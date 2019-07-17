 Кому я хочу набити лице? Насамперед Медведчуку, - Білецький

Про це політик у жартівливій формі заявив 15 липня, під час програми "Гостре питання" на телеканалі OBOZ TV.

Ведучий програми зазначив, що в Андрія Білецького є розряд із боксу, і поцікавився, з ким з українських політиків представник об’єднаних націоналістів волів би зустрітися на рингу.

У відповідь Андрій Білецький заявив, що із задоволенням набив би лице Віктору Медведчуку.

"Якщо ви запитуєте, кому б я хотів набити лице, то насамперед це Віктор Медведчук", – сказав Білецький.

Зазначимо, що представники об’єднаних націоналістів кілька разів зверталися до президента України Володимира Зеленського з вимогою заарештувати Віктора Медведчука за державну зраду. Підставою для цієї вимоги стала спроба Віктора Медведчука провести телеміст між підконтрольним йому телеканалом NewsOne і російським державним каналом "Росія 24". Через протести українських націоналістів і різку критику з боку громадськості телеміст скасували. Водночас Володимир Зеленський пообіцяв представникам об’єднаних націоналістів взяти до відома їхню вимогу і не допустити, щоб український медіапростір монополізувала людина з антиукраїнською позицією.

Нагадаємо, що Віктору Медведчуку належать кілька великих українських телеканалів - "112", NewsOne, а недавно політик придбав ZIK.