова, а де енерал?
луцик теж постійно казав, та тільки жодного потім не зловив.
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А бегать за Порошенко все таки легче
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКому я хочу набити лице? Насамперед Медведчуку, - Білецький
 
 
 
 
 
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